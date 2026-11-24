বিধায়কৰ কনভয়ত নিয়ন্ত্ৰণহীন বাহনৰ খুন্দা; পৰিকল্পিত আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিধায়কৰ
উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছৈদাৰাজাৰ বিধায়ক সুশীল সিঙৰ কনভয়ত নিয়ন্ত্ৰণহীন স্কৰপিঅ’ই খুন্দা মৰে ৷ বিধায়ক সুশীল কুমাৰে এই ঘটনাক পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বুলি কয় ৷
Published : November 24, 2026 at 7:57 AM IST
চন্দৌলি (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছৈদাৰাজা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক সুশীল সিঙৰ কনভয়ত এখন নিয়ন্ত্ৰণহীন স্কৰপিঅ’ই খুন্দা মৰাত চাৰিজন লোক আহত হয় ৷ এই সংৰ্ঘষৰ প্ৰভাৱ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে কনভয়ত থকা এখন ফৰ্চুনাৰ বাহন বাগৰি পৰে ৷ নিয়ন্ত্ৰণহীন স্ক’ৰপিঅ’খনে কনভয়ত থকা আন তিনিখন বাহনকো খুন্দা মাৰে ৷
এই দুৰ্ঘটনাত বিধায়ক সুশীল সিঙৰ চাৰিজন সংগী আহত হোৱাৰ বিপৰীতে সংঘৰ্ষ হোৱা স্ক’ৰপিঅ’খনো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় ৷ আহত আটাইকেইজনকে জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ বিধায়ক সুশীল সিঙে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷
Chandauli, Uttar Pradesh: A vehicle rammed into the convoy of BJP MLA Sushil Singh on National Highway 19 in Uttar Pradesh’s Chandauli, leaving four people injured. The MLA, who was returning from a visit to Mokama MLA Anant Singh, alleged that the incident was a pre-planned conspiracy. One person from his convoy and three occupants of the other vehicle sustained injuries. The MLA informed the police about the incident— IANS (@ians_india) November 23, 2026
বিধায়ক সুশীল সিঙে এই ঘটনাক পৰিকল্পিত আক্ৰমণ বুলি সন্দেহ কৰিছে ৷ তেওঁ কয়, "তেওঁক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল ৷ চালকজন মদ্যপান কৰা নাছিল ৷ কনভয়ৰ সন্মুখৰ আৰু পিছফালে থকা বাহনবোৰক যি ধৰণেৰে আঘাত কৰা হৈছিল, তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এক পৰিকল্পিত ঘটনা ৷ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷"
আনহাতে, সংঘৰ্ষ হোৱা স্ক’ৰপিঅ’খনৰ যুৱককেইজনে এই দুৰ্ঘটনাক কেৱল পথ দুৰ্ঘটনা বুলিহে উল্লেখ কৰিছে ৷ যুৱককেইজনৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ গৈ আছিল ৷ এই সময়ছোৱাত জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমীপত এখন ফৰ্চুনাৰৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় ৷ তেওঁলোকে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ঘেৰাও কৰা হৈছিল, যাৰবাবে আন এখন বাহনকেইখনৰে সংঘৰ্ষ হয় ৷
চি অ’ সদৰ নমেন্দ্ৰ ৰাৱাটে কয়, "ছৈদাৰাজাৰ বিধায়ক সুশীল সিঙৰ বাহনৰ কনভয়ৰ সৈতে এখন স্ক’ৰপিঅ’ সংঘৰ্ষ হয় ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হ’ব যে সেয়া কেৱল পথ দুৰ্ঘটনা নে ষড়যন্ত্ৰ ৷"