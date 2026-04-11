আধুনিক ৰে’ল যাত্ৰাত বন্দে ভাৰতে সৃষ্টি কৰিছে অনন্য চাহিদা
সমগ্ৰ দেশতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত দ্ৰুত, আৰামদায়ক আৰু আধুনিক ৰে’ল যাত্ৰাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান পছন্দক প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে ।
By ANI
Published : April 11, 2026 at 7:44 AM IST
নতুন দিল্লী: বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ নেটৱৰ্কত যাত্ৰীৰ আকৰ্ষণৰ উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটাইছে ভাৰতীয় ৰে’লৱেই ৷ কেৱল ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৩.৯৮ কোটি যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিছে এই অত্যাধুনিক ৰে’লত ৷ ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ২.৯৭ কোটি যাত্ৰীৰ তুলনাত প্ৰায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে বন্দে ভাৰত ৰে’লত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীৰ সংখ্যা ।
এই উত্থানে সমগ্ৰ দেশতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত দ্ৰুত, আৰামদায়ক আৰু আধুনিক ৰে’ল যাত্ৰাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান পছন্দক প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে । আৰম্ভণিৰ পৰাই বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছে এক লাখ ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে ৯.১ কোটিৰো অধিক যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াইছে, যিয়ে ব্যাপকভাৱে জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু স্থায়ী চাহিদাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
ভাৰতৰ প্ৰথমখন থলুৱা ডিজাইন আৰু দেশত নিৰ্মিত অৰ্ধ-দ্ৰুতবেগী ৰে’ল বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ৰে’লৱেই যাত্ৰীসকলৰ ৰে’ল যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাত নতুনত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
২০১৯ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নতুন দিল্লী-বাৰাণসী পথত আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাই মেক ইন ইণ্ডিয়া পদক্ষেপৰ অধীনত গতি, আৰাম আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰতীক হিচাপে দেশজোৰা নেটৱৰ্কলৈ বিকশিত হৈছে ।
নতুন দিল্লী-বাৰাণসী পথটো এতিয়াও আটাইতকৈ ব্যস্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে ৷ এতিয়ালৈকে ৭৩ লাখৰো অধিক যাত্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়িছে । নতুন দিল্লী-শ্ৰী মাতা বৈষ্ণো দেৱী কাট্ৰা পথটোৱে প্ৰায় ৫৬ লাখ যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াইছে, যিয়ে তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।
দক্ষিণ ভাৰতত ছেকেণ্ডৰাবাদ-বিশাখাপট্টনম পথে ৪৮ লাখতকৈ অধিক যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে পুৰাচী থালাইভাৰ এম জি আৰ চেণ্ট্ৰেল (চেন্নাই)-মহীশূৰ পথে ৩৬ লাখৰো অধিক যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াইছে, যিয়ে আঞ্চলিক যাত্ৰীৰ প্ৰবল চাহিদাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । এই সেৱাসমূহে পৰ্যটনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সক্ষমকাৰী হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ মূলতঃ ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক আৰু উপকূলীয় গন্তব্যস্থানসমূহৰ প্ৰৱেশ উন্নত কৰাৰ লগতে স্থানীয় অৰ্থনীতি আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে ।
দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সংযোগ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি ভাৰতীয় ৰেল’ৱেই ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বন্দে ভাৰত স্লীপাৰ সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰে । চলাচলৰ মাত্ৰ প্ৰথম তিনি মাহত এই সেৱাই ১১৯ টা ভ্ৰমণত ১.২১ লাখ যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াইছিল, যিয়ে ১০০ শতাংশতকৈ অধিক বুকিঙৰ হাৰ লাভ কৰিছিল ৷ এইসমূহে ভ্ৰমণৰ প্ৰবল চাহিদা আৰু প্ৰিমিয়াম ৰে’লৰ ওপৰত যাত্ৰীৰ আস্থা বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে ।
