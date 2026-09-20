বীৰ গাৰ্ডিয়ান ২০২৬ : সামৰিক অনুশীলনত ভাৰত আৰু জাপানৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী

বীৰ গাৰ্ডিয়ান ২০২৬ : সামৰিক অনুশীলনত ভাৰত আৰু জাপানৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী
যোধপুৰত চলি থকা ভাৰত-জাপান সামৰিক অনুশীলনত উপস্থিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিং আৰু জাপানৰ এয়াৰ চীফ জেনেৰেল তাকেহিৰ' ম'ৰিতা ।
Published : September 20, 2026 at 2:33 PM IST
যোধপুৰ (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত ভাৰত আৰু জাপানৰ যৌথ বিমান অনুশীলন 'বীৰ গাৰ্ডিয়ান-২০২৬' অনুষ্ঠিত হৈছে । দুয়োখন দেশৰে বায়ুসেনাই এই অনুশীলনত নিজৰ নিজৰ শক্তি আৰু কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । লগতে যৌথ অভিযানৰ বিভিন্ন অনুশীলনো অনুষ্ঠিত হৈছে । এই অনুশীলনৰ মাজতে দেওবাৰে পুৱা যোধপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত দুয়োখন দেশৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত হৈছে । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিং আৰু জাপানৰ এয়াৰ চীফ জেনেৰেল তাকেহিৰ' ম'ৰিতাই যোধপুৰত উপস্থিত হৈ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
অনুশীলনত অংশ লোৱা দুয়োখন দেশৰ জোৱানসকলক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে মতবিনিময় কৰে । দুয়োগৰাকী মুৰব্বীয়ে জোৱানসকলৰ সৈতে গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফৰ বাবেও পোজ দিয়ে । জানিব পৰা মতে দুয়োগৰাকী মুৰব্বীয়ে একেলগে বিমান যাত্ৰাও কৰিব ।
#WATCH | Rajasthan: Indian Air Force chief Air Chief Marshal Amar Preet Singh and Japan Air Self-Defense Force (JASDF) Chief of Staff, General Takehiro Morita, attend Exercise Veer Guardian 2026 at Air Force Station Jodhpur.— ANI (@ANI) September 20, 2026
Exercise Veer Guardian 2026 is a bilateral air defense… pic.twitter.com/yn3kU3IcQt
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী অমৰপ্ৰীত সিঙে থলুৱা যুঁজাৰু বিমান 'তেজছ'ৰ কমাণ্ড ল'ব ৷ আনহাতে জেনেৰেল তাকেহিৰ' ম'ৰিতাই তেজছৰ প্ৰশিক্ষণ বিমানত যাত্ৰা কৰিব । সেই বিমানখন এগৰাকী ভাৰতীয় পাইলটে উৰুৱাব । ২২ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিবলগীয়া এই ১৪ দিনীয়া অনুশীলনত ভাৰতৰ তেজছ, ৰাফেল আৰু ছুখয়-৩০এমকেআই বিমানৰ লগতে জাপানৰ এফ-২এ জেট বিমানে জটিল কাৰ্যকৰী অভিযান সম্পন্ন কৰিব । দুয়োগৰাকী মুৰব্বীৰ এই যৌথ উৰণে ভাৰত-জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব, আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা আৰু কৌশলগত সম্পৰ্কক নতুন দিশলৈ লৈ যাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
#WATCH | Rajasthan: Visuals from Air Force Station in Jodhpur where Exercise Veer Guardian 2026 is underway.— ANI (@ANI) September 20, 2026
Exercise Veer Guardian 2026 is a bilateral air defense exercise between the Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force (JASDF) taking place at Air Force… pic.twitter.com/vVsrFVFE4W
উল্লেখ্য যে ভাৰত-জাপানৰ যৌথ অনুশীলন কাৰ্যসূচী 'বীৰ গাৰ্ডিয়ান' কেৱল যুঁজাৰু বিমানৰ যাত্ৰা আৰু আকাশী কৌশলতে সীমাবদ্ধ নহয়; দুয়োখন দেশৰ বায়ুযোদ্ধাসকলে অভিযান পৰিকল্পনা কৰা, ৰূপায়ণ কৰা আৰু কৌশলগত পদ্ধতিত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰিকৰী আলোচনা আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মাজত অভিজ্ঞতাৰ আদান প্ৰদানো চলি আছে । তদুপৰি দুয়োখন দেশৰ বিশেষজ্ঞসকলে বিমান অভিযান্ত্ৰিক আৰু বিমান সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰতো অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
মণিপুৰৰ কাংপোকপিত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ; নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দ্বাৰা গাঁৱৰ ৬ জনক আটক