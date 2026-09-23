চেন্নাইত জৰুৰী অৱতৰণ ভিয়েটনামৰ বিমান; মাজ আকাশতে বন্ধ ইঞ্জিন

চেন্নাইত জৰুৰী অৱতৰণ ভিয়েটনামৰ বিমান; মাজ আকাশতে বন্ধ ইঞ্জিন
ভিয়েটজেট এয়াৰৰ বিমানখনত ১৪৩ গৰাকী যাত্ৰী আৰু ৯ গৰাকী ক্ৰু সদস্য আছিল । পাইলটৰ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তৰ বাবে ৰক্ষা পৰিল বিমানখন...
Published : September 23, 2026 at 12:36 PM IST
চেন্নাই : ভিয়েটনামৰ পৰা শ্ৰীলংকা অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল । যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত চেন্নাই বিমানবন্দৰত বিমানখনে জৰুৰী অৱতৰণ কৰে ।
ভিয়েটজেট এয়াৰৰ বিমানখনত ১৫২ গৰাকী লোক আছিল । তাৰ ভিতৰত ১৪৩ গৰাকী যাত্ৰী আৰু ৯ গৰাকী বিমান সদস্য আছিল । ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ভিয়েটনামৰ হো চি মিন চিটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বো অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল ।
জানিব পৰা মতে বিমানখন যেতিয়া প্ৰায় ৩৬ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত শ্ৰীলংকাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল তেতিয়া নিশা চেন্নাইৰ সমীপত হঠাতে বিমানখনৰ এটা ইঞ্জিন বিজুতি ঘটি বন্ধ হৈ পৰে । সেই সময়ত বিমানখনে যাত্ৰা কৰাটো বিপজ্জনক বুলি উপলব্ধি কৰি নিকটতম উপযুক্ত বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । লগে লগে পাইলটে দিল্লীত থকা তেওঁলোকৰ বিমান সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ।
পাইলটে জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ অনুমতি বিচাৰে আৰু নিৰাপদ অৱতৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তাৰ পিছত চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ বিষয়াসকলে ক্ষিপ্ৰতাৰে বিমানখনে চেন্নাইত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰে । নিশা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত বিমানখনক অৱতৰণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় ।
অনুমতি লাভ কৰাৰ প্ৰায় ১০ মিনিটৰ পিছতে চেন্নাই বিমানবন্দৰত নিৰাপদে ভিয়েটজেট এয়াৰৰ বিমানখনে অৱতৰণ কৰে । লগে লগে পাইলট আৰু বিমানখনৰ লোকসকলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো যাত্ৰীকে বিমানবন্দৰৰ লাউঞ্জত ৰখা হয় । য'ত তেওঁলোকক খোৱাপানী আৰু আহাৰৰ যোগান ধৰা হয় । ইফালে অভিযন্তাৰ দলে বিমানখনৰ বিকল ইঞ্জিন মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰে ।
জানিব পৰা মতে বুধবাৰে বিমানখনে পুনৰ যাত্ৰা কৰিব । ইফালে বিমানৰ পাইলটকেইগৰাকীৰ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তৰ বাবে বিমানখন দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে । যাৰ বাবে সকলো যাত্ৰী তথা বিমান কৰ্তৃপক্ষই পাইলটসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
টোল প্লাজাত আৰু সময় নষ্ট নহয়, ৰাহি হ'ব ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেল