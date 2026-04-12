আশা ভোছলেৰ বিয়োগত ৰাজনৈতিক মহলতো শোকৰ ছাঁ

আশা ভোছলেৰ বিয়োগত ৰাজনৈতিক মহলতো শোকৰ ছাঁ
ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : April 12, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : সুকণ্ঠী গায়িকা আশা ভোছলেৰ বিয়োগৰ লগে লগে যেন এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল । দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । কেৱল বলীউড জগতেই নহয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ লোকেই শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত চকুলো টুকিছে । ইফালে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । সকলোৱে তেওঁ 'এটা যুগৰ কণ্ঠ' বুলি অভিহিত কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ মৃত্যুৱে সংগীত জগতখনত এক বৃহৎ শূন্যতা আনিলে ।
The passing of Asha Bhosle Ji has created a huge void in the world of music. Her legendary career as an iconic singer has defined an era of music in India. I have fond memories of having interacted with her personally. She led her life on her own terms as an artist and as an…— President of India (@rashtrapatibhvn) April 12, 2026
এক্সৰ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "আইকনিক কণ্ঠশিল্পী হিচাপে তেওঁৰ কিংবদন্তি কেৰিয়াৰে ভাৰতৰ সংগীতৰ এটা যুগৰ ৰচনা কৰিছে । ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ মোৰ ভাল লগা স্মৃতি আছে । তেওঁৰ সুৰীয়া আৰু কালজয়ী কণ্ঠৰে ভাৰতীয় সংগীতক দশক দশক ধৰি সমৃদ্ধ কৰিছিল । তেওঁৰ সংগীত চিৰদিনৰ বাবে জীয়াই থাকিব । তেওঁৰ মৃত্যু সংগীতপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । মই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও প্ৰবীণ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰি এক্সত লিখিছে, "ভাৰতৰ আটাইতকৈ চিনাকি আৰু বহুমুখী কণ্ঠৰ অধিকাৰী আশা ভোছলেজীৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈছোঁ । দশক দশক ধৰি চলি থকা তেওঁৰ অসাধাৰণ সংগীত যাত্ৰাই আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সমৃদ্ধ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ অগণন হৃদয় জয়ী কৰিলে ।"
भारतातील सर्वात ख्यातनाम आणि अष्टपैलू आवाजांपैकी एक असलेल्या आशा भोसले जी यांच्या निधनाने अतिशय दुःख झाले. त्यांच्या अनेक दशकांच्या अद्वितीय संगीत प्रवासाने आपल्या सांस्कृतिक वारशाला समृद्ध केले आणि जगभरातील असंख्य लोकांच्या मनाला स्पर्श केला. भावपूर्ण गीतांपासून ते जोशपूर्ण… pic.twitter.com/JsjoxbdCCt— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলেও পদ্ম বিভূষণ বঁটা বিজয়ী আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । এটা পোষ্টত লিখিছে, "তেওঁৰ কণ্ঠ আৱেগৰ এক অকথিত বান্ধোন আছিল যিটো প্ৰতিটো হৃদয়তে জীয়াই থাকিব । আগন্তুক প্ৰজন্মলৈকে তেওঁৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিব । পৰিয়াল তথা অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुःखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं।— Amit Shah (@AmitShah) April 12, 2026
आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में… pic.twitter.com/ICbqgW6j38
কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুক অত্যন্ত বেদনাদায়ক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কৈছে, "তেওঁ তেওঁৰ কণ্ঠৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত চিৰদিনৰ বাবে অমৰ হৈ থাকিব । দুখৰ এই মুহূৰ্তত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু পৰিয়াল তথা অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।
महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 12, 2026
उनकी आवाज़ के माध्यम से उनकी कला सदा हमारे बीच अमर रहेगी।
इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल प्रियजनों और प्रशंसकों के साथ है। pic.twitter.com/Pbi1YgKcrp
শোক বাৰ্তাত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও আশা ভোছলেক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি হৃদয়ৰ মাজত ৰাজ কৰা এগৰাকী মহান সংগীত প্ৰতিভাশালী হিচাপে স্মৰণ কৰে ।
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গুলাম নবী আজাদেও কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে । একেদৰে তেওঁ পত্নী তথা জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰখ্যাত গায়িকা ছামিমা আজাদেও সামাজিক মাধ্যমত আশা ভোছলেৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।
Saddened to hear about the passing of Asha Bhosle, a legendary singer known for her unmatched versatility. She was one of the most iconic voices in Indian music, leaving behind a rich and timeless legacy in cinema and the music industry. Her songs will continue to inspire… pic.twitter.com/JCZULn1Mc0— Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) April 12, 2026
মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ কয়, "ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংগীত অনুৰাগীসকলৰ বাবে এক শোকৰ মুহূৰ্ত । তেওঁ আটাইতকৈ বহুমুখী শিল্পী হিচাপে পৰিচিত আছিল । সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ সেৱা, মংগেশকাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা সংগীতৰ সেৱা - আমি লতা দিদিৰ মৃত্যু দেখিলোঁ আৰু আজি আমি এয়া দেখিলোঁ । আমি সকলো দুখী...এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি । আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ সৈতে আছোঁ ।"
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুনেত্ৰ অজিত পাৱাৰেও আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সংগীতৰ এক সোণালী যুগৰ অন্ত পৰা বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ইফালে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে তেওঁক বহুমুখী ভাৰতীয় কণ্ঠশিল্পী বুলি অভিহিত কৰি ৭ দশকৰো অধিক সময় ধৰি সংগীতজগতলৈ আগবঢ়োৱা অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে তেওঁক স্মৰণ কৰে ।
Deeply saddened to learn of the passing of veteran singer Asha Bhosle Ji. A legendary and versatile Indian vocalist, she was the most recorded artist in music history. Her extraordinary contributions to the music industry spanned over seven decades, enriching generations with… pic.twitter.com/lUfQNPW006— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 12, 2026
মহাৰাষ্ট্ৰৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আশীষ শ্বেলাৰে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত এই খবৰ নিশ্চিত কৰে । তেওঁ ইয়াক সমগ্ৰ দেশ আৰু ৰাজ্যখনৰ বাবে এক মৰ্মান্তিক দিন আৰু আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এটা যুগৰ অন্ত পৰা বুলি উল্লেখ কৰে ।
এন চি পিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰোহিত পাৱাৰেও আশা ভোছলেৰ কণ্ঠক যাদুকৰী আৰু মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ বুলি অভিহিত কৰে । যিয়ে ৬ দশকৰো অধিক সময় ভাৰতীয় সংগীতলৈ সেৱা আগবঢ়াইছিল । মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ বাৱংকুলেই তেওঁক এগৰাকী অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব আখ্যা দি আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ।
