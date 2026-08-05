প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী ড৹ ডি ৱাই পাটিলৰ দেহাৱসান
দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰত থকা নিজ বাসগৃহত প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷
Published : August 5, 2026 at 12:58 AM IST
মুম্বাই: পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডি ৱাই পাটিলৰ দেহাৱসান ৷ মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰত থকা নিজ বাসগৃহত দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত প্ৰবীণ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুলি পৰিয়ালৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।
মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৯২ বছৰ । মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাত আগ-ভাগ লোৱা প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে পুত্ৰ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা সতেজ পাটিল, সঞ্জয় পাটিল আৰু অজিংক্য পাটিলক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতাসকলেও এইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেই পাটিলৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগতে বিশেষকৈ শৈক্ষিক জগতখনত এক শোকৰ ছাঁ পেলোৱা বুলি মত ব্যক্ত কৰে ৷
Shri DY Patil Ji was at the forefront of serving society through philanthropy and education in particular. He always worked to improve the lives of others, especially the poor. Pained by his demise. My thoughts are with his family and admirers in this sad hour. Om Shanti. pic.twitter.com/paYN8qzJsz— Narendra Modi (@narendramodi) August 4, 2026
কোলহাপুৰৰ বাসিন্দা পাটিলে ১৯৬৭-৭৮ চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷ তেওঁ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে শিক্ষা খণ্ডত মনোনিৱেশ কৰি চিকিৎসা, অভিযান্ত্ৰিক আৰু আন কেইবাটাও শাখাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা ডি ৱাই পাটিল বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী পাটিলে ত্ৰিপুৰা আৰু বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কিছু সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ৷ ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁ পশ্চিমবংগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ৰাজনীতিৰ উপৰিও সমগ্ৰ বিশ্বতে ১৮০ খনতকৈও অধিক শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত পাটিলৰ অপৰিসীম অৱদান আছিল ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত তেওঁৰ নশ্বৰদেহ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হ’ব ৷ তাৰপিছত কাছবা বাৱাদাস্থিত পাটিলৰ বাসগৃহ ‘যশৱন্ত নিবাস’ৰ পৰা বিয়লি ৪ বজাত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে তেওঁৰ নশ্বৰদেহটো নিয়া হ’ব । কোলহাপুৰৰ লাইন বজাৰ অঞ্চলৰ ডাঃ ডি ৱাই পাটিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
১৯৩৫ চনৰ ২২ অক্টোবৰত এটা অতি সাধাৰণ কৃষকৰ পৰিয়ালত ডিৱাই পাটিলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা পাটিলে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাতো কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷ তাৰপিছতো কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ অধিকাংশ সময় ৰাজনীতিতকৈ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ বাবেহে উৎসৰ্গা কৰিছিল ।
ডিৱাই পাটিল গ্ৰুপৰ শৈক্ষিক নেটৱৰ্ক সমগ্ৰ ভাৰতৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত বিয়পি আছে ৷ কোলহাপুৰ, পুনে আৰু মুম্বাইত বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগতে জাপানতো তেওঁৰ নামত এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা কামৰ বাবে ডিৱাই পাটিলে বিশ্বব্যাপী সমাদৰ লাভ কৰিছিল ।
২০১৮ চনত তেওঁ জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে যদিও সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকে । কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন কাম কৰাৰ পিছত পাটিলক ত্ৰিপুৰা, বিহাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।
১৯৫৭ চনৰ পৰা ১৯৬২ চনলৈ তেওঁ কোলহাপুৰ চহৰৰ মেয়ৰ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । পিছলৈ ১৯৬৭ চনৰ পৰা ১৯৭২ চনলৈ বিধায়ক হিচাপে তৃণমূল পৰ্যায়ত জনসাধাৰণৰ বাবে মাত মতাৰ সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি বিধানসভাত ৰাইজৰ ন্যায় সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
বিশ্বজুৰি ষষ্ঠ স্থানত থকা নবী মুম্বাইত অত্যাধুনিক সা-সুবিধাৰে নিৰ্মিত ‘ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম’ নিৰ্মাণ কৰি এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত এক নতুন নজিৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সাত বছৰ : সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত কাশ্মীৰৰ সাংবাদিকসকলৰ মতামত