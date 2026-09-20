ETV Bharat / bharat

বীৰ গাৰ্ডিয়ান ২০২৬ : সামৰিক অনুশীলনত ভাৰত আৰু জাপানৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী

যোধপুৰত চলি থকা ভাৰত-জাপান সামৰিক অনুশীলনত উপস্থিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিং আৰু জাপানৰ এয়াৰ চীফ জেনেৰেল তাকেহিৰ' ম'ৰিতা ।

veer guardian 2026
বীৰ গাৰ্ডিয়ান ২০২৬ : সামৰিক অনুশীলনত ভাৰত আৰু জাপানৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোধপুৰ (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত ভাৰত আৰু জাপানৰ যৌথ বিমান অনুশীলন 'বীৰ গাৰ্ডিয়ান-২০২৬' অনুষ্ঠিত হৈছে । দুয়োখন দেশৰে বায়ুসেনাই এই অনুশীলনত নিজৰ নিজৰ শক্তি আৰু কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । লগতে যৌথ অভিযানৰ বিভিন্ন অনুশীলনো অনুষ্ঠিত হৈছে । এই অনুশীলনৰ মাজতে দেওবাৰে পুৱা যোধপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত দুয়োখন দেশৰ বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত হৈছে । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিং আৰু জাপানৰ এয়াৰ চীফ জেনেৰেল তাকেহিৰ' ম'ৰিতাই যোধপুৰত উপস্থিত হৈ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অনুশীলনত অংশ লোৱা দুয়োখন দেশৰ জোৱানসকলক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে মতবিনিময় কৰে । দুয়োগৰাকী মুৰব্বীয়ে জোৱানসকলৰ সৈতে গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফৰ বাবেও পোজ দিয়ে । জানিব পৰা মতে দুয়োগৰাকী মুৰব্বীয়ে একেলগে বিমান যাত্ৰাও কৰিব ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী অমৰপ্ৰীত সিঙে থলুৱা যুঁজাৰু বিমান 'তেজছ'ৰ কমাণ্ড ল'ব ৷ আনহাতে জেনেৰেল তাকেহিৰ' ম'ৰিতাই তেজছৰ প্ৰশিক্ষণ বিমানত যাত্ৰা কৰিব । সেই বিমানখন এগৰাকী ভাৰতীয় পাইলটে উৰুৱাব । ২২ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিবলগীয়া এই ১৪ দিনীয়া অনুশীলনত ভাৰতৰ তেজছ, ৰাফেল আৰু ছুখয়-৩০এমকেআই বিমানৰ লগতে জাপানৰ এফ-২এ জেট বিমানে জটিল কাৰ্যকৰী অভিযান সম্পন্ন কৰিব । দুয়োগৰাকী মুৰব্বীৰ এই যৌথ উৰণে ভাৰত-জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব, আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা আৰু কৌশলগত সম্পৰ্কক নতুন দিশলৈ লৈ যাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ভাৰত-জাপানৰ যৌথ অনুশীলন কাৰ্যসূচী 'বীৰ গাৰ্ডিয়ান' কেৱল যুঁজাৰু বিমানৰ যাত্ৰা আৰু আকাশী কৌশলতে সীমাবদ্ধ নহয়; দুয়োখন দেশৰ বায়ুযোদ্ধাসকলে অভিযান পৰিকল্পনা কৰা, ৰূপায়ণ কৰা আৰু কৌশলগত পদ্ধতিত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰিকৰী আলোচনা আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মাজত অভিজ্ঞতাৰ আদান প্ৰদানো চলি আছে । তদুপৰি দুয়োখন দেশৰ বিশেষজ্ঞসকলে বিমান অভিযান্ত্ৰিক আৰু বিমান সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰতো অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

মণিপুৰৰ কাংপোকপিত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ; নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দ্বাৰা গাঁৱৰ ৬ জনক আটক

TAGGED:

ভাৰত জাপান সামৰিক অনুশীলন
ভাৰতীয় বায়ুসেনা
এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বাল অমৰপ্ৰীত সিং
যোধপুৰ বায়ুসেনা ঘাটি
VEER GUARDIAN 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.