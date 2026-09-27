চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ মুকলি সমৰ্থন সোণম ৱাংচুকৰ, ২ অক্টোবৰৰ পৰা চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
২ অক্টোবৰৰ পৰা চিইচিৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'বলগীয়া চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ মুকলি সমৰ্থন সোণম ৱাংচুকৰ ৷
By PTI
Published : September 27, 2026 at 4:58 PM IST
নতুন দিল্লী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী(CJP)য়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ২ অক্টোবৰৰ পৰা আহ্বান জনোৱা প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুকে ৷
দেওবাৰে সোণম ৱাংচুকে কয় যে দেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগৰ জবাবদিহি হোৱাটো প্ৰয়োজন ৷ চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ যদিও সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে, যদিও প্ৰতিবাদস্থলীত তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত নাথাকিব বুলি ৱাংচুকে স্পষ্ট কৰি দিছে ৷
উল্লেখ্য যে, 'দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত' প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছএছ সান্ধু আৰু বিবেক জোশীয়ে যোৱা ১০ মাহত ভোটাৰ পঞ্জীয়ন, নাম কৰ্তন, নাম অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন (SIR) সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তত ১৪ বাৰ লিখিতভাৱে আপত্তি কৰাৰ প্ৰসংগত স্পষ্টিকৰণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰে ৷
তেওঁ লগতে কয়, "মই চিজেপিৰ আন্দোলন সমৰ্থন কৰাৰ কৰাণটো হ'ল এই আন্দোলনসমূহ স্বতঃস্ফূর্ত । গতিকে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিষয়টোৰ বাবে মানুহ সজাগ হৈছে ৷ সেইটো দেখি মই সুখী, সেয়েহে চিইচি বিষয়ত প্ৰতিবাদৰ বাবে মই প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত থকাটো প্ৰয়োজন নহ'ব বুলি আশা কৰিছো । যদি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই নষ্ট হৈ পৰে, তেন্তে গণতন্ত্ৰত কি থাকিব ?"
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India. This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
লাডাখক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ (Sixth Schedule) অধীনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, " চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ হ’ব লাগিব । আপোনালোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ হোৱা উচিত ।"
ৱাংচুকে কয়, "২ অক্টোবৰ এটা অতি পবিত্ৰ দিন ৷ কিয়নো এই দিনটোৱেই মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তী, যাৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ পদ্ধতিয়ে মানুহৰ অধিকাৰৰ আন্দোলনসমূহক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।"
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টিকৰণ, মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে চিজেপিয়ে (CJP) ঘোষণা কৰিছে যে ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব বুলি ।
লগতে পঢ়ক: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ