দুৰ্ঘটনাত পতিত ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ৰ বাহন, কেইবাজনো আহত
পূৰ্বাঞ্চল এক্সপ্ৰেছৱে’ৰ ৯১ কিলোমিটাৰ মাইলৰ খুঁটিৰ সমীপত ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ৰ ৫ খন বাহন আৰু এখন এম্বুলেঞ্চৰ সংৰ্ঘষ হয় ।
Published : October 26, 2026 at 1:10 PM IST
চুলতানপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা মানহানিৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰলৈ গৈ থকা সময়তে পূৰ্বাঞ্চল এক্সপ্ৰেছৱে’ত তেওঁৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ কনভয়ৰ মাজতে হোৱা সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোক আহত হয় । অৱশ্যে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে ৷ আৰক্ষীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে লগতে এই বুলিও কয় যে দুৰ্ঘটনাটো গুৰুতৰ নহয় আৰু কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই ।
পূৰ্বাঞ্চল এক্সপ্ৰেছৱে’ৰ ৯১ কিলোমিটাৰ মাইলৰ খুঁটিৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ত থকা পাঁচখন বাহন আৰু এখন এম্বুলেঞ্চৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ।
এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি পিটিআয়ে জনোৱা মতে, পুৱা প্ৰায় ১০:১৫ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । কনভয়ৰ নেতৃত্ব দিয়া এখন ব্যক্তিগত বাহনে (স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতাৰ) হঠাতে ব্ৰেক মৰাৰ বাবেই পিছফালে থকা বাহনবোৰৰ সংঘৰ্ষ হয় ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত মানহানিৰ গোচৰত আজি চুলতানপুৰৰ সাংসদ/বিধায়ক আদালতে ৰায়দান কৰাৰ কথা আছিল । গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে পুৱা বিমানযোগে লক্ষ্ণৌত উপস্থতি হয় আৰু লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দৰৰ পৰা পথেৰে চুলতানপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৰ পিছত কনভয়টো পুনৰ চুলতানপুৰ অভিমুখে আগবাঢ়ে । নিৰাপত্তাৰ বাবে কনভয়ৰ সৈতে আৰক্ষীৰ লোকো উপস্থিত থাকে ।
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ২০১৮ চনৰ মে’ মাহত কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত এক সমাৱেশত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক লৈ অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
ইয়াৰ পাছত চুলতানপুৰ সমবায় বেংকৰ তেতিয়াৰ অধ্যক্ষ বিজয় মিশ্ৰই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আদালতে ২০২৩ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত ৰাহুল গান্ধীক বিচাৰৰ সন্মুখীন হ’বলৈ চমন কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকী আদালতত হাজিৰ হয়, য’ত তেওঁ জামিন লাভ কৰে । দীঘলীয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত ১৩ অক্টোবৰত চুলতানপুৰৰ সাংসদ/বিধায়ক আদালতে শুনানি সমাপ্ত কৰি নিজৰ সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰে । আজি আদালতে মানহানিৰ গোচৰত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰে ।