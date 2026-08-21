বন্দে মাতৰমক কংগ্ৰেছে আঁকোৱালি লোৱা নাছিল: অমিত শ্বাহৰ
বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনৰ প্ৰসংগ উত্থাপনেৰে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ।
By ANI
Published : August 21, 2026 at 6:23 PM IST
শিলিগুৰি(পশ্চিম বংগ): শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিৰ এখন সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছত তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছে কেতিয়াও বন্দে মাতৰমক সহৃদয়ৰে আঁকোৱালি লোৱা নাছিল বুলি শ্বাহে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
উক্ত সভাত শ্বাহে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বন্দে মাতৰমৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱেশনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে । ইয়াৰ মাজতে বন্দে মাতৰমক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়াই লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰে, মই সদায় পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"কিন্তু, এইবাৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কিছু ব্যতিক্ৰম আছিল । ১৫০ বছৰৰ পিছত আমাৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত, ৰাষ্ট্ৰ আৰু বিশ্বই লালকিল্লাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম শুনিবলৈ পালে । বংকিম বাবুৰ এই অমৰ ৰচনাই কেৱল আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনকেই গতি দিয়া নাছিল, বৰঞ্চ এখন স্বতন্ত্ৰ ভাৰতৰ ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।"
তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"এই একমাত্ৰ গীতটিৰে, এই একমাত্ৰ সাহিত্য ৰচনাৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যে স্বাধীন ভাৰতে সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদক আঁকোৱালি লৈ আগবাঢ়িব লাগিব । কিন্তু স্বাধীনতা আৰু দেশ বিভাজনৰ পিছতো বন্দে মাতৰমক সম্পূৰ্ণৰূপে আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
শ্বাহে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ অপমান প্ৰতিৰোধ (সংশোধনী) আইন, ২০২৬ সংশোধন কৰাক 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' বুলি অভিহিত কৰে । এই আইনখনে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত, ‘বন্দে মাতৰম’ৰ প্ৰতি যিকোনো বাধা বা অপমানক অপৰাধমূলক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিছে ।
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সংসদত এখন বিধেক গ্ৰহণ কৰালে আৰু বন্দে মাতৰমৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশনক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সিদ্ধান্ত লৈছিল, এয়া এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম, আমাৰ শিশু, কিশোৰ-কিশোৰী, আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ সেই অমৰ বাৰ্তা লাভ কৰাটো নিশ্চিত হ'ব ।"
কংগ্ৰেছে ১৯৩৭ চনৰ প্ৰস্তাৱৰ উদ্ধৃতি দি দলীয় অনুষ্ঠানত গীতটোৰ প্ৰথম দুটা স্তৱকহে গোৱা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিৱেশনক লৈ ৰাজনৈতিক বিবাদ চলি থকাৰ মাজতে শ্বাহে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছে 'তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি'ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অভিযোগ কৰে যে ১৯৩৭ চনৰ দলটোৰ সিদ্ধান্তই দেশ বিভাজনৰ পৰিস্থিতিত অৰিহণা যোগাইছিল ।