ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগৰ ১৭৬ বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথম মহিলা সঞ্চালকপ্ৰধান

ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগৰ ১৭৬ বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথম মহিলা সঞ্চালকপ্ৰধান
দুবছৰ জি এছ আইৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অসিত সাহাৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব বৰ্ষা অশোক আগলাৱে ।
Published : August 1, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা : ভাৰতৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগত সৃষ্টি হৈছে এক নতুন ইতিহাস । বৰ্ষা অশোক আগলাৱেক জি এছ আইৰ ৫৪ সংখ্যক সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় ভূতাত্ত্বিক জৰীপ বিভাগে এই কথা ঘোষণা কৰে ।
ইয়াৰ লগে লগে ১৭৬ বছৰীয়া ইতিহাসত দেশৰ প্ৰধান ভূ-বৈজ্ঞানিক সংস্থাটোৰ নেতৃত্ব দিয়া প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বৰ্ষা অশোক আগলাৱে । উল্লেখ্য যে তিনি দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট জীৱাশ্মবিজ্ঞানী (palaeontologist) বৰ্ষা অশোক আগলাৱে অসিত সাহাৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব । অসিহত সাহাই দুবছৰ ধৰি জি এছ আইৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
ভাৰতীয় খনি ব্যুৰোত কিছুদিন কাম কৰাৰ পিছত ১৯৯২ চনত বৰ্ষা অশোক আগলাৱেয়ে জি এছ আইত যোগদান কৰে । শেহতীয়াকৈ তেওঁ অতিৰিক্ত সঞ্চালকপ্ৰধান আৰু পূৰ্বাঞ্চল বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে কলকাতাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । আনহাতে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত দায়িত্ব গ্ৰহণৰ সময়ত তেওঁ কয় যে জি এছ আয়ে জটিল খনিজ অন্বেষণ আৰু খনিজ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে নিজৰ কাৰ্যসূচীসমূহ মিলাই লৈ আগবাঢ়িব ।
গভীৰ আৰু গোপন খনিজ ভাণ্ডাৰ অন্বেষণ ত্বৰান্বিত কৰা, সাগৰৰ পাৰৰ খনিজ অন্বেষণ সম্প্ৰসাৰণ আৰু পৰীক্ষাগাৰৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাত বিভাগটোৰ জৰীপকাৰীসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
আনহাতে, জি এছ আয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, উন্নত ভূ-বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, প্ৰাকৃতিক বিপদ অধ্যয়ন, হিমবাহ বিজ্ঞান আৰু যুৱ ভূ-বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে সামৰ্থ্য বিকাশৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো বৰ্ষা অষোক আগলাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।