ৱালঙত বনজুই নুমুৱাবলৈ অব্যাহত যৌথ অভিযান : বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ নিয়োগ

ৱালঙত বনজুই নুমুৱাবলৈ অব্যাহত যৌথ অভিযান : বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ নিয়োগ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙৰ বিগত পাঁচদিনৰ ভয়াৱহ বনজুইত ব্যাপক এলেকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
February 18, 2026
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙত সংঘটিত বনজুই বিগত পাঁচ দিন ধৰি অব্যাহত আছে । এই ভয়াৱহ বনজুয়ে ব্যাপক এলেকা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । এই বনজুইৰ সূত্ৰপাত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি জিলা প্ৰশাসনে জনায় ।
পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙৰ হেলমেট টপ এলেকাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত বহুতো পাহাৰীয়া এলেকা জুয়ে গ্ৰাস কৰাৰ ফলত সেনাবাহিনী আৰু বায়ুসেনা অগ্নিনিৰ্বাপনৰ কামত জড়িত হৈ পৰে । যোৱা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত আঞ্জাও জিলাৰ ৱালঙত সংঘটিত ভয়ংকৰ বনজুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক অভিযান স্থানীয় প্ৰশাসন, আৰক্ষী, সেনাবাহিনীৰ ব'ৰ্ডাৰ ৰোডছৰ সহযোগিতাত একেৰাহে পঞ্চম দিন ধৰি অব্যাহত আছে ।
হাৱাইৰ সদৰ মহকুমা বিষয়া ডাকলি গাৰায়ে ই টিভি ভাৰতক জনায় যে পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী জ্বলোৱাৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ হেলমেট টপ অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া শুকান অঞ্চলত জুইৰ শিখাই আগুৰি ধৰে । ইয়াৰ পিছত বুজন সংখ্যক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে অগ্নিনিৰ্বাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যদিও বৰ্তমানো পাহাৰৰ উচ্চ শিখৰত জুই জ্বলি আছে ।
অৱশ্যে এই ঘটনাত সেনাৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে হেলমেট টপ ৱালং যুদ্ধৰ এক ঐতিহাসিক স্থান আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ এই অঞ্চলত অৱস্থান আছে । প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱাতে জনায়, "ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ (স্পিয়াৰ ক'ৰ্পছ) সেনাই ভাৰতীয় বায়ুসেনা আৰু স্থানীয় অসামৰিক প্ৰশাসনৰ সৈতে মঙলবাৰে অৱশিষ্ট জুই নুমুৱাবলৈ আৰু জুই জ্বলোৱা ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বিগত পাঁচদিনত স্থানীয় লোকৰ লগতে প্ৰশাসন আৰু সেনাৰ বিশেষ অগ্নিনিৰ্বাপক সঁজুলি, গধুৰ যন্ত্ৰপাতি আৰু আকাশী পথেৰে পানী ছটিওৱাত সহায় কৰা হেলিকপ্টাৰ আদিৰ জৰিয়তে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে । জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূখণ্ড আৰু বতৰৰ পৰিস্থিতিত ২৪ ঘণ্টাই অভিযান চলোৱা হৈছে । জি অ' চি ২ মাউণ্টেইন ডিভিজনে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি চলি থকা অগ্নিনিৰ্বাপন প্ৰচেষ্টাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু সেনাবাহিনীক তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা আৰু সঁহাৰিৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ।"
জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰা হৈছে আৰু পুনৰ জ্বলি থকা ঠাইত প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ চলি আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।