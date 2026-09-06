ড্ৰাগছমুক্ত যুৱশক্তিয়ে মোদী চৰকাৰৰ বিকশিত ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব : অমিত শ্বাহ

ড্ৰাগছমুক্ত যুৱশক্তিয়ে মোদী চৰকাৰৰ বিকশিত ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব : অমিত শ্বাহ
ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে যুদ্ধকালীন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । লক্ষ্য ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক ড্ৰাগছমুক্ত কৰা ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 7:01 PM IST
পানাজী (গোৱা) : "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ বাবে এক ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লক্ষ্য হৈছে ২০৪৭ চনত ড্ৰাগছমুক্ত যুৱ শক্তিয়ে দেশক বিকশিত ভাৰতলৈ লৈ যাব ।" দেওবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
মোদী চৰকাৰে যেনেকৈ নক্সালবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ ভাবুকিৰ অন্ত পেলাবলৈ কাম কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে উন্নত ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ দেশখনক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও শ্বাহে উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰই ২০২৯ চনৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰতৰ লক্ষ্যৰ অংশ হিচাপে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু বিত্তীয় সাহায্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুনৰ্বাসনলৈকে সমগ্ৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ চক্ৰক ধ্বংস কৰাৰ বাবে এক সমন্বিত, দেশব্যাপী কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে ।
গৃহমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত, গৃহ মন্ত্ৰণালয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । য'ত গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয়, "২০১৪ চনৰ পূৰ্বে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন বহুলাংশে সীমিত আৰু পৃথকভাৱে চলিছিল । সংস্থাসমূহে প্ৰায়ে সৰু সৰু অপৰাধীক ধৰি সন্তুষ্ট হৈছিল । আমাৰ চৰকাৰে যুঁজখনক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিষয় হিচাপে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ২০১৯ চনত কাৰ্যবাহী, ৰাজ্য আৰু জিলা পৰ্যায়ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৪ টা স্তৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয় সমিতি (NCORD) ব্যৱস্থা গঠন কৰা হৈছিল যাতে ড্ৰাগছৰ বিপদৰ বিৰুদ্ধে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হয় ।
শ্বাহে কয় যে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নিৰ্দিষ্ট এণ্টি-নাৰ্ক'টিক্স টাস্ক ফ'ৰ্চ (এনটিএফ) গঠন কৰা হৈছে আৰু স্থানীয় আৰক্ষীক ৰাষ্ট্ৰীয় কৌশলৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ।তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে বৃহৎ ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক, ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ আৰু কাৰ্য্যকৰী ব্যৱধানৰ বিৰুদ্ধে যৌথ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাকৈ ২০১৯ চনত এখন যুটীয়া সমন্বয় সমিতিও গঠন কৰা হৈছিল ।
চৰকাৰে সজাগতা, চিকিৎসা, পৰামৰ্শ, পুনৰ্বাসন আৰু জীৱিকাৰ সুযোগসমূহক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিৰোধী অভিযানৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে কয় যে ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তিসকলক সহায় কৰিবলৈ ১৯৩৩ মানাছ হেল্পলাইন (MANAS) প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, সমন্বিত বলবৎকৰণ আৰু নিচা প্ৰতিৰোধ আৰু ভুক্তভোগীক পুনৰ সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ জৰিয়তে 'ড্ৰাগছ মুক্ত ভাৰত ২০২৯'ৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
শ্বাহে লগতে কয় যে ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ বাবে মোদী চৰকাৰৰ ৩ বছৰীয়া ৰোডমেপ ৪ টা স্তম্ভৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে যাতে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰিব পাৰি । স্তম্ভবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই স্তম্ভসমূহৰ ভিতৰত আছে চোৰাংচোৱা আৰু অভিযান ভিত্তিক বলবৎকৰণ, কৃত্ৰিম ড্ৰাগছৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ, চাহিদা আৰু ক্ষতি হ্ৰাস আৰু সামৰ্থ-সমন্বয় সৃষ্টি ।
তেওঁ কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত জম্মু-কাশ্মীৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ অৱনতি ঘটাৰ পাছত প্ৰগতি আৰু উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িছে । অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল হোৱাৰ পিছত বিচ্ছিন্নতাবাদৰ আৱেগ কমি আহিছে বুলিও শ্বাহে উল্লেখ কৰে ।
শ্বাহে লগতে কয় যে মোদী চৰকাৰৰ বহল আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা কৌশলে ৩ টা দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সফল হৈছে- জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদ, উত্তৰ-পূবত বিদ্ৰোহ আৰু বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ ।
তেওঁ কয়, "আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা উন্নত আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । তিৰুপতিৰ পৰা পশুপতিলৈ মাওবাদী কৰিডৰৰ সপোন দেখাসকলে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ।
উত্তৰ-পূবৰ কথা উল্লেখ কৰি শ্বাহে কয় যে ২০১৯ চনৰ পৰা ১৪ খন বৃহৎ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু প্ৰায় ১১ হাজাৰ সশস্ত্ৰ যুৱকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ।
তেওঁ কয় যে ভাৰতে নিৰাপত্তা, উন্নয়ন আৰু বিশ্বাসৰ এক সমন্বিত কৌশলৰ জৰিয়তে ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চত বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদৰ প্ৰায় ৬ দশক পুৰণি প্ৰত্যাহ্বানৰ অন্ত পেলাইছে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয়, "আমি নক্সালবাদ নিৰ্মূল কৰিছো আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিপদৰ সৈতেও একে ধৰণে মোকাবিলা কৰিম ।" শ্বাহে কয় যে ২০২৯ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ১০০ টা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ চক্ৰ উৎখাত কৰি ১০০ টা পলাতকক দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ । ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ যোগান শৃংখল ধ্বংস কৰা হ'ব আৰু ২০২৬ চনত কমেও ৭৫ টা গোপন লেব ধ্বংস হ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
তেওঁ কয় যে বিদেশত আত্মগোপন কৰি থকা পলাতকসকলক ঘূৰাই অনাৰ বাবেও চৰকাৰে যুদ্ধকালীন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ৷ ২০১৯ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুলাইৰ ভিতৰত ৩৬ খন দেশৰ পৰা ২৭৪ টা ৱাণ্টেড বা পলায়ন কৰা অপৰাধীক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
যোৱা ৩ বছৰত, ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহলৈকে ১৮২ খনকে ধৰি ৪০১ খন ৰেড কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে বুলিও শ্বাহে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে ইন্টাৰপ'লৰ জৰিয়তে ১৪০০ ৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সংস্থা সংযোগ কৰা হৈছে । যাৰ ফলত তথ্যৰ দ্ৰুত আদান প্ৰদানৰ সুবিধা হৈছে । ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ভিতৰত পলাতকৰ ১৭,৮৭৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে । আনহাতে ১৮,৭৬২ কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলিও শ্বাহে অৱগত কৰে ।
শ্বাহে চাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাকো আলোকপাত কৰি কয় যে ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে ৩২.৮ লাখ অভিযোগৰ জৰিয়তে চাইবাৰ ব্যৱস্থাই ১১,১৫৮ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন উদ্ধাৰত সহায় কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে সীমান্ত আৰু উপকূলীয় নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰা, ৩ টা নতুন অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণ আৰু ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজছ প্ৰগ্ৰাম আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল নীতি আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম সঁহাৰিৰ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে ।
লগতে তেওঁ গোৱা আৰক্ষীক নতুন অপৰাধমূলক আইন ৩ খন ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি কয় যে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ হাৰ ২২ শতাংশৰ পৰা ৫৩.২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰ অনুসৰিহে ভূখণ্ড চিহ্নিত হওক : ৰাষ্ট্ৰসংঘত দিল্লীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা