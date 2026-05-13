মন্দিৰৰ দেৱাল-টিনৰ চালি খহি ৬ ভক্তৰ মৃত্যু: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ
মাৰ্গুবাই দেৱী বাৰ্ষিক মেলাৰ যাত্ৰাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । মন্দিৰৰ নিম্নমানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।
Published : May 13, 2026 at 3:03 PM IST
ছাংলী (মহাৰাষ্ট্ৰ): মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছাংলী জিলাত প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দেৱাল ভাঙি আৰু টিনৰ চাদ খহি প্ৰায় ৬ জন ভক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১৫ জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পশ্চিম মহাৰাষ্ট্ৰ জিলাৰ জাথ তহচিলৰ মথেৱাড়ী গাঁৱৰ মাৰ্গুবাই দেৱী মন্দিৰত মঙলবাৰে সন্ধিয়া মাৰ্গুবাই দেৱী যাত্ৰাৰ সময়ত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে সাধাৰণতে বৃহৎসংখ্যক ভক্ত মন্দিৰলৈ আহে । ছাংলীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তুষাৰ দোষীয়ে কয়, "মন্দিৰ চৌহদত প্ৰায় ৩৫০ জন ভক্ত আছিল । সন্ধিয়া হঠাতে অহা প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু বৰষুণৰ বাবে ভক্তসকলে দেৱালৰ কাষত আৰু টিনৰ চাদৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই দুৰ্ঘটনাত ৬ জন ভক্ত নিহত হোৱাৰ লগতে ১২-১৪ জন লোক আহত হয় । আহত ভক্তসকলক লগে লগে ছাংখী, মিৰাজ আৰু বিজয়াপুৰা (কৰ্ণাটক)ৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।"
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে নিম্নমানৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
Deeply pained to hear the loss of lives due to the collapse of a wall in Sangli, Maharashtra. My thoughts are with the bereaved families in this sad hour. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) May 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘটনাত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছাংলীত দেৱাল ভাঙি প্ৰাণ-সম্পত্তি হেৰুওৱা খবৰ পাই গভীৰভাৱে দুখী হৈছো । এই শোকৰ সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ সমবেদনা । আহতসকল অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক ।"
এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই জাট তালুকাত শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিজেপিৰ বিধায়ক গোপীচন্দ পদলকাৰে এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । বিধায়ক পদলকাৰে কয়, "মাৰ্গুবাই দেৱী মেলাৰ বাবে মথেৱাড়ীত সমবেত হোৱা ভক্তৰ মাজত এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বাবে আশ্ৰয় লৈ থকা সময়তে এখন দেৱাল ভাঙি ছয়জন ভক্তৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাত পোন্ধৰজন ভক্ত আহত হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ছাংখী, মিৰাজ, আৰু বিজয়াপুৰা (কৰ্ণাটক)ৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । সম্প্ৰতি প্ৰশাসনে এই স্থানত সকলো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । এই সন্দৰ্ভত আমি জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতেও কথা পাতিছো । তদুপৰি আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি আহতসকলে যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰে তাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছো ।"