এগৰাকী কিশোৰীৰ গ্ৰন্থ এতিয়া পোৱা যাব সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত

এগৰাকী কিশোৰীৰ গ্ৰন্থ এতিয়া পোৱা যাব সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত
দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী গীতিকাৰ সামাজিক প্ৰত্যাহ্বান আৰু কৃষকৰ সমস্যা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ ‘বেদনা’ই লাভ কৰিছে চৰকাৰী অনুমোদন ৷
কোণ্ডাপী(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): সামাজিক প্ৰত্যাহ্বান, কৃষকৰ সমস্যা, দাৰিদ্ৰতাৰ সৈতে সংগ্ৰাম আদি শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিফলিত হোৱা এগৰাকী কিশোৰীৰ এখন গ্ৰন্থই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰন্থখন ছপা কৰি প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত উপলব্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰিছে অনুমতি ।
‘বেদনা’ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখিকা পেডাকণ্ডলাগুণ্টা জেড পি হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী গীতিকা । গীতিকাৰ ঘৰ প্ৰকাশম জিলাৰ কোণ্ডাপি মণ্ডলৰ জল্লাপালেনি গাঁৱত ।
তেনেই কম বয়সৰে পৰা গীতিকাৰ পঢ়াৰ প্ৰতি আছিল প্ৰবল ধাউতি ৷ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰাই গীতিকাই পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে বাহিৰা কিতাপৰ সন্ধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁ কবিতা আৰু চুটিগল্প লিখিবলৈও আৰম্ভ কৰিছিল । গীতিকাৰ প্ৰথম কবিতা ‘‘মক্কা’’ ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ শেহতীয়া ৰচনা ‘‘মৌনাম দাতনী মাত্তালু (Words That Silence Could Not Cross)’’ লৈকে, প্ৰতিটো লিখনিত এক সুকীয়া আৰু পৰিপক্ক লিখন শৈলী প্ৰতিফলিত হৈছিল ।
বেদনা হৈছে ৫৫ টা কবিতা আৰু ১৩ টা চুটিগল্পৰ সংকলন, যাৰ প্ৰত্যেকেই সমসাময়িক সামাজিক বাস্তৱতা আৰু মানৱীয় আৱেগক স্পৰ্শ কৰে । চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালসমূহত উপলব্ধ হ’ব এই গ্ৰন্থখন ৷
সাধাৰণ পটভূমিৰ পৰা অহা গীতিকাই কয় যে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত । গীতিকাই কয়, ‘‘চাৰিগৰাকী ভগ্নী আৰু এজন ভাতৃৰ সৈতে শিক্ষাগ্ৰহণ সহজ হৈ থকা নাই । তথাপিও সাহিত্যৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহে মোক আগুৱাই লৈ গৈছিল ।’’ নিজৰ সাহিত্য যাত্ৰাত অহৰহ উৎসাহ আৰু পথ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শিক্ষয়িত্ৰী মানচিকান্তিক কৃতিত্ব দিয়ে গীতিকাই ।
নিজৰ সপোনৰ কথা ব্যক্ত কৰি গীতিকাই কয়, ‘‘ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু স্নাতক অধ্যয়নৰ সময়ত যদি কোনোৱে মোৰ শিক্ষাগ্ৰহণত সহায় কৰে, তেন্তে মই মোৰ ভাষাৰ দক্ষতা আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ সুযোগ পাম ৷ ভৱিষ্যতে মই বহুতো কিতাপ লিখিব বিচাৰো ।’’
বেদনাক চৰকাৰৰ স্বীকৃতিয়ে যুৱ প্ৰতিভাৰ বাবে প্ৰবল উৎসাহ হিচাপে পৰিচিত কৰাৰ লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত সৃষ্টিশীলতাক লালন-পালন কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
