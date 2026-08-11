স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশন কৰা হ'ব 'বন্দে মাতৰম'
স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰা জাতীয় সংগীতটো লালকিল্লাৰ পৰা পৰিৱেশন কৰি দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এই সিদ্ধান্ত লৈছে৷
Published : August 11, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 11:17 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাত ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰি জাতিক সম্বোধন কৰিব ৷ কিন্তু এইবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম হ’ব স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান ৷ কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষণৰ পূৰ্বে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰা হ’ব ৷
১৫ আগষ্টত দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব ৷ ইফালে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাৰ পৰা ‘বন্দে মাতৰম’ জাতীয় সংগীত বজোৱা হ’ব বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে অৱগত কৰে ।
স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰা জাতীয় সংগীতটো লালকিল্লাৰ পৰা পৰিৱেশন কৰি দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ সোমবাৰে নতুন দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰতিৰক্ষা সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিঙে এই কথা সদৰী কৰে ৷
প্ৰতিৰক্ষা সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিৱেশন কৰা হ’ব । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি জাতিটোক প্ৰথাগত ভাষণ প্ৰদান কৰিব । প্ৰতিৰক্ষা সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এইবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত ‘যুৱ শক্তি’কো সন্মান জনোৱা হ'ব আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ‘বিকশিত ভাৰত’ গঢ়ি তোলাত যুৱ ভাৰতৰ অৱদানক স্বীকৃতি দিয়া হ'ব ।
তেওঁ লগতে কয় যে, এন চি চিৰ ২৫০০ ল’ৰা-ছোৱালী কেডেট আৰু মাই ভাৰতৰ স্বেচ্ছাসেৱকে জ্ঞানপথৰ সন্মুখত ফুলৰ সজ্জাৰে ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিবেশন কৰিব । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ Mi-17 হেলিকপ্টাৰ এখনে ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বেনাৰ লৈ লালকিল্লাৰ ওপৰেৰে উৰি যাব আৰু সমবেত লোকৰ ওপৰত ফুলৰ ছটিয়াব ৷