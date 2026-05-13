বিধানসভাত শক্তিপৰীক্ষাত অনায়াসে জিকিল সফল বিজয়ৰ 'চৰকাৰ'

'চৰকাৰ'ৰ কাহিনীৰ দৰেই যেন ঘটি গৈ আছে ছুপাৰষ্টাৰ বিজয়ৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনীও !

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay deliveres a congratulatory address to newly elected Tamil Nadu Legislative Assembly Speaker J.C.D. Prabhakar and Deputy Speaker M. Ravi Shankar during the Assembly session in Chennai on Tuesday
বিধানসভাৰ অগ্নিপৰীক্ষাত সফল বিজয়ৰ টিভিকে চৰকাৰ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 1:47 PM IST

চেন্নাই: থালাপতি বিজয়ৰ এখন ব্লকবাষ্টাৰ ছবি আছিল 'চৰকাৰ' ৷ ঠিক সেই 'চৰকাৰ'ৰ কাহিনীৰ দৰেই যেন ঘটি গৈ আছে ছুপাৰষ্টাৰ বিজয়ৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনীও ৷ বিজয়ৰ নেতৃত্বত টিভিকে চৰকাৰে মঙলবাৰে তামিলনাডু বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল । ২৩৩ জনীয়া বিধানসভাত ১৪৪ গৰাকী সদস্যই আস্থা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ২২ গৰাকী সদস্যই বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ে । এই প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোট দিয়াসকলৰ ভিতৰত এআইএডিএমকেৰ ২৫ গৰাকী বিধায়কো আছিল ।

অৱশ্যে বিৰোধী দলপতি উদয়ানিধি ষ্টেলিনৰ নেতৃত্বত ডিএমকেৰ সদস্যসকলে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে । পিএমকে আৰু বিজেপিৰ ৫ গৰাকী সদস্যই নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰে । মুঠতে ১৭১ গৰাকী সদস্যই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ১৪৪ গৰাকী সদস্যই আস্থা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে ।

শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ নেতৃত্বত টিভিকেই ১০৮ খন আসন লাভ কৰি একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । কিন্তু সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে ১১৮ খন আসনৰ প্ৰয়োজন হোৱা বাবে প্ৰথম অৱস্থাত টিভিকেই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । পিছত কংগ্ৰেছ, কমিউনিষ্ট দল, ভিচিকে আৰু আইইউএমএলৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰি বিজয়ে ১০ মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ইয়াৰ পিছত সপ্তদশ তামিলনাডু বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ১১ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় । প্ৰথম দিনা নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে শপতগ্ৰহণ কৰে । দ্বিতীয় দিনা অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হয় । আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে বিজয়ে মঙলবাৰে বিধায়কসকলৰ সৈতে পানায়ুৰস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আলোচনাত মিলিত হয় । বৈঠকত কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।

বিজয়ৰ টিভিকেৰ সফলতাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত বিৰোধী শিবিৰত আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰম্ভ হয় । বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সময়ত এআইএডিএমকেৰ এদাপ্পাদি কে পালানিস্বামী গোট আৰু এছপি ভেলুমণি গোটৰ সদস্যসকল পৃথকে পৃথকে উপস্থিত হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে চিভি শ্বানমুগমে বিধায়ক হিচাপে শপত নোলোৱাকৈ উভতি যায় । এনে অস্থিৰতাৰ মাজতে মঙলবাৰে চিভি শ্বানমুগম আৰু এছপি ভেলুমণিৰ নেতৃত্বত ২৪ গৰাকী এআইএডিএমকে বিধায়কে বিজয় চৰকাৰক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে পালানিশ্বামী নেতৃত্বাধীন শিবিৰটোৱে আস্থা ভোটক সমৰ্থন নকৰে বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ক ১৩ মে'লৈ সময় দিছিল । সেই অনুসৰি বুধবাৰে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয় । ২৩৩ জনীয়া বিধানসভাত উপস্থিত থকা বিধায়কৰ আধাতকৈ অধিক সদস্যৰ পৰা চৰকাৰে সমৰ্থন লাভ কৰিব লাগে ।

