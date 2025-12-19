ৰাছিয়ালৈ গৈছিল পঢ়িবলৈ, বলপূৰ্বক চৰকাৰে পঠিয়ালে যুদ্ধলৈ, শেষত ৰাকেশ ঘূৰি আহিল নিথৰ দেহা হৈ

ৰাছিয়ালৈ গৈছিল পঢ়িবলৈ, বলপূৰ্বক চৰকাৰে পঠিয়ালে যুদ্ধলৈ, শেষত ৰাকেশ ঘূৰি আহিল নিথৰ দেহা হৈ
ৰাকেশে এটা ভিডিঅ’ও পঠিয়াইছিল য'ত তেওঁ ঘৰখনক জনাইছিল যে তেওঁক তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বলপূৰ্বকভাৱে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধলৈ পঠিওৱা হৈছে ।
Published : December 19, 2025 at 8:00 AM IST
ৰুদ্ৰপুৰ (উত্তৰাখণ্ড): এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন বুকুত বান্ধি উচ্চশিক্ষাৰ বাবে ৰাকেশ ৰাছিয়ালৈ গৈছিল ৷ মাত্ৰ চাৰিটা মাহৰ পূৰ্বে উত্তৰাখণ্ডৰ উধম সিং নগৰৰ বাসিন্দা ৰাকেশ কুমাৰ মৌৰ্য ৰাওনা হৈছিল ৰাছিয়ালৈ ৷ কিন্তু ৰাকেশ এতিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছে এটা নিথৰ দেহ হৈ ৷ ইতিমধ্যে মেধাৱী যুৱকজনৰ জন্মগাঁও শক্তিফাৰ্মত তেওঁৰ শেষ ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল- ৰাছিয়াত ৰাকেশৰ মৃত্যু হ'ল কেনেকৈ সেইটোহে ৷ শোকত ভাগি পৰা ৰাকেশৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া সেই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ৷ ৰাকেশ শৈক্ষিক ভিছাত ৰাছিয়ালৈ গৈছিল চলিত বৰ্ষৰ ৮ আগষ্টত ৷ নামভৰ্তি কৰিছিল ছেইণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ত । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে ৰাছিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ৰাকেশে পৰিয়ালক জনাইছিল যে তেওঁৰ পাছপ’ৰ্ট জব্দ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ অফিচিয়েল ই-মেইল একাউণ্টটোও ডিলিট কৰা হৈছে । পৰিয়ালৰ মতে, তাৰ পিছত তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰোৱা হয় ।
ৰাকেশ ৩০ আগষ্টলৈকে শক্তিফাৰ্মত থকা পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল । পৰিয়ালৰ লোকে কয় যে সেই কথা-বতৰাৰ সময়ত তেওঁ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱা আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত তেওঁক নিয়োগ কৰাৰ বিষয়ে পৰিয়ালক জনাইছিল ৷ প্ৰায় একে সময়তে ৰাকেশে এটা ভিডিঅ’ও পঠিয়াইছিল য'ত তেওঁ ঘৰখনক জনাইছিল যে তেওঁক তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বলপূৰ্বকভাৱে ৰাছিয়াৰ সেনা বাহিনীত যোগদান কৰোৱা হৈছে আৰু যুদ্ধলৈ পঠিওৱা হৈছে ।
এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে পৰিয়ালটোৱে বাৰম্বাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়টো অৱগত কৰিছিল আৰু ৰাকেশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ৷ তেওঁলোকৰ পুত্ৰক নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ বাবে আৱেদন জনাইছিল । কিন্তু পৰিয়ালটোৱে কোনো সহাৰি নাপালে দিল্লীৰ পৰা ৷ প্ৰায় দহ দিন পূৰ্বে পৰিয়ালটোলৈ খবৰ আহিল যে ৰাকেশ যুদ্ধত নিহত হৈছে । ১৭ ডিচেম্বৰত তেওঁৰ মৃতদেহ বিমানেৰে দিল্লীলৈ অনা হয় আৰু তাৰ পিছত ৰাকেশৰ নিথৰ দেহ শক্তিফাৰ্মৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় ৷ স্থানীয় তাৰক ধামত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ৰাকেশ কুমাৰ মৌৰ্যৰ ।
জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক (ক্ৰাইম) নীহাৰিকা টোমৰে কয় যে ৰাকেশ কুমাৰ সীতাৰগঞ্জ থানাৰ সীমাৰ বাসিন্দা আছিল আৰু আগষ্ট মাহত ৰাছিয়ালৈ গৈছিল । ১৭ ডিচেম্বৰত তেওঁৰ মৃতদেহ শক্তিফাৰ্মলৈ অনা হয় । তেওঁ লগতে কয় যে ৰাকেশৰ পিতৃয়ে পূৰ্বে তেওঁৰ পুত্ৰই যুদ্ধৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল যদিও মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত এতিয়াও আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰা নাই ।
