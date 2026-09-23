কাৰ্গিল হিংসাৰ এটা বছৰ: লেহত ২০ কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে সোণম ৱাংচুকে
বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত লাডাখ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ বাবে ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত প্ৰতিবাদত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।
Published : September 23, 2026 at 9:24 PM IST
শ্ৰীনগৰ: বুধবাৰে লেহত লাডাখৰ জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুকে ২০ কিঃমিঃৰ সাংকেতিক পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে । এই পদযাত্ৰা যোৱাটো বৰ্ষত কাৰ্গিলত ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত ৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকী হিচাপে উলিওৱা হয় ।
এই পদযাত্ৰা বুধবাৰে পুৱা লেহৰ খাৰুৰ পৰা আৰম্ভ হয়, য'ত লেহ এপেক্স বডীৰ প্ৰতিনিধিয়ে লেহ চহৰৰ দিশে যাত্ৰা কৰে । লেহ এপেক্স বডীৰ সদস্য ৱাংচুকে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাইজক লাডাখৰ সমৰ্থনত ঠিয় হোৱাৰ আহ্বান জনাই । ইফালে লেহ এপেক্স বডী চমুকৈ লেবে কাৰ্গিল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি আছে ।
IN THE VALLEY OF NUBRA GUARDS— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 23, 2026
Civilian volunteers who fought for the nation & won huge areas in 1971 war with Pakistan.
People of Ladakh have always stood for the nation & now it’s time the nation stands with Ladakh.
On 23rd there’ll be a historic peaceful Padyatra March towards… pic.twitter.com/Eil6e6OfIU
তেওঁ কয়,"এফালে য'ত গাঁওসমূহত বিদ্যালয় বন্ধ হ'বলৈ ধৰিছে, আনফালে কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশ প্ৰশাসনে গাঁৱে গাঁৱে সুৰাৰ বিপণি খুলি আছে । উৎসৱৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি থকা হৈছে, কিন্তু যোৱাটো বৰ্ষত লাডাখৰ সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদক মাত্ৰ ১৫ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈছে ।"
লাডাখ প্ৰশাসনে এই মাহৰ আৰম্ভণিতে হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালক ১৫ লাখকৈ টকা, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক ৩ লাখ টকা আৰু সাধাৰণভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক ১ লাখকৈ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
নুব্ৰা ঘাটিত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ এটা গোটৰ সৈতে ঠিয় হৈ ৱাংচুকে ১৯৭১ ৰ যুদ্ধৰ সময়ত সীমান্ত ৰক্ষা কৰা কৰা লোকসকলৰ ভূমিকা আলোকপাত কৰে আৰু কয়,"ৰাইজে এয়া অপমান হিচাপে গণ্য কৰে । আমি দেশবাসীক অনুৰোধ জনাও যে শ্বহীদসকলৰ বাবে এইমাহত লাডাখৰ সমৰ্থনত ঠিয় দিয়ক । শ্বহীদসকলক সম্পূৰ্ণ সন্মান সহকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে ।"
A year ago, four young people were shot in Leh during the agitation for the Democratic and Constitutional rights of the people of Ladakh. On Martyrs’ Day, we pay our solemn homage to them and stand in complete solidarity with their families.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 23, 2026
The judicial inquiry into the tragic…
তেওঁ কয় যে, কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা থকাৰ স্বত্বেও ভূমি, সুৰা নীতি, উদ্যোগ আৰু পৰ্যটনৰ ওপৰত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত সন্মিলিতভাৱে কৰা উচিত ।
লেবৰ অধ্যক্ষ চেৰিং দৰ্জে লক্ৰুকে কয় যে এই যাত্ৰাৰ পিছ বৃহস্পতিবাৰে লেহত 'শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী' ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, যি ২৪ ছেপ্টেম্বৰত সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকীৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । তেওঁ কয়,"আমি আমাৰ দাবীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম, যাতে পৰৱৰ্তী আলোচনা সময়ত এটা ভাল সিদ্ধান্ত ওলাই ।"
এদিন পূৰ্বে লাডাখৰ মুখ্য সচিব আশিস কুন্দ্ৰাই ৩৭১ অনুচ্ছেদ অধীনত লাডাখৰ বাবে নতুন পৰিকাঠামো নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, যি কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশখনৰ বিশেষ প্ৰয়োজন যেনে ভূমি, সংস্কৃতি, নিযুক্তি আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে কামত আহে । এই সন্দৰ্ভত অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নেতৃত্বাধীন সমিতিৰ সৈতে আগন্তুক বৈঠকত চৰ্চা কৰিব পৰা যায় ।
যোৱাটো বৰ্ষত লেহত প্ৰতিবাদৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা চাৰিগৰাকী নাগৰিকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই লাডাখৰ দাবীক সমৰ্থন কৰে আৰু কয় যে নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ এক প্ৰভাৱশালী কণ্ঠৰ বাবে গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰতিনিধি সংস্থাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগিব ।
এক্সৰ এটা প'ষ্টত তেওঁ লিখে,"২৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দুখজনক ঘটনাৰ তদন্তত সম্পূৰ্ণ সত্য পোহৰলৈ অহা উচিত, জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰা উচিত আৰু কোনো ভয়-ভাবুকি তথা পক্ষপাতিত নোহোৱাকৈ ন্যায় প্ৰদান কৰা উচিত । লাডাখৰ লোকসকলে নিজৰ আকাংক্ষা পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বহু দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ দলে লাডাখৰ ভূমি, নিযুক্তি, সংবেদনশীল প্ৰকৃতি, সংস্কৃতি আৰু পৰিচয়ৰ ৰক্ষাৰ বাবে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সৈতে সাৰ্থক সংবিধানিক সুৰক্ষাৰ উপায়ৰ দাবীৰ সৈতে মজবুত হৈ ঠিয় দিব ।