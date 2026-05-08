বন্দে মাতৰমক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সমতুল্য হিচাবে গণ্য কৰিব নোৱাৰি : আছাদুদ্দিন ওৱেইছি
মোদী চৰকাৰে ‘বন্দে মাতৰম’ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সমস্বীকৃতি দিয়া কথাটোক এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। তেওঁ কয়, ‘‘দেশখন কোনো দেৱ-দেৱীৰ নহয় ৷’’
By PTI
Published : May 8, 2026 at 11:55 AM IST
হায়দৰাবাদ : কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ‘‘বন্দে মাতৰম’’ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘‘জন গণ মন’’ৰ দৰে বিধিগত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তক হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে বিৰোধ কৰিছে ৷
ওৱেইছিয়ে কয় যে জাতিটো কোনো দেৱ দেৱতাৰ নামত চলি নাথাকে আৰু "বন্দে মাতৰম"ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সৈতে সমতুল্য হিচাবে গণ্য কৰিব নোৱাৰি ৷ দেশখন কোনো দেৱ-দেৱীৰ নামত নচলে, আনকি দেশখন কোনো এজন দেৱ বা দেৱীৰ নহয় বুলিও ওৱেইছিয়ে মন্তব্য কৰে ৷
Vande Mataram is an ode to a goddess. It cannot be treated on par with the national anthem. Jana Gana Mana celebrates India and its people, not a particular religion. Religion ≠ nation. The man who wrote Vande Mataram was sympathetic to the British Raj and despised Muslims.…— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 7, 2026
এই সন্দৰ্ভত হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট কৰে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে - ‘‘বন্দে মাতৰম - হৈছে এগৰাকী দেৱীৰ গীত । এই গীত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ দৰে সমান মৰ্যাদা দিব নোৱাৰি । জন গণ মন - সংগীতত ভাৰত আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰশংসা আৰু সন্মান কৰে, কিন্তু কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ সমৰ্থন নকৰে ।’’ ধৰ্ম আৰু জাতি একে নহয় বুলিও তেওঁ পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বন্দে মাতৰম লিখা মানুহজন ব্ৰিটিছ ৰাজৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল আছিল আৰু মুছলমানক তুচ্ছজ্ঞান কৰিছিল । নেতাজী বসু, গান্ধী, নেহৰু আৰু ঠাকুৰেও ইয়াক নাকচ কৰিছিল ।’’
ভাৰতৰ সংবিধানৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰস্তাৱনাৰ আৰম্ভণিতে আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণ- ভাৰত মা নহয় । প্ৰস্তাৱনাই প্ৰতিজন নাগৰিকক চিন্তা, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ, বিশ্বাস আৰু পূজা কৰাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।’’ সংবিধানৰ প্ৰথমটো অনুচ্ছেদ ১ত ভাৰত, অৰ্থাৎ ভাৰতক ৰাষ্ট্ৰসংঘ হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।
এই দেশ কোনো দেৱ-দেৱীৰ সম্পত্তি নহয় - ওৱেইছি
আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কয় যে এই বিতৰ্কৰ সময়ত কিছু সদস্যই বিচাৰিছিল যে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা এগৰাকী দেৱীৰ নামেৰে আৰম্ভ হওক । তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । আন কেবাগৰাকী সদস্যই বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ আৰম্ভণি "ঈশ্বৰৰ নামত" হওক । কিছুমানে "ইয়াৰ নাগৰিক" (its citizens) শব্দটো সলনি কৰি "তাইৰ নাগৰিক"লৈ (her citizens) সলনি কৰিব বিচাৰিছিল । তেওঁ কয় যে এই সকলোবোৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী নাকচ কৰা হৈছে ।
ওৱেইছিয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষখন জনসাধাৰণেৰে গঠিত । দেশখন কোনো জাতি বা দেৱীৰ নহয় । কোনো দেৱ-দেৱীৰ নামত দেশ চলি নাথাকে । ভাৰতবৰ্ষখন কোনো এক দেৱ দেৱীৰ সম্পত্তি নহয় । এই দেশখনত থকা সকলো নাগৰিকৰে সমান অধিকাৰ আছে ।
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৭১ সংশোধন কৰি বন্দে মাতৰম গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো বাধাক শাস্তিযোগ্য অপৰাধ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰস্তাৱক অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰ দ্বাৰা বন্দে মাতৰামক জন গণ মনৰ দৰেই বিধিগত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ’ব ।