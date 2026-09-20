মণিপুৰৰ কাংপোকপিত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ; নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দ্বাৰা গাঁৱৰ ৬ জনক আটক
মণিপুৰৰ কুকি জনগোষ্ঠীত ছয় গাঁওবাসীক আটক কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি কাংপকপি জিলাত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ । গাঁওবাসীক মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰে ।
By PTI
Published : September 20, 2026 at 1:23 PM IST
ইম্ফল : মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ছয়জন গাঁৱৰ লোকক আটক কৰি ৰখাৰ অভিযোগত কুকি জনগোষ্ঠীৰ একাংশ লোকে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । শনিবাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
বিভাগীয় এগৰাকীয়ে বিষয়া কয় যে শনিবাৰে নিশা ১০ বজাৰ পৰা মাজনিশালৈকে মটবুং আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে ৷ এই সময়ছোৱলাত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই, চৰকাৰী বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে ।
ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী কৰে যে জিলাখনৰ নগা প্ৰধান চাৱাংকিনিং গাঁৱৰ সমীপত অৱস্থিত খোলেন গাঁৱৰ ছয়জন লোকক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আটক কৰি ৰাখিছে ৷ শেহতীয়াকৈ অস্ত্ৰধাৰী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰা নগা প্ৰধান চাৱাংকিনিং গাঁৱৰ সমীপত অৱস্থিত খোলেন গাঁও ।
নিৰাপত্তা বাহিনীয়েও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেইবাটাও কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে । ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গধুৰ নিৰ্মাণ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যান-বাহন অৱৰোধ কৰাৰ লগতে মটবুঙত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ২ (ইম্ফলৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ)ৰ কিছু অংশ খান্দি উলিয়ায় ।
বিভাগীয় বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু কয় যে এই বিক্ষোভৰ সময়ত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় ৷ আহত লোকসকলক স্থানীয় এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । বৰ্তমান হাস্পতালত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷
জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, আটক কৰা গাঁৱৰ লোকসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে ৷ গাঁৱৰ লোককেইজনক মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত এই প্ৰতিবাদৰ অন্ত পৰে । বিষয়াগৰাকী লগতে কয় যে বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।