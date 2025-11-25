যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নিশ্চিত হওক, বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান
ইথিঅ’পিয়াৰ হাইলে গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই ভাৰতৰ পশ্চিম দিশে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি খবৰ ওলাইছে ৷
Published : November 25, 2025 at 10:38 AM IST
নতুন দিল্লী : ইথিঅ’পিয়াৰ হাইলে গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ ঘটিছে ৷ যাৰ বাবে ব্যাঘাত জন্মিছে একাধিক বিমান সেৱাত ৷ ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিমান সংস্থাই বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে নিজৰ নিজৰ বিমানসমূহ ৷ সোমবাৰে বিমান সেৱা নিয়ন্ত্ৰক ডি জি চিয়ে বিমান সংস্থা আৰু বিমানবন্দৰসমূহক প্ৰদান কৰে এই পৰামৰ্শ ।
ইথিঅ’পিয়াত শেহতীয়াকৈ হাইলে গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণৰ ফলত নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱাই বিমান চলাচলত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি সোমবাৰে সন্ধিয়া এই ধোঁৱা পশ্চিম ভাৰতৰ কিছু অংশলৈ বিয়পি পৰে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে সংবাদ সংস্থা এ এন আয়ে ইণ্ডিয়ামেটস্কি ৱেদাৰ ২০২০ ৰ উদ্ধৃতিৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকে এনেদৰে দাবী কৰে, ‘‘এই ধোঁৱাই গুজৰাটক(পশ্চিম দিশলৈ) স্পৰ্শ কৰি নিশা ১০ বজাৰ ভিতৰত ৰাজস্থান, উত্তৰ-পশ্চিম মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাবৰ দিশত ধাৱমান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পিছলৈ হিমালয় আৰু অন্যান্য অঞ্চলত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰো সম্ভাৱনা প্ৰবল ।’’
সোমবাৰে আগ্নেয়গিৰিটোৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱাৰ বাবে বিমানৰ চলাচল বাতিল কৰা একাংশ বিমান সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল আকাশা এয়াৰ, ইণ্ডিগ’ আৰু কে এল এম আদি ।
Following the recent eruption of the #HayliGubbi volcano in #Ethiopia, ash clouds are reported to be drifting towards parts of western India. We understand that such news may cause concern, and we want to reassure you that your safety remains our highest priority.— IndiGo (@IndiGo6E) November 24, 2025
Our teams are…
এক বিশদ পৰামৰ্শত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বিমান সংস্থাসমূহক উদগীৰণ হোৱা আগ্নেয়গিৰিটোৰ ধোঁৱা প্ৰভাৱিত অঞ্চল আৰু উৰণৰ স্তৰ এৰাই চলিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ লগতে শেহতীয়া পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বিমানৰ পৰিকল্পনা, পথ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে বিমান সংস্থাসমূহক ইঞ্জিন বা কেবিনৰ কাৰ্যক্ষমতাত কোনো বিসংগতি যেনে - ধোঁৱা বা গোন্ধ ওলোৱাকে ধৰি কেতবোৰ কথা ধৰা পৰিলে তৎক্ষণাত খবৰ দিবলৈ কয় ৷
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে কয় যে যদি আগ্নেয়গিৰিৰ লাভাই বিমানবন্দৰৰ কাম-কাজত প্ৰভাৱ পেলায়, তেন্তে সংশ্লিষ্ট অপাৰেটৰে তৎক্ষণাত ৰাণৱে, টেক্সিৱে আৰু এপ্ৰ’ন পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে । প্ৰদূষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিমান সংক্ৰান্তীয় কাৰ্যকলাপত প্ৰতিবন্ধকতাই দেখা দিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে চাফাই কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে অপাৰেটৰসকলক আগ্নেয়গিৰিৰ লাভাৰ সৈতে জড়িত পৰিস্থিতি নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে উপগ্ৰহৰ ছবি আৰু বতৰৰ তথ্যৰ জৰিয়তে আপডেট হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
আকাশা এয়াৰে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘ইথিঅ’পিয়াত শেহতীয়াকৈ আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ আৰু চৌদিশৰ আকাশমাৰ্গত পৰা প্ৰভাৱৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ২৪ আৰু ২৫ নৱেম্বৰত জেদ্দা, কুৱেইট আৰু আবুধাবিলৈ আগবঢ়োৱা আমাৰ বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ।’’
#TravelUpdate We are closely monitoring the volcanic activity in Ethiopia and its potential impact on flight operations in nearby regions. Our teams will continue to assess the situation in compliance with international aviation advisories and safety protocols and take necessary…— Akasa Air (@AkasaAir) November 24, 2025
ইয়াৰোপৰি বিমান সংস্থাটোৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণৰ পৰামৰ্শ আৰু সুৰক্ষা প্ৰট’কল মানি পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰি যাব আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত ইণ্ডিগ’ই কয়, ‘‘ইথিঅ’পিয়াত শেহতীয়াকৈ হাইলে গুব্বি আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণৰ ফলত ওলোৱা লাভা পশ্চিম ভাৰতৰ কিছু অংশৰ দিশে গতি কৰিছে । আমি বুজি পাওঁ যে এনে বাতৰি চিন্তনীয় হ’ব পাৰে আৰু আমি আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰো যে আপোনালোকৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । আমাৰ দলসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয়ৰে পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । নিৰাপদ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য কাৰ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি সকলোৱে প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছো ।’’
আগ্নেয়গিৰিৰ লাভাৰ ফলত দেখা দিয়া সমস্যাৰ বাবে ইণ্ডিগ’ই মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ চলাচল কৰা বিমান সেৱা বাতিল কৰাৰ লগতে ডাচ্চ বিমান সংস্থা কে এল এম-এ আমষ্টাৰডামৰ পৰা দিল্লীলৈ বিমান সেৱা বাতিল কৰে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
(এজেন্সীৰ তথ্যৰ সৈতে যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন)
