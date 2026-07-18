ETV Bharat / bharat

মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণমক হাত নলগাব, এয়া মোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ : সোণম পত্নীৰ হুংকাৰ

সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেৰ গৰ্জন ৷ তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে সোণম ৱাংচুকক কোনো চিকিৎসা নকৰাবলৈ আৰক্ষীক সকীয়নি ৷

Wangchuk hospitalised, wife says no treatment should be administered without her consent
সোণম ৱাংচুকৰ কাষত পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱে (ANI)
author img

By PTI

Published : July 18, 2026 at 10:42 AM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ‘‘মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণম ৱাংচুকক হাত নলগাব ৷ মোৰ অনুপস্থিতিত, মোৰ সন্মতি অবিহনে তেওঁক কোনো যাতে চিকিৎসা কৰা নহয় ৷’’ এই মন্তব্য সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেৰ ৷

সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আংগম’ৱেই কয়, "তেওঁক ছফদৰজং হাস্পতালত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ মোৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁৰ যাতে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা আৰম্ভ নহয়, যদি তেওঁৰ কিবা হয় তেন্তে ইয়াৰ বাবে সকলো দায়ী হ'ব ।"

সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেই আৰু কয়, ‘‘শুকুৰবাৰে ৱাংচুকক মই সাক্ষাৎ কৰিছো ৷ তেওঁ ভালে আছিল ৷ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল । কিন্তু আজি পুৱাই তেওঁক জোৰকৈ এই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ’ল ৷ সংবিধানৰ ৩২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত মোৰ অধিকাৰ, মোৰ সন্মতি আৰু মোৰ নিজৰ চিকিৎসকৰ সন্মতি অবিহনে প্ৰশাসন তেওঁক একো কৰিব নোৱাৰে ।"

আনহাতে, প্ৰতিদিনাৰ দৰে সোণম ৱাংচুকে শুকুৰবাৰেও এক ফেচবুক লাইভযোগে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল, ‘‘মোৰ শৰীৰৰ ২০ শতাংশ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷ কিন্তু মনোবল পূৰ্বৰ দৰেই আছে ৷ নিজৰ স্থিতিত মই অটল আছো ৷ এই চৰকাৰে যুৱক-যুৱতীসকলৰ কণ্ঠ শুনাৰ সময় আহি পৰিছে ।"

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৷ কোনেও যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে ৷’’

ইফালে দিল্লী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মানি চলি ৱাংচুকক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে একে সময়তে, ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই সামাজিক মাধ্যমযোগে কয় যে সোণম ৱাংচুকক আৰক্ষীয়ে জোৰকৈ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷ এই সময়ছোৱাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ লগতে আন প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থাকো মাৰ-পিট কৰে ৷

কিন্তু দীপকেৰ এই দাবীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে নস্যাৎ কৰিছে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে এই ঘটনাৰ সময়ত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ফলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু আৰক্ষীয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠীচালনা বা তেনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা ৱাই ৷

লগতে পঢ়ক : পুৱাই যন্তৰ-মন্তৰত হাহাকাৰ: কাপোৰেৰে ঢাকি ৱাংচুকক তুলি নিলে আৰক্ষীয়ে

লগতে পঢ়ক : যন্তৰ-মন্তৰত সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ ২০ দিন: সমৰ্থনত অসমৰো বহু তাৰকা-শিল্পী

লগতে পঢ়ক : সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই

লগতে পঢ়ক : প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱন বহুমূলীয়া: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক লৈ চিন্তিত ন্যায়ালয়

Last Updated : July 18, 2026 at 11:20 AM IST

TAGGED:

সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী
যন্তৰ মন্তৰত সোণম ৱাংচুকৰ অনশন
দিল্লী আৰক্ষী
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ অভিজিৎ দীপকে
WANGCHUK HOSPITALISED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.