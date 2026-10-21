১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা ময়দানত এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব ইণ্ডিয়া ব্লকে

১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা ময়দানত এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব ইণ্ডিয়া ব্লকে
ইণ্ডিয়া ব্লকক বাধা দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে এই সমাৱেশৰ বাবে সমৰ্থন লাভৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন কৰি আছে ।
Published : October 21, 2026 at 10:01 PM IST
নিউজ দিল্লী: এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী শক্তি ইণ্ডিয়া ব্লক ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে সমন্বিতভাৱে অহা ১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা ময়দানত এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।
শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ ৰাজপথত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত ইণ্ডিয়া ব্লকক বাধা দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে এই সমাৱেশৰ বাবে সমৰ্থন লাভৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন কৰি আছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সদস্য দলসমূহে এই সমাৱেশৰ বাবে নিজৰ সমৰ্থকক লগত অনাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ভিতৰুৱা সূত্ৰই জনায় ।
কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ মতে, এআইচিচিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক কে চি বেনুগোপালে ২৩ অক্টোবৰত হাৰিয়ানাৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে ১ নৱেম্বৰৰ সমাৱেশৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা কৰিব । হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছে বিগত সময়ত এনে সমাৱেশত সদায় ভূমিকা লৈ আহিছে, আৰু এইবাৰো সমাৱেশৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি তেওঁলোকে কয় ।
Rohtak, Haryana: Congress MP Deepender Singh Hooda says, “We are fighting against vote theft. The first step is to fight the government, and that struggle is continuing everywhere, from the streets to Parliament. I also appeal to the people of Rohtak and Haryana to attend the Congress rally at Ramlila Ground on November 1, which Rahul Gandhi will address along with other Congress and INDIA bloc leaders..."— IANS (@ians_india) October 21, 2026
‘‘এই উদ্দেশ্যে ২৩ অক্টোবৰত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা, বিধায়ক আৰু সাংসদ (প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ) উক্ত বৈঠকত উপস্থিত থাকিব । আমি আমাৰ ৰাজ্যত ‘ভোট বাচাও, দেশ বাচাও’ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ । ভোট চুৰিৰ বাৰ্তাক আমি ব্লক পৰ্যায়লৈ লৈ যাম । জনশক্তি একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছে সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু ১ নৱেম্বৰৰ সমাৱেশৰ বাবে পুনৰ তেনে কৰিব । আমি আশা কৰিছো যে সেইদিনা ৰামলীলা মৈদানত সদস্যসকল একত্ৰিত হ’ব ৷’’ হাৰিয়ানাৰ এআইচিচিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ বাঘেলে ইটিভি ভাৰতক জনায় ।
উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছে এই ৰেলীত অধিক অৰিহণা যোগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো পথৰ জৰিয়তে সদস্যক দিল্লীলৈ অনাটো সহজ হৈ পৰিছে । শেহতীয়াকৈ লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাৰ নেতৃত্বত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজ্যিক নেতাসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এছ আই আৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদত যোগদান কৰাৰ দৰেই দিল্লী ৰেলীত আন ৰাজ্যিক ইউনিটসমূহেও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বুধবাৰে এআইচিচিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক ৰাজেন্দ্ৰ পাল গৌতমৰ নেতৃত্বত গঠিত উত্তৰ প্ৰদেশ ইউনিটেও আগন্তুক দিল্লী সমাৱেশৰ সফলতা নিশ্চিত কৰাৰ পৰিকল্পনা পুনৰীক্ষণ কৰে ।
‘‘শেহতীয়াকৈ দিল্লীত সংঘটিত প্ৰতিবাদৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইউনিটটোৱে এটা শক্তিশালী দল প্ৰেৰণ কৰিছিল । আমি ১ নৱেম্বৰৰ সমাৱেশৰ বাবে অধিক সংখ্যক লোকক সংগঠিত কৰিম, যিটো SIR ৰ বিৰুদ্ধে INDIA bloc ৰ ঐক্যৰ প্ৰদৰ্শন হ’ব । কংগ্ৰেছৰ মতাদৰ্শ, জনস্বাৰ্থৰ বিষয় আৰু জনসাধাৰণৰ কণ্ঠ, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ আমি এক বিস্তৃত জনপ্ৰচাৰ আৰু অংশগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিম ।’’ ইটিভি ভাৰতক এইদৰে কয় গৌতমে ।
এআইচিচিৰ কৰ্মকৰ্তাগৰাকীয়ে কয় যে দলটোৱে ৰাজ্যৰ লোকসকলক ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম আৰু অন্যান্য সবিশেষ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন বা অমিল হ’লে তৎক্ষণাত সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ৰাজস্থান ইউনিটটোৱেও যথেষ্ট অৰিহণা যোগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো তাত কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী দল আছে বুলি ভিতৰুৱা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে । ৰাজস্থানৰ এআইচিচিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব ৰুটভিক মাকৱানাই কয় যে শেহতীয়াকৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদত ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ১ নৱেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ পৰা বৃহৎ দল এটা অনা হ’ব ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মাকৱানাই কয়, ‘‘দলটোৰ লগতে বিৰোধীৰ বাবেও এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান । শেহতীয়া দিল্লীত প্ৰতিবাদত আমাৰ কিছুমান নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও এইবাৰ সংখ্যা বহুত বেছি হ’ব । ১ নৱেম্বৰৰ সমাৱেশৰ সফলতাৰ বাবে অতি সোনকালে ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । গুজৰাট আৰু মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি সকলো ৰাজ্যই এই সমাৱেশত যিমান পাৰি সিমান অৰিহণা যোগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: 'শাসনৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই'; এপষ্টেইনক সাক্ষাৎকাৰৰ অভিযোগক লৈ হৰদীপ পুৰীক বিৰোধীৰ আক্ৰমণ