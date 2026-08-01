ETV Bharat / bharat

ভগৱান ৰামক অপমানৰ অভিযোগেৰে ৰাহুল গান্ধীসহ দুই সাংসদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ

সদনৰ বাহিৰত পপ্পু যাদৱে ভগৱান ৰাম আৰু সনাতন ধৰ্মক যি ধৰণে অপমান কৰিছিল সেয়া ক্ষমা কৰিব নোৱাৰি; দাবী ধৰ্মীয় জগতগুৰু বালক দাসৰ ৷

LoP Rahul Gandh
ৰাহুল গান্ধীসহ দুই সাংসদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰাণসী : বিপদত পৰিব নেকি লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী ? সংসদৰ চৌহদত বিৰোধীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত সনাতন ধৰ্মক অপমান কৰা আৰু ধৰ্মীয় আৱেগক আঘাত দিয়াৰ অভিযোগত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু আন দুজন সাংসদৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে বাৰাণসী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে।

কাশী মণ্ডলৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত গৌৰৱ বানছৱালৰ কয়, "লোকসভাৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, পাপ্পু যাদৱ আৰু অৱধেশ প্ৰসাদে সংসদত সনাতন ধৰ্মক অপমান কৰা বুলি অভিযোগ কৰি কোটৱালি থানাত এক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে । জগতগুৰু বালক দাসে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷"

পাপ্পু যাদৱ নামেৰে পৰিচিত ৰাজেশ ৰঞ্জন বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ, আনহাতে অৱধেশ প্ৰসাদ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফৈজাবাদ সমষ্টিৰ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ হয়। ইফালে জগতগুৰু বালক দাসে অভিযোগ কৰে, "সদনত পপ্পু যাদৱে ভগৱান ৰাম আৰু সনাতন ধৰ্মক যি ধৰণে অপমান কৰিছিল সেয়া ক্ষমা কৰিব নোৱাৰি ৷ সনাতন ধৰ্মীয় কোনো লোকে এই কাৰ্য পাহৰিব নোৱাৰে । এয়া আমাৰ ধৰ্মীয় আৱেগক আঘাত দিছে।"

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে ইণ্ডি গ্ৰুপৰ (বিৰোধী গোট) সাংসদসকলে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত সংঘটিত বৰঙণি চুৰিৰ লগতে ২০ জুলাইত সংসদীয় পদযাত্ৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল।

ইণ্ডি দলে প্ৰতিবাদৰ সময়ত মন্দিৰৰ দান চুৰিৰ ঘটনাক প্ৰতীকি ৰূপ দিবলৈ বিৰোধী সাংসদসকলে বিশেষ পদক্ষেপেৰ প্ৰতিবাদ প্ৰণয়ন কৰিছিল । প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে সংসদৰ মুখ্য প্ৰৱেশ দ্বাৰলৈ যোৱা চিৰিৰ সন্মুখত দানৰ বাকচ স্থাপন কৰিছিল আৰু ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সাংসদসকলে বাকচবোৰত ধন ভৰাই দিছিল ৷ বিপৰীতে বাকচটোৰ কাষত বহি থকা গেৰুৱা বসন পিন্ধা পাপ্পু যাদৱে পকেটত সোমাই দিছিল বাকচটোৰ ধন ।

লগতে পঢ়ক : গোবৰৰ বাবেই কুৰুক্ষেত্ৰ ! ৰডৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল লালকেশ্বৰৰ

TAGGED:

ৰাহুল গান্ধী
বাৰাণসী আৰক্ষী
পাপ্পু যাদৱ
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.