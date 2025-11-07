বন্দে মাতৰম এটা মন্ত্ৰ, সপোন, সংকল্প আৰু শক্তি, মা ভাৰতীৰ প্ৰাৰ্থনা: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
কালজয়ী গীতটো ৰচনাৰ ১৫০ বছৰ উপলক্ষে এই বছৰ ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৭ নৱেম্বৰলৈকে দেশজুৰি এক বছৰজোৰা অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : November 7, 2025 at 1:59 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ জাতীয় গীত বন্দে মাতৰম হৈছে “মন্ত্ৰ, শক্তি, সপোন আৰু সংকল্প” । শুকুৰবাৰে বন্দে মাতৰমক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেদৰে অভিহিত কৰে । লগতে এই গীতটো দেশখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ শক্তি বুলি উল্লেখ কৰে ।
গীতটো সৃষ্টিৰ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে এক বৃহৎ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই গীতটোৱে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু পূজাক মূৰ্ত কৰি ৰাখিছে আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক দেশপ্ৰেম আৰু গৌৰৱবোধেৰে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।
"বন্দে মাতৰম, এই শব্দবোৰ এটা মন্ত্ৰ, এটা শক্তি, এটা সপোন, এটা সংকল্প । বন্দে মাতৰম, এই শব্দবোৰ মা ভাৰতীৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু পূজা । বন্দে মাতৰম, এই শব্দবোৰে আমাক ইতিহাসৰ মাজলৈ লৈ যায়, ই আমাৰ বৰ্তমানক নতুন আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰাই তোলে আৰু ই আমাৰ ভৱিষ্যতক এই নতুন সাহস দিয়ে যে এনে কোনো সংকল্প নাই যিটো লাভ কৰিব নোৱাৰি, কোনো লক্ষ্য নাই, যিটো আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এনে কোনো সংকল্প নাই, যাৰ সিদ্ধি নহ'ব পাৰে । এনে কোনো লক্ষ্য নাই, য'ত আমি ভাৰতবাসী উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বন্দে মাতৰমৰ সমূহীয়া পৰিবেশনক 'প্ৰকাশৰ কৰিব নোৱৰা অভিজ্ঞতা' বুলি অভিহিত কৰে, যিয়ে জাতিটোৰ ঐক্য আৰু আৱেগক ধৰি ৰাখিছে ।
"বন্দে মাতৰমৰ সমূহীয়া পৰিবেশন এক প্ৰকাশ কৰিব নোৱৰা অভিজ্ঞতা । ইমানবোৰ কণ্ঠত, এটা ছন্দ, এটা সুৰ, এটা আৱেগ, একেটা ৰোমাঞ্চ আৰু প্ৰবাহ, এনে শক্তি, এনে এটা ঢৌৱে হৃদয়ক আলোড়িত কৰিছে । সমবেত সংগীত বন্দে মাতৰমৰ এই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা সঁচাকৈয়ে প্ৰকাশ কৰিব নোৱৰা ।" মোদীয়ে কয় ।
৭ নৱেম্বৰক এক 'ঐতিহাসিক দিন' বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ সংখ্যক বছৰটো গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । ই “কোটি কোটি ভাৰতীয়ক নতুন শক্তিৰে ভৰাই তুলিব” ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আজি ৭ নৱেম্বৰ এটা ঐতিহাসিক দিন । আমি বন্দে মাতৰমৰ সৃষ্টিৰ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এক মহা উদযাপন কৰিছোঁ... এই অনুষ্ঠানে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মাজত নতুন শক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব... বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীত প্ৰতিজন নাগৰিকলৈ মোৰ শুভেচ্ছা ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গীতটোত সন্নিৱিষ্ট আদৰ্শৰ প্ৰতি নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলকো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । "বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা দেশৰ লাখ লাখ মহান আত্মা, ভাৰত মাতাৰ সন্তানক আজি মই বিনম্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু মোৰ দেশবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত জাতীয় গীত 'বন্দে মাতৰম'ৰ বছৰজোৰা স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক স্মাৰক ডাক টিকট আৰু মুদ্ৰাও মুকলি কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এটা পৰ্টেলো মুকলি কৰে । এই উদযাপনত মূল কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজহুৱা স্থানত 'বন্দে মাতৰম'ৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণৰ সমূহীয়া পৰিবেশনত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ইন্দিৰা গান্ধী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণৰ সমূহীয়া পৰিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । এই উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱত, দিল্লীৰ উপ-ৰাজ্যপাল বিনয় ছাক্সেনা আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাও উপস্থিত থাকে ।
এই কাৰ্যসূচীয়ে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু জাতীয় গৌৰৱ আৰু ঐক্যৰ উদগনি যোগোৱা এই কালজয়ী ৰচনাৰ ১৫০ বছৰ উদযাপন কৰি ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৭ নৱেম্বৰলৈকে এক বছৰজোৰা দেশজোৰা স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ১৮৭৬ চনত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ দ্বাৰা ৰচিত এটি সংস্কৃত কবিতা হৈছে বন্দে মাতাৰম । পিছলৈ ১৮৮২ চনত প্ৰকাশিত আনন্দমথ উপন্যাসত এই কবিতাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
কবিতাটো হৈছে মাতৃভূমিৰ গীত, ভাৰতক দেৱী হিচাপে মূৰ্ত কৰি তোলা কবিতাটো প্ৰায়ে 'মাতৃভূমিলৈ শুভেচ্ছা' হিচাপে অনুবাদ কৰা হয় । এই গীতটি বহু ভাৰতীয়ৰ বাবে দেশপ্ৰেমৰ অন্যতম উৎস আৰু ই দেশপ্ৰেমৰ অন্যতম প্ৰকাশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।