অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উৎসৱৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, এজনৰ মৃত্যু : শিল, লাঠি, জ্বলন্ত জোঁৰেৰে আক্ৰমণ

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উৎসৱৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, এজনৰ মৃত্যু : শিল, লাঠি, জ্বলন্ত জোঁৰেৰে আক্ৰমণ
কুৰ্নুল জিলাৰ হোলাগুণ্ডা মণ্ডলত অৱস্থিত দেৱৰাগাট্টুত অনুষ্ঠিত ‘বান্নী’ উৎসৱৰ সময়ত লাঠিৰে যুদ্ধৰ ভাও দিয়া অনুষ্ঠানত হিংসাৰ সূচনা হয় ।
Published : October 22, 2026 at 12:33 PM IST
দেৱৰাগাট্টু (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰ্ণুল জিলাৰ হোলাগুণ্ডা মণ্ডলত অৱস্থিত দেৱৰাগাট্টু ‘বান্নী’ উৎসৱৰ সময়ত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । লাঠি যুদ্ধৰ অভিনয়ৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানৰ সময়তে তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
মালা মালেশ্বৰ স্বামী দেৱতাৰ আনুষ্ঠানিক মূৰ্তিৰ শোভাযাত্ৰাৰ সময়ত অনুষ্ঠিত বান্নী উৎসৱত অঞ্চলটোক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । শোভাযাত্ৰা চলি থকাৰ সময়তে শেষনিশা এই হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় ।
গাঁৱৰ মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় । শিল, লাঠি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে জ্বলন্ত জোঁৰেৰে আক্ৰমণ কৰে ইপক্ষই সিপক্ষক । এই ঘটনাত শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে আলুৰ নিবাসী পোথুৰাজু (২৮) নামৰ যুৱকজনৰ লাঠিৰে আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হয় ।
আহতসকল বৰ্তমান আলুৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আনহাতে, দেৱৰাগাট্টুত এতিয়াও তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । ১০০০ আৰক্ষী জোৱান উপস্থিত থকাৰ পাছতো কৰ্তৃপক্ষই অসহায় দৃষ্টিৰে সমগ্ৰ ঘটনা নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই থাকিবলগা হয় । এই হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰাত তেওঁলোক বিফল হয় ।
৩০,০০০ লোক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত
কুৰ্ণুল জিলাৰ হোলাগুণ্ডা মণ্ডলত অৱস্থিত দেৱৰাগাট্টুত ‘বান্নী’ উৎসৱৰ সময়ত পুনৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বান্নী উৎসৱৰ সময়ত তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
নেৰানিকি, নেৰানিকি থাণ্ডা আৰু কোথাপেটাৰ গাঁৱৰ মানুহে পাহাৰৰ পৰা দেৱতাসকলক নমাই অনাৰ লগে লগে আলুৰু, আৰিকেৰা, এলাৰ্থী আৰু ওচৰৰ অন্যান্য গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে লাঠিৰে সজ্জিত হৈ তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হয় ।
যদিও আৰক্ষীয়ে এইটোক পৰম্পৰাগত, দীৰ্ঘদিনীয়া উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰিছিল, কিন্তু পৰিস্থিতিটো যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ দৰে হৈ পৰে । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে তীব্ৰভাৱে পাৰস্পৰিক আক্ৰমণত লিপ্ত হয় ।
এই অনুষ্ঠানৰ বাবে আশে-পাশে থকা গাঁৱৰ পৰা এক লাখ পৰ্যন্ত লোক সমবেত হৈছিল যদিও কাঠৰ লাঠিৰে হোৱা হিংসাত্মক সংঘৰ্ষত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ ব্যক্তি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল ।
যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হ'ল উৎসৱ
কুৰ্ণুল জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিক্ৰান্ত পাটিলে আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰাৰ পাছতো কৰ্তৃপক্ষই লাঠিৰ সৈতে জড়িত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল । যিটো অনুষ্ঠান পৰম্পৰাগত আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ দৰে লাঠি-যুদ্ধৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য কৰা হৈছিল, কাৰ্যতঃ সেয়া প্ৰতিশোধলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।
বিভিন্ন গাঁৱৰ মানুহে ইচ্ছাকৃতভাৱে ইজনে সিজনৰ ওপৰত জ্বলি থকা জোঁৰ নিক্ষেপ কৰিবলৈ ধৰে । যাৰ ফলত বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰ ভিতৰত মহিলা, গাঁৱৰ মানুহ আৰু যুৱক-যুৱতীও আছিল ।
আহাতে, এই আক্ৰমণত একাংশ আৰক্ষী জোৱানো আহত হয় । প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি চলি থাকে এই বিশৃংখল পৰিস্থিতি আৰু সংঘৰ্ষ । ব্যাপক ঠেলা-হেঁচা আৰু পদপিষ্টৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ মাজতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ইচ্ছাকৃতভাৱে মাটিত পেলাই দিয়া আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত বহু লোক আহত হয় ।
আক্ৰমণত শতাধিক লোক আহত
আহতসকলক দেৱৰাগাট্টুত স্থাপন কৰা চিকিৎসা শিবিৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে সংকটজনক অৱস্থাত থকাসকলক এম্বুলেন্সেৰে আলুৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।
আনহাতে, লাঠিৰ সংঘৰ্ষৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা আলুৰুৰ পোথুৰাজু নামৰ যুৱকজনৰ সংঘৰ্ষৰ সময়ত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যুক সাবটি লোৱা বুলি চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰিছে ।
আন কিছুমানে মূৰত আঘাত পায় । আঘাতৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আদোনি চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী অসহায় অৱস্থাত পৰে ।
লাঠি আৰু শিলগুটি নিক্ষেপৰ দৰে সংঘৰ্ষ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতো উপস্থিত থকা পৰ্যাপ্তসংখ্যক আৰক্ষী কৰ্মীক তেওঁ ফলপ্ৰসূভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা নাছিল ।
গীতা বাণী নামৰ আলুৰুৰ চৰকাৰী চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "এইবাৰৰ বান্নী উৎসৱত বহু লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অহাসকলক আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰোঁ । বহুতৰে কাণ, নাক বা মূৰৰ পৰা তেজ ওলাইছে । প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আদোনিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"
উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি অব্যাহত
জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই লাউডস্পীকাৰৰ জৰিয়তে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ পিছতো ‘বান্নি’ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা গাঁওবাসীয়ে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল ।
গাঁৱৰ মানুহে ইজনে সিজনৰ ওপৰত বৃহৎসংখ্যক জ্বলি থকা জোঁৰ নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে । এইটো হৈছে এক অভূতপূৰ্ব পৰিঘটনা ।
আন কোনো বিকল্প নোহোৱাকৈয়ে সুৰক্ষাৰ বাবে হেলমেট পিন্ধা ‘স্পেচিয়েল পাৰ্টী’ৰ আৰক্ষী জোৱানসকল ভিৰৰ মাজত থিয় দি থাকিবলগীয়া হয় । কিন্তু ইতিমধ্যে বহু ক্ষতিসাধন হৈ গৈছিল । পৰিস্থিতি বৰ্তমানো উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈয়েই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।