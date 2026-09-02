‘স্বাধীনতাৰ হাঁহি’য়ে হাঁহি ঘূৰাই আনিলে এটা পৰিয়ালৰ : দীৰ্ঘদিনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন পুত্ৰৰ সন্ধান ওলাল

‘স্বাধীনতাৰ হাঁহি’য়ে হাঁহি ঘূৰাই আনিলে এটা পৰিয়ালৰ : দীৰ্ঘদিনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন পুত্ৰৰ সন্ধান ওলাল
ঝাৰখণ্ডৰ চাহেবগঞ্জ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ বাসিন্দা য়াছিন ১৭ বছৰ বয়সতে নিৰুদ্দেশ হৈছিল ।
Published : September 2, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 3:15 PM IST
কোঝিকোড়ে(কেৰালাম): সাধাৰণতে ‘ভাইৰেল হাঁহি’ বুলিলে সকলোৱে সহজতে প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী লিঅ’নাৰ্ডো ড্যা ভিন্সিৰ সৃষ্টি ‘মনালিছা’ ৰ সেই হাঁহিটোৰ কথাই ক’ব বিচাৰে ৷
পিছে ছবিত নহয়, এইবাৰ বাস্তৱিকতে এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এটি ভাইৰেল হাঁহিৰ বাবেই এজন যুৱকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটিছে ৷ আজিৰে পৰা প্ৰায় দহ বছৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা এইজন যুৱকৰ অৱশেষত সন্ধান ওলাল ৷ যুৱকজনৰ সন্ধান লাভ কৰাৰ লগে লগে পৰিয়ালটোত সুখৰ বন্যা ববলৈ ধৰে ৷
বিগত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এটি হাঁহিয়ে এই যুৱকজনৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই যুৱকজন ঝাৰখণ্ডৰ য়াছিন শ্বেখ । তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কেৰালামৰ কোঝিকোড়েৰ পুনুৰৰ প্ৰতেশ ভৱনত ৰছিদ নামেৰে বাস কৰি আহিছিল ৷ পৰিয়ালৰ সন্ধান লাভ কৰাৰ পিছত যুৱকজনে টালি-টোপোলা বান্ধি নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সাজু হৈছে ৷
ঝাৰখণ্ডৰ চাহেবগঞ্জ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ বাসিন্দা য়াছিন ১৭ বছৰ বয়সতে নিৰুদ্দেশ হৈছিল । দীৰ্ঘদিন অনাই-বনাই ঘূৰি ফুৰাৰ পিছত য়াছিন কেৰালামৰ কোঝিকোড়েৰ চেৰুবাড়ীত উপস্থিত হয় । সেই সময়ৰ অচিনাক্ত শিশুটিক অকলে অনাই-বনাই খোজকাঢ়ি থকা দেখা পাই স্থানীয় লোকে লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
ইয়াৰ পিছত য়াছিনক চাইল্ড লাইনৰ জৰিয়তে শিশু কল্যাণ সমিতিৰ হাতত গতাই দিয়া হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কোঝিকোড়েৰ ভেলিমাডুকুনৰ পুণ্য ভৱনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ তাত ছবছৰ কটোৱাৰ পাছত ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইয়াছিনক সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ সহযোগত পুনুৰৰ কৰুণ্যথিৰাম কেম্পাছৰ প্ৰতেশ ভৱনত ৰখা হয় । ইয়াতেই য়াছিনৰ সলনি ৰছিদ হিচাপে ঝাৰখণ্ডৰ যুৱকজন সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ৷
বিগত ১৫ আগষ্টত হেল্থকেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্বন আৰু ৰটাৰী ক্লাব কালিকাট চাইবাৰ চিটীয়ে যৌথভাৱে কৰুণ্যথিৰাম চৌহদত দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । এই অনুষ্ঠানত মিঠাই বিতৰণ কৰিবলৈ অহা ‘মুলাকুপেট্টি’ ষ্টাৰ্টআপৰ সদস্যসকলে লোৱা ফটো আৰু ভিডিঅ’ই পিছলৈ য়াছিনৰ জীৱনৰ দিশ সলনি কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত ‘স্বাধীনতাৰ হাঁহি’ শীৰ্ষক কেপশ্বনৰে প্ৰকাশিত এই ফটো-ভিডিঅ’ই সকলোৰে মাজত সমাদৰ লাভ কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ এটা ভিডিঅ’ য়াছিনৰ এজন আত্মীয়ৰ চকুত পৰে আৰু তেওঁ তাত কমেণ্ট কৰে ৷ তেওঁ য়াছিনক চিনি পোৱাৰ পিছত পৰিয়ালক এই কথা অৱগত কৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে লাভ কৰা ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে পৰিয়ালটোৱে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি য়াছিনৰ পৰিচয় পত্ৰবোৰ প্ৰমাণ হিচাপে জমা দিয়ে ৷ পুৰণি নথি-পত্ৰ আৰু পৰিয়ালটোৱে দিয়া তথ্যসমূহ মিলাই চোৱাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৰছিদ আৰু য়াছিন যে একেজনেই মানুহ, সেই কথাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰে ৷
দহ বছৰ পূৰ্বে য়াছিন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ-খোচাৰ কৰিছিল যদিও কোনোধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ৷ তাৰ পিছতে পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৷ নিৰুদ্দিষ্ট পুত্ৰৰ সন্ধান উলিওৱাত আৰক্ষীয়ো ব্যৰ্থ হৈছিল ৷
নিৰুদ্দিষ্ট পুত্ৰৰ চিন্তাই কোঙা কৰি পেলোৱা য়াছিনৰ মাতৃ নুৰফুল দিদীৰ ২০২৩ চনত মৃত্যু ঘটে । য়াছিনৰ আত্মীয়ই তেওঁক চিনাক্ত কৰাৰ পিছতে তেওঁ পিতৃ সোহৰাব শ্বেখ আৰু ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে টেলিফোনৰ জৰিয়তে সংযোগ স্থাপন কৰি বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷
য়াছিনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন হোৱাৰ পিছতে দীৰ্ঘদিনে পৰিয়ালৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন পুত্ৰক ঘূৰাই আনিবলৈ পৰিয়ালটো কেৰালামলৈ ঢাপলি মেলে ৷ ৩ ছেপ্টেম্বৰত কৰুণ্যথিৰাম চৌহদত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিদায় সভাৰ পিছত য়াছিন নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিব ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰতেশ ভৱনত নিয়মীয়া কাম-কাজৰ লগতে যিকোনো উৎসৱ উদযাপনত য়াছিনে আগভাগ লৈছিল ৷ সামাজিক ন্যায় বিভাগে আয়োজন কৰা ‘উনাৰ্ভু ২০২৩’ শীৰ্ষক চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাত য়াছিন অভিনীত ‘ৱান স্মাইলে’ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: মানহানিৰ গোচৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ আবেদনৰ প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰাৰ অনুমতি মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে