ETV Bharat / bharat

প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী ড৹ ডি ৱাই পাটিলৰ দেহাৱসান

দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰত থকা নিজ বাসগৃহত প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

DY PATIL PASSES AWAY
পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী ডি ৱাই পাটিলৰ দেহাৱসান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 12:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডি ৱাই পাটিলৰ দেহাৱসান ৷ মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰত থকা নিজ বাসগৃহত দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত প্ৰবীণ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুলি পৰিয়ালৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।

মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৯২ বছৰ । মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাত আগ-ভাগ লোৱা প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে পুত্ৰ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা সতেজ পাটিল, সঞ্জয় পাটিল আৰু অজিংক্য পাটিলক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতাসকলেও এইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেই পাটিলৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগতে বিশেষকৈ শৈক্ষিক জগতখনত এক শোকৰ ছাঁ পেলোৱা বুলি মত ব্যক্ত কৰে ৷

কোলহাপুৰৰ বাসিন্দা পাটিলে ১৯৬৭-৭৮ চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ তেওঁ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে শিক্ষা খণ্ডত মনোনিৱেশ কৰি চিকিৎসা, অভিযান্ত্ৰিক আৰু আন কেইবাটাও শাখাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা ডি ৱাই পাটিল বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী পাটিলে ত্ৰিপুৰা আৰু বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কিছু সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ৷ ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁ পশ্চিমবংগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ৰাজনীতিৰ উপৰিও সমগ্ৰ বিশ্বতে ১৮০ খনতকৈও অধিক শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত পাটিলৰ অপৰিসীম অৱদান আছিল ।

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত তেওঁৰ নশ্বৰদেহ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ’ব ৷ তাৰপিছত কাছবা বাৱাদাস্থিত পাটিলৰ বাসগৃহ ‘যশৱন্ত নিবাস’ৰ পৰা বিয়লি ৪ বজাত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে তেওঁৰ নশ্বৰদেহটো নিয়া হ’ব । কোলহাপুৰৰ লাইন বজাৰ অঞ্চলৰ ডাঃ ডি ৱাই পাটিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷

১৯৩৫ চনৰ ২২ অক্টোবৰত এটা অতি সাধাৰণ কৃষকৰ পৰিয়ালত ডিৱাই পাটিলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা পাটিলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাতো কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ অধিকাংশ সময় ৰাজনীতিতকৈ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ বাবেহে উৎসৰ্গা কৰিছিল ।

ডিৱাই পাটিল গ্ৰুপৰ শৈক্ষিক নেটৱৰ্ক সমগ্ৰ ভাৰতৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত বিয়পি আছে ৷ কোলহাপুৰ, পুনে আৰু মুম্বাইত বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগতে জাপানতো তেওঁৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা কামৰ বাবে ডিৱাই পাটিলে বিশ্বব্যাপী সমাদৰ লাভ কৰিছিল ।

২০১৮ চনত তেওঁ জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে যদিও সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকে । কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন কাম কৰাৰ পিছত পাটিলক ত্ৰিপুৰা, বিহাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।

১৯৫৭ চনৰ পৰা ১৯৬২ চনলৈ তেওঁ কোলহাপুৰ চহৰৰ মেয়ৰ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । পিছলৈ ১৯৬৭ চনৰ পৰা ১৯৭২ চনলৈ বিধায়ক হিচাপে তৃণমূল পৰ্যায়ত জনসাধাৰণৰ বাবে মাত মতাৰ সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি বিধানসভাত ৰাইজৰ ন্যায় সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

বিশ্বজুৰি ষষ্ঠ স্থানত থকা নবী মুম্বাইত অত্যাধুনিক সা-সুবিধাৰে নিৰ্মিত ‘ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম’ নিৰ্মাণ কৰি এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত এক নতুন নজিৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সাত বছৰ : সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলৰ মতামত

TAGGED:

ডি ৱাই পাটিলৰ দেহাৱসান
ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম
পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী ডি ৱাই পাটিল
ইটিভি ভাৰত অসম
DY PATIL PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.