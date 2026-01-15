I-PAC কাৰ্যালয়ত ইডিৰ অভিযান বিতৰ্ক বিষয়টোক গম্ভীৰ আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

I-PAC কাৰ্যালয়ত ইডিৰ অভিযান বিতৰ্ক বিষয়টোক গম্ভীৰ আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
I-PAC কাৰ্যালয়ত ইডিৰ অভিযানৰ সময়ত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানী ।
Published : January 15, 2026 at 2:35 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিমবংগৰ I-PAC কাৰ্যালয়ত চলা ইডিৰ অভিযানক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । ইডিৰ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ইডি । I-PAC কাৰ্যালয় আৰু সঞ্চালয়কৰ বাসগৃহত অভিযানত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীকে ধৰি পশ্চিমবংগ চৰকাৰে কৰা হস্তক্ষেপ আৰু বাধাই এক অতি আচৰিত ধৰণৰ আৰ্হি প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে ইডিয়ে ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইডিয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত জাননী জাৰি কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । আদালতে কয় যে এইটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় আৰু এই বিষয়টোত শুনানী হ'ব লাগে ।
ইডিৰ হৈ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই ন্যায়াধীশ প্ৰশান্ত কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু বিপুল পাঞ্চোলিৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত কয় যে বিগত সময়তো যেতিয়াই বিধিগত কৰ্তৃপক্ষই বিধিগত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছিল তেতিয়াই বেনাৰ্জীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছিল ।
ইয়াৰ দ্বাৰা এনে কাৰ্যক উৎসাহিত কৰাহে হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় শক্তিসমূহৰ মনোবল হ্ৰাস পাব বুলি দাবী কৰি মেহতাই কয় যে ই এক অতি আচৰিত ধৰণৰ আৰ্হি প্ৰতিফলিত কৰে ।
তেওঁ কয়, "ৰাজ্যখনে অনুভৱ কৰিব যে তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে, চুৰি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত ধৰ্ণাতো বহিব পাৰে । এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰা হওঁক; তাত স্পষ্টভাৱে উপস্থিত থকা বিষয়াসকলক নিলম্বন কৰা উচিত ।"
পশ্চিমবংগ চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে এই গোচৰৰ শুনানি উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানি ল'ব লাগে বুলি যুক্তি দাঙি ধৰি কয় যে এইটো এক ধাৰাবাহিকতা ।
ছিবালে কয় যে I-Pacয়ে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী কৌশল প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য থাকে । ইডিৰ দলটো যেতিয়া তালৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে জানিছিল যে তেওঁলোকৰ হাতত দলৰ বহু তথ্য থাকিব । ছিবালে প্ৰশ্ন কৰে, "নিৰ্বাচনৰ মাজতে তালৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল ?" তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে কয়লা কেলেংকাৰীৰ অন্তিম ভাষ্য ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
ছিবালে প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁৰ ক্লায়েণ্টে তথ্য লাভ কৰিলে কেনেকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ছিবালক কয়, "যদি তেওঁলোকে (ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ে) তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল তেন্তে তেওঁলোকে জব্দ কৰিলেহেঁতেন... তেওঁলোকে জব্দ কৰা নাই । আপুনি আমাক জাননী জাৰি কৰাত বাধা দিব নোৱাৰে ।" ইডি অভিযানৰ গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ত হোৱা পৰিস্থিতিকলৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ৮ জানুৱাৰীৰ পৰাই এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হয় । যেতিয়া কয়লা সৰবৰাহৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ছল্ট লেকত থকা ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান I-Pac কাৰ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কলকাতাৰ মুৰব্বী প্ৰতীক জৈনৰ বাসগৃহত তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত ইডিৰ বিষয়াসকলে বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তদন্ত সংস্থাটোৱে দাবী কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি তদন্তৰ সৈতে জড়িত মূল প্ৰমাণ লৈ গৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোক অতিমাত্ৰা প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইডিৰ তদন্তত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ নাকচ কৰিছে । ইডিৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
