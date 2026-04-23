চকুৰ দৃষ্টি নাথাকিলেও মনৰ দৃষ্টিৰে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা এগৰাকী শিক্ষক
নিজে অন্ধকাৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা শিক্ষক ৰামাশিসে হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত পোহৰৰ বাট দেখুৱাইছে ।
Published : April 23, 2026 at 5:32 PM IST
শ্বেখপুৰা : শিক্ষাক মানুহৰ তৃতীয় নয়ন বুলি কোৱা হয় । এই তৃতীয় নয়নেৰে মানুহে সঠিক দিশত আগবাঢ়িব পাৰে । আনহাতে, এই শিক্ষাদানত ব্ৰতী থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৱদানো অপৰিসীম । কিয়নো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জ্ঞানচক্ষু মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।
কিন্তু সেই শিক্ষকগৰাকী যদি বিশেষভাৱে সমক্ষম হয়, তেন্তে তাত প্ৰতিবন্ধকতা অনেক । কিন্তু তেনে এক শিক্ষকে চকুৰ দৃষ্টি নাথাকিলেও মনৰ দৃষ্টিৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে ।
বিহাৰৰ এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষক বৰ্তমান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে । বিহাৰৰ শ্বেখপুৰাত অৱস্থিত উৰ্দু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এইগৰাকী দৃষ্টিহীন শিক্ষকে শিক্ষকতা কৰে । তেওঁৰ নাম হৈছে ৰামাশিস কুমাৰ ঝা । নিজে জীৱনৰ বাট নেদেখিলেও তেওঁ এতিয়া কণ কণ শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ বাট চিনাকি কৰাই দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে । সৰুতে দুচকুৰ জ্যোতি হেৰুওৱা ৰাজাশিসে কিন্তু নিজৰ অধ্যয়নৰ স্পৃহা এৰি দিয়া নাছিল । তেনেদৰেই তেওঁ ব্ৰেইল পদ্ধতিৰে স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰি বিগত দুটা দশক ধৰি হাজাৰ হাজাৰ শিশুক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আছে ।
বিগত ২০ বছৰ ধৰি ৰামাশিস শিক্ষকতা বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । তেওঁৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও জীৱনৰ বাটত হেঙাৰ হোৱা নাই । তেওঁ প্ৰতিদিনে ৪ কিঃমিঃ খোজকাঢ়ি আহি নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় । প্ৰতি প্ৰভাতত তেওঁ লাখুঁটিক সাৰথি কৰি শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰে । এনেদৰেই তেওঁ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কেৱল কিতাপৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিবলৈও জ্ঞানৰ ৰশ্মি প্ৰদান কৰে ।
দৃষ্টিহীন শিক্ষক ৰামাশিসে তেওঁৰ দুৰ্বলতাক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰায়ে নহয়, লগতে এইটোও প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰকৃত দৃষ্টিশক্তি দুচকুত নাথাকে; মন আৰু মিছনতহে থাকে । ব্লেকবোৰ্ড যদিও তেওঁৰ দৃষ্টিৰ বাবে ধোঁৱাময়, কিন্তু তথাপি তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক তাত লিখিয়ে তেওঁৰ যি শিকন পদ্ধতিৰ কলা সেয়া নিয়াৰিকৈ পালন কৰি আহিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে বাৰ্তালাপত বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষক ৰামাশিস কুমাৰে কয়, "মই কেনেদৰে অন্ধ হ'লোঁ সেই বিষয়ে এতিয়ালৈ মই নিজে অজ্ঞ । কিন্তু গাঁওবাসী আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা জানিব পাৰোঁ যে ৬ বছৰ বয়সত মোৰ দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হৈছিল । মানুহে কয় যে মাটি-পানীৰ সৈতে মই খেলি ভাল পাইছিলোঁ । মই সৰুতে নৰ্দমাত জমা হোৱা লেতেৰা পানীত কেইবাদিনো গা ধুইছিলোঁ । ইয়াৰ পিছত মোৰ চকু ৰঙা পৰে আৰু কিছুদিন পিছতে মোৰ চকুৰে দেখা পোৱাত সমস্যা হয় ।"
কিন্তু সেই সময়ত সঠিক চিকিৎসাৰ অভাৱত তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হয় । আনহাতে, দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁ বহু দিন গাঁৱত অনাই-বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃয়ে পাটনাৰ এখন দৃষ্টিহীনৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে । তাৰ পৰায়ে তেওঁৰ জীৱনে এক নতুন গতি লাভ কৰে ।
তেওঁ ১৯৯০ চনত পাটনা ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিহীন দিব্যাংগ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে আৰু দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰে । ইয়াৰ পিছত বাৰাণসীৰ দুৰ্গাকুণ্ড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ আৰু দিল্লীৰ সত্যৱতী কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে ।
ইয়াৰ পিছত ২০০৬ চনত তেওঁ বিহাৰ চৰকাৰৰ অধীনত শিক্ষকতাৰ চাকৰি লাভ কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে বিহাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত চাকৰি কৰি আছে । উল্লেখ্য যে তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই সন্তানৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে সুস্থ-সবল ।
ৰামাশিস কুমাৰে এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰে যে মনত যদি কিবা এটা কৰাৰ দৃঢ় সংকল্প থাকে তেন্তে তাক পূৰণত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা বাধা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে । সেয়ে হয়তো নিজে অন্ধকাৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা শিক্ষক ৰামাশিসে হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত পোহৰৰ বাট দেখুৱাইছে । যাৰবাবে এতিয়া বিহাৰৰ এইগৰাকী শিক্ষক সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শত পৰিণত হৈছে ।