মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণমক হাত নলগাব, এয়া মোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ : সোণম পত্নীৰ হুংকাৰ

মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণমক হাত নলগাব, এয়া মোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ : সোণম পত্নীৰ হুংকাৰ
সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেৰ গৰ্জন ৷ তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে সোণম ৱাংচুকক কোনো চিকিৎসা নকৰাবলৈ আৰক্ষীক সকীয়নি ৷
By PTI
Published : July 18, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 11:20 AM IST
নতুন দিল্লী : ‘‘মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণম ৱাংচুকক হাত নলগাব ৷ মোৰ অনুপস্থিতিত, মোৰ সন্মতি অবিহনে তেওঁক কোনো যাতে চিকিৎসা কৰা নহয় ৷’’ এই মন্তব্য সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেৰ ৷
সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আংগম’ৱেই কয়, "তেওঁক ছফদৰজং হাস্পতালত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ মোৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁৰ যাতে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা আৰম্ভ নহয়, যদি তেওঁৰ কিবা হয় তেন্তে ইয়াৰ বাবে সকলো দায়ী হ'ব ।"
I am at Safdarjung hospital in Delhi where @Wangchuk66 has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without take consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 18, 2026
সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি জে আংগম’ৱেই আৰু কয়, ‘‘শুকুৰবাৰে ৱাংচুকক মই সাক্ষাৎ কৰিছো ৷ তেওঁ ভালে আছিল ৷ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল । কিন্তু আজি পুৱাই তেওঁক জোৰকৈ এই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ’ল ৷ সংবিধানৰ ৩২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত মোৰ অধিকাৰ, মোৰ সন্মতি আৰু মোৰ নিজৰ চিকিৎসকৰ সন্মতি অবিহনে প্ৰশাসন তেওঁক একো কৰিব নোৱাৰে ।"
#WATCH | Delhi: Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike from last 20 days at Jantar Mantar, being taken to the hospital by the police.— ANI (@ANI) July 18, 2026
More details awaited. pic.twitter.com/JzOiYWGmch
আনহাতে, প্ৰতিদিনাৰ দৰে সোণম ৱাংচুকে শুকুৰবাৰেও এক ফেচবুক লাইভযোগে মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল, ‘‘মোৰ শৰীৰৰ ২০ শতাংশ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷ কিন্তু মনোবল পূৰ্বৰ দৰেই আছে ৷ নিজৰ স্থিতিত মই অটল আছো ৷ এই চৰকাৰে যুৱক-যুৱতীসকলৰ কণ্ঠ শুনাৰ সময় আহি পৰিছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৷ কোনেও যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে ৷’’
CJP Founder Abhijeet Dipke’s video message after he was let go by the Police - once the Police had successfully kidnapped Sonam Wangchuk from Jantar Mantar.— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 18, 2026
He has been beaten up by the Police. CJP protesters have been lathi charged badly at Jantar Mantar. pic.twitter.com/6ZRAirwxzg
ইফালে দিল্লী আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মানি চলি ৱাংচুকক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে একে সময়তে, ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই সামাজিক মাধ্যমযোগে কয় যে সোণম ৱাংচুকক আৰক্ষীয়ে জোৰকৈ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ৷ এই সময়ছোৱাত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ লগতে আন প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থাকো মাৰ-পিট কৰে ৷
#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, " in accordance with the honorable high court's order and considering his health condition and expert medical advice, mr sonam wangchuk has been shifted from here to a government hospital for treatment; there has been absolutely no… pic.twitter.com/1iCx2xEecB— ANI (@ANI) July 18, 2026
কিন্তু দীপকেৰ এই দাবীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে নস্যাৎ কৰিছে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে এই ঘটনাৰ সময়ত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ফলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু আৰক্ষীয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত লাঠীচালনা বা তেনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা ৱাই ৷