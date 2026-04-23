ETV Bharat / bharat

চকুৰ দৃষ্টি নাথাকিলেও মনৰ দৃষ্টিৰে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা এগৰাকী শিক্ষক

নিজে অন্ধকাৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা শিক্ষক ৰামাশিসে হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত পোহৰৰ বাট দেখুৱাইছে ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্বেখপুৰা : শিক্ষাক মানুহৰ তৃতীয় নয়ন বুলি কোৱা হয় । এই তৃতীয় নয়নেৰে মানুহে সঠিক দিশত আগবাঢ়িব পাৰে । আনহাতে, এই শিক্ষাদানত ব্ৰতী থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৱদানো অপৰিসীম । কিয়নো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জ্ঞানচক্ষু মুকলি কৰিবলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।

কিন্তু সেই শিক্ষকগৰাকী যদি বিশেষভাৱে সমক্ষম হয়, তেন্তে তাত প্ৰতিবন্ধকতা অনেক । কিন্তু তেনে এক শিক্ষকে চকুৰ দৃষ্টি নাথাকিলেও মনৰ দৃষ্টিৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে ।

বিহাৰৰ এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষক বৰ্তমান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে । বিহাৰৰ শ্বেখপুৰাত অৱস্থিত উৰ্দু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এইগৰাকী দৃষ্টিহীন শিক্ষকে শিক্ষকতা কৰে । তেওঁৰ নাম হৈছে ৰামাশিস কুমাৰ ঝা । নিজে জীৱনৰ বাট নেদেখিলেও তেওঁ এতিয়া কণ কণ শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ বাট চিনাকি কৰাই দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে । সৰুতে দুচকুৰ জ্যোতি হেৰুওৱা ৰাজাশিসে কিন্তু নিজৰ অধ্যয়নৰ স্পৃহা এৰি দিয়া নাছিল । তেনেদৰেই তেওঁ ব্ৰেইল পদ্ধতিৰে স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰি বিগত দুটা দশক ধৰি হাজাৰ হাজাৰ শিশুক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আছে ।

বিগত ২০ বছৰ ধৰি ৰামাশিস শিক্ষকতা বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । তেওঁৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা কেতিয়াও জীৱনৰ বাটত হেঙাৰ হোৱা নাই । তেওঁ প্ৰতিদিনে ৪ কিঃমিঃ খোজকাঢ়ি আহি নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় । প্ৰতি প্ৰভাতত তেওঁ লাখুঁটিক সাৰথি কৰি শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰে । এনেদৰেই তেওঁ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কেৱল কিতাপৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিবলৈও জ্ঞানৰ ৰশ্মি প্ৰদান কৰে ।

ৰামাশিস কুমাৰে শিক্ষকতা কৰা বিদ্যালয়খন (ETV Bharat)

দৃষ্টিহীন শিক্ষক ৰামাশিসে তেওঁৰ দুৰ্বলতাক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰায়ে নহয়, লগতে এইটোও প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰকৃত দৃষ্টিশক্তি দুচকুত নাথাকে; মন আৰু মিছনতহে থাকে । ব্লেকবোৰ্ড যদিও তেওঁৰ দৃষ্টিৰ বাবে ধোঁৱাময়, কিন্তু তথাপি তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক তাত লিখিয়ে তেওঁৰ যি শিকন পদ্ধতিৰ কলা সেয়া নিয়াৰিকৈ পালন কৰি আহিছে ।

পাঠদান কৰি থকা মুহূৰ্তত ৰামাশিস কুমাৰ (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে বাৰ্তালাপত বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষক ৰামাশিস কুমাৰে কয়, "মই কেনেদৰে অন্ধ হ'লোঁ সেই বিষয়ে এতিয়ালৈ মই নিজে অজ্ঞ । কিন্তু গাঁওবাসী আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা জানিব পাৰোঁ যে ৬ বছৰ বয়সত মোৰ দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হৈছিল । মানুহে কয় যে মাটি-পানীৰ সৈতে মই খেলি ভাল পাইছিলোঁ । মই সৰুতে নৰ্দমাত জমা হোৱা লেতেৰা পানীত কেইবাদিনো গা ধুইছিলোঁ । ইয়াৰ পিছত মোৰ চকু ৰঙা পৰে আৰু কিছুদিন পিছতে মোৰ চকুৰে দেখা পোৱাত সমস্যা হয় ।"

পাঠদান কৰি থকা মুহূৰ্তত ৰামাশিস কুমাৰ (ETV Bharat)

কিন্তু সেই সময়ত সঠিক চিকিৎসাৰ অভাৱত তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হয় । আনহাতে, দৃষ্টিশক্তি নোহোৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁ বহু দিন গাঁৱত অনাই-বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃয়ে পাটনাৰ এখন দৃষ্টিহীনৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে । তাৰ পৰায়ে তেওঁৰ জীৱনে এক নতুন গতি লাভ কৰে ।

তেওঁ ১৯৯০ চনত পাটনা ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিহীন দিব্যাংগ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে আৰু দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰে । ইয়াৰ পিছত বাৰাণসীৰ দুৰ্গাকুণ্ড উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ আৰু দিল্লীৰ সত্যৱতী কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে ।

ৰামাশিস কুমাৰে শিক্ষকতা কৰা বিদ্যালয়খন (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছত ২০০৬ চনত তেওঁ বিহাৰ চৰকাৰৰ অধীনত শিক্ষকতাৰ চাকৰি লাভ কৰে আৰু তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে বিহাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত চাকৰি কৰি আছে । উল্লেখ্য যে তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই সন্তানৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে সুস্থ-সবল ।

ৰামাশিস কুমাৰে এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰে যে মনত যদি কিবা এটা কৰাৰ দৃঢ় সংকল্প থাকে তেন্তে তাক পূৰণত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা বাধা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে । সেয়ে হয়তো নিজে অন্ধকাৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা শিক্ষক ৰামাশিসে হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত পোহৰৰ বাট দেখুৱাইছে । যাৰবাবে এতিয়া বিহাৰৰ এইগৰাকী শিক্ষক সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শত পৰিণত হৈছে ।

TAGGED:

VISUALLY IMPAIRED TEACHER
ব্ৰেইল পদ্ধতি
দৃষ্টিহীন
ইটিভি ভাৰত অসম
RAMASHISH KUMAR INSPIRING STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.