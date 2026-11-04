ভোটাৰৰ নাম খচৰা তালিকাত নাথাকিলে পুনঃ আবেদন কৰি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে : নিৰ্বাচন আয়োগ

ভোটাৰৰ নাম খচৰা তালিকাত নাথাকিলে পুনঃ আবেদন কৰি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে : নিৰ্বাচন আয়োগ
পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’লেও তালিকাত নাম নাথাকিলে এই নীতি প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ এইসকল লোকে এতিয়া নতুন আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।
Published : November 4, 2026 at 9:58 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 11:22 AM IST
নতুন দিল্লী: ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন হোৱা লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে এনে লোকসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ৷
আয়োগে মঙলবাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যিসকল ভোটাৰৰ নাম বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ অৰ্থাৎ এছআইআৰৰ অংশ হিচাপে প্ৰকাশিত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ খচৰাত নাথাকে, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ নতুনকৈ আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।
পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’লেও তালিকাত নাম নাথাকিলে এই নীতি প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ এইসকল লোকে এতিয়া নতুন আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।
ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পিছতো নতুনকৈ আবেদন দাখিল কৰাৰ বাবেই এনে ভোটাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী ব্যৱস্থা লোৱা নহ’ব বুলিও নির্বাচন আয়োগে আশ্বাস দিয়ে ৷
আনহাতে, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়নভুক্ত একাংশ ভোটাৰে ‘ফৰ্ম ৬’ দাখিল কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰা বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ কিয়নো ইয়াৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি ঘোষণাৰ প্ৰয়োজন ।
এনে ভোটাৰসকলে আশংকা কৰিছিল যে পূৰ্বৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছতো এই ঘোষণা কৰাটো ভুৱা তথ্য প্ৰদান কৰাৰ সমান হ’ব পাৰে আৰু ১৯৫০ চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ ৩১নং ধাৰাত তেওঁলোকক বিচাৰৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ এই কথা নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিছে ৷
বিষয়টো সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে প্ৰপত্ৰ ৬ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত ঘোষণা ২০২২ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰাই প্ৰযোজ্য হৈ আছে । যিসকল ভোটাৰৰ নাম খচৰা তালিকাত নাই, তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি অনুসৰি চূড়ান্ত তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ প্ৰপত্ৰ ৬ দাখিল কৰিব পাৰে ।
এনে পৰিস্থিতিত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত বা তাৰপিছত কোনো ভোটাৰৰ প্ৰপত্ৰ ৬ দাখিল কৰাৰ উদ্দেশ্য হ’ব নিৰ্বাচনী তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ৷ আবেদনকাৰীৰ নাম ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী তালিকাত পঞ্জীয়ন হোৱাটোৱেই নিজৰ বাবেই ভুৱা ঘোষণা নহয় বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে আশ্বাস প্ৰদান কৰে । আয়োগে লগতে এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াসকলে এনে ভোটাৰৰ বিৰুদ্ধে ‘জনপ্ৰতিনিধি আইন’ৰ ৩১ নং ধাৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা অনুচিত ৷
যদিহে আবেদনকাৰী ইতিমধ্যে আন কোনো সংসদীয় বা বিধানসভা সমষ্টিত নামৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ ঘোষণা আইন অনুসৰিয়েই হয়, তেনেক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক এই স্পষ্টীকৰণ সংশ্লিষ্ট প্ৰতিটো পক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে জনস্বাৰ্থত ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তদুপৰি, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক এই তথ্য স্থানীয় ভাষাকে ধৰি নিজ নিজ অঞ্চলত উপলব্ধ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনী তালিকাত নতুন ভোটাৰ হিচাপে পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ ভোটাৰসকলে ৬ নং প্ৰপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছালিম ইছলাম ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ