মানুহৰ দৰেই শেষকৃত্য তথা শ্ৰাদ্ধ-বিধি পালন এজনী ছাগলীৰ, পশুপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন এজন কৃষকৰ
নৱল সিং মালব্যই নিজৰ ২০ বছৰীয়া পোহনীয়া ছাগলী চামেলিৰ মৃত্যুৰ সময়ত এজন মানুহৰ দৰেই শেষকৃত্যৰ আয়োজন কৰে ৷
Published : August 17, 2026 at 9:01 PM IST
বিদিশা (মধ্যপ্ৰদেশ): আমাৰ ঘৰত পোহা জীৱ-জন্তুৰ সৈতে আমি প্ৰায়ে একাত্ম হৈ পৰোঁ ৷ সেয়া লাগিলে গৰু-ছাগলীয়েই হওক বা কুকুৰ-মেকুৰীয়েই হওক ৷ আনকি হাঁহ-কুকুৰাও গৰাকীৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰা দেখা যায় ৷ গ্ৰামাঞ্চলত অলপ মন কৰিলেই দেখা যায় গৰু-ছাগলীক যেতিয়া গৰাকীয়ে পথাৰত মাতে, তেতিয়া সিঁহতে হেম্বেলিয়াই বা বেবাই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ একেদৰে ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰ-মেকুৰীকো মাত দিলেই ওচৰলৈ ঢপলিয়াই আহে ৷ মানুহ আৰু অবোধ জন্তুৰ মাজত মৰম আৰু ঘনিষ্ঠতাৰ অগণন উদাহৰণ আছে ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা জিলাৰ সিৰোঁজ তহচিলত মানৱতা আৰু পশুপ্ৰেমক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰা এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । ভৱানী নগৰৰ কৃষক নৱল সিং মালব্যই নিজৰ ২০ বছৰীয়া পোহনীয়া ছাগলী চামেলিৰ মৃত্যুৰ সময়ত এজন মানুহৰ দৰেই শেষকৃত্যৰ আয়োজন কৰে ৷ নৱলে ছাগলীজনীৰ চিতাভষ্ম প্ৰয়াগৰাজত বিসৰ্জন দিয়ে আৰু তেৰদিনীয়া অনুষ্ঠান পালনৰ লগতে গংগা পূজন অনুষ্ঠিত কৰে ।
২০ বছৰ ধৰি নিজ কন্যাৰ দৰেই আছিল পৰিয়ালৰ লগত
নৱল সিং মালব্যই কয়, "চামেলি তেওঁলোকৰ ঘৰত কেৱল পোহনীয়া জন্তু নাছিল, পৰিয়ালটোৰ বাবে এগৰাকী কন্যাৰ দৰে আছিল । ২০ বছৰতকৈও অধিক সময় তাইক মৰমেৰে ডাঙৰ-দীঘল কৰা হৈছিল । ঘৰৰ ভিতৰতে বাস কৰিছিল আৰু কেতিয়াও চৰিবলৈ ওলাই যোৱা নাছিল । ঘৰৰ ভিতৰত বিচনাত শুইছিল, আৰু গৰমৰ দিনত তাইৰ বাবে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । ২০২৬ চনত চামেলিৰ মৃত্যু হয় ৷ তাই মৃত্যুত সমগ্ৰ পৰিয়ালটো শোকত ভাগি পৰে ।’’
প্ৰশাসনিক অনুমতি সাপেক্ষে সৎকাৰ আৰু গংগাত চিতাভষ্ম বিসৰ্জন
চামেলিৰ মৃত্যুৰ পিছত নৱল সিঙে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক অনুমতি লৈ হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি সৎকাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ চিতাভষ্ম সংগ্ৰহ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজলৈ লৈ যায় আৰু তাত বৈদিক ৰীতি-নীতি অনুসৰি পবিত্ৰ গংগা নদীত বিসৰ্জন দিয়ে ।
২০২৬ চনৰ ১৫ আগষ্টত এখন আনুষ্ঠানিক শোক পত্ৰ ছপা কৰি চহৰখনৰ আত্মীয়-স্বজন, ওচৰ-চুবুৰীয়াক শ্যাম বাটিকাৰ পিছফালে থকা কৃষ্ণ কলনী, কুশৱাহা ডেইৰীলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় । এই উপলক্ষে গংগা পূজন আৰু এক ভোজৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ য’ত ৫০০ৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি চামেলিলৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷
নৱল সিং মালব্যই কয়, ‘‘ছাগলীজনী সদায় পৰিয়ালৰ লগত আছিল । তাই আমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিছিল, আৰু আমিও তাইৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব পৰা নাছিলোঁ । তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ মৃত্যু হোৱা যেন লাগিল, গতিকে আমি তাইৰ শেষ ৰীতি-নীতি কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ।’’
পৰিয়ালৰ লোকে কয়, ‘‘নৱল সিঙে ২০-২১ বছৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে এই ছাগলীজনীক ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল । এই ছাগলীজনীৰ মৃত্যুৰ সময়ত হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি তাইক দাহ কৰা হৈছিল । আমি সকলোৱে ছাঁইখিনি প্ৰয়াগৰাজলৈ লৈ গংগাত বিসৰ্জন দিলোঁ । আজি ত্ৰয়োদশ তিথিত গংগা পূজনৰ আয়োজন কৰি আমি সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছো যে অবোধ জন্তুও পৰিয়ালৰ অংশ ।’’
আজিৰ যুগত মানুহৰ সম্পৰ্কতেই সহানুভূতিৰ অভাৱ ঘটনা যেন লাগে, তেনেস্থলত এজন কৃষকে অবোধ জন্তুৰ প্ৰতি দেখুওৱা এই অপৰিসীম সন্মান, মৰম, সমৰ্পণ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে প্ৰশংসাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । তেৰ দিনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলো লোকে নৱল সিঙৰ এই স্পৰ্শকাতৰ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে ।
লগতে পঢ়ক: গামোচা পিন্ধাই লিয়নক অৱসৰ: য’ত সকলোৰে ভৰসা শেষ হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় লিয়নৰ কাম