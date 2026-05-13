বিধানসভাত শক্তিপৰীক্ষাত অনায়াসে জিকিল সফল বিজয়ৰ 'চৰকাৰ'

বিধানসভাত শক্তিপৰীক্ষাত অনায়াসে জিকিল সফল বিজয়ৰ 'চৰকাৰ'
'চৰকাৰ'ৰ কাহিনীৰ দৰেই যেন ঘটি গৈ আছে ছুপাৰষ্টাৰ বিজয়ৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনীও !
Published : May 13, 2026 at 1:47 PM IST
চেন্নাই: থালাপতি বিজয়ৰ এখন ব্লকবাষ্টাৰ ছবি আছিল 'চৰকাৰ' ৷ ঠিক সেই 'চৰকাৰ'ৰ কাহিনীৰ দৰেই যেন ঘটি গৈ আছে ছুপাৰষ্টাৰ বিজয়ৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনীও ৷ বিজয়ৰ নেতৃত্বত টিভিকে চৰকাৰে মঙলবাৰে তামিলনাডু বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল । ২৩৩ জনীয়া বিধানসভাত ১৪৪ গৰাকী সদস্যই আস্থা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ২২ গৰাকী সদস্যই বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ে । এই প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোট দিয়াসকলৰ ভিতৰত এআইএডিএমকেৰ ২৫ গৰাকী বিধায়কো আছিল ।
অৱশ্যে বিৰোধী দলপতি উদয়ানিধি ষ্টেলিনৰ নেতৃত্বত ডিএমকেৰ সদস্যসকলে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে । পিএমকে আৰু বিজেপিৰ ৫ গৰাকী সদস্যই নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰে । মুঠতে ১৭১ গৰাকী সদস্যই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ১৪৪ গৰাকী সদস্যই আস্থা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে ।
শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ নেতৃত্বত টিভিকেই ১০৮ খন আসন লাভ কৰি একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । কিন্তু সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে ১১৮ খন আসনৰ প্ৰয়োজন হোৱা বাবে প্ৰথম অৱস্থাত টিভিকেই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । পিছত কংগ্ৰেছ, কমিউনিষ্ট দল, ভিচিকে আৰু আইইউএমএলৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰি বিজয়ে ১০ মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইয়াৰ পিছত সপ্তদশ তামিলনাডু বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ১১ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় । প্ৰথম দিনা নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে শপতগ্ৰহণ কৰে । দ্বিতীয় দিনা অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হয় । আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে বিজয়ে মঙলবাৰে বিধায়কসকলৰ সৈতে পানায়ুৰস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আলোচনাত মিলিত হয় । বৈঠকত কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।
বিজয়ৰ টিভিকেৰ সফলতাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছত বিৰোধী শিবিৰত আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰম্ভ হয় । বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সময়ত এআইএডিএমকেৰ এদাপ্পাদি কে পালানিস্বামী গোট আৰু এছপি ভেলুমণি গোটৰ সদস্যসকল পৃথকে পৃথকে উপস্থিত হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে চিভি শ্বানমুগমে বিধায়ক হিচাপে শপত নোলোৱাকৈ উভতি যায় । এনে অস্থিৰতাৰ মাজতে মঙলবাৰে চিভি শ্বানমুগম আৰু এছপি ভেলুমণিৰ নেতৃত্বত ২৪ গৰাকী এআইএডিএমকে বিধায়কে বিজয় চৰকাৰক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে পালানিশ্বামী নেতৃত্বাধীন শিবিৰটোৱে আস্থা ভোটক সমৰ্থন নকৰে বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ক ১৩ মে'লৈ সময় দিছিল । সেই অনুসৰি বুধবাৰে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয় । ২৩৩ জনীয়া বিধানসভাত উপস্থিত থকা বিধায়কৰ আধাতকৈ অধিক সদস্যৰ পৰা চৰকাৰে সমৰ্থন লাভ কৰিব লাগে ।
