সম্পত্তি বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি: গুলীয়াই-ঘপিয়াই ছয়জনক হত্যা

আক্ৰমণকাৰীয়ে উপৰ্যুপৰি গুলীচালনা কৰাৰ পিছত চোকা অস্ত্ৰও ব্যৱহাৰ কৰি উক্ত ছয়জনকৈ লোকক হত্যা কৰে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 8:52 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 9:01 AM IST

বিজয়াপুৰা(কৰ্ণাটক): দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পত্তিৰ বিবাদৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা এক ভয়ানক সংঘৰ্ষত শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটকৰ বিজয়াপুৰা জিলাৰ গোবিন্দপুৰা গাঁৱৰ ভীমা থিৰাত ছয়জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । আটাইকেইজনকে প্ৰতিপক্ষই প্ৰথমে গুলীয়াই থকাসৰকা কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি চোকা অস্ত্ৰৰেও আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে ।

অঞ্চলটোৰ নিৰালে আৰু গোলাগী নামৰ দুটা পৰিয়ালৰ মাজত চলি থকা ভূমি বিবাদৰ ফলতে এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হয় । নিহত লোককেইজন হৈছে চান্দু নিৰালে, দুণ্ডপ্পা নিৰালে,শিৱপুত্ৰ নিৰালে,ৰাহুল নিৰালে,সমৰ্থ নিৰালে আৰু শ্বাব্বিৰ নাদাফ।

কিছুদিন পূৰ্বে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হৈছিল । শুকুৰবাৰে যেতিয়া নিৰালে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পক্ষত থকা একাংশ লোক আন এক আলোচনাৰ বাবে গৈ আছিল সেই সময়তে সিটো পক্ষই তেওঁলোকৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায় । আক্ৰমণকাৰীয়ে উপৰ্যুপৰি গুলীচালনা কৰাৰ পিছত চোকা অস্ত্ৰও ব্যৱহাৰ কৰি উক্ত ছয়জনকৈ লোকক হত্যা কৰে ।

