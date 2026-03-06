চাৰিধাম যাত্ৰাৰ প্ৰতি ব্যাপক উৎসাহ ভক্তৰ ; অনলাইন পঞ্জীয়ন আৰু টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি
উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডে শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে অনলাইন পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰিছে ৷ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানক সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ।
ডেৰাডুন(উত্তৰাখণ্ড): অচিৰে আৰম্ভ হ’ব উত্তৰাখণ্ডৰ বিখ্যাত চাৰিধাম যাত্ৰা ৷ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ দিন নিচেই চমু চাপিছে ৷
শুকুৰবাৰৰ পৰা উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডে চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে অনলাইন পঞ্জীয়ন মুকলি কৰিছে । আনহাতে, ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অফলাইন পঞ্জীয়ন ।
বিশ্ববিখ্যাত চাৰিধাম যাত্ৰা ২০২৬ ৰ বাবে অনলাইন পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকল উৎসাহী হৈ পৰিছে । এই সেৱা মুকলিৰ প্ৰথমটো দিনতে যমুনোত্ৰী, গংগোত্ৰী, কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথ দৰ্শনৰ বাবে মুঠ ১,২৩,৭৮৮ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰে ।
উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব
উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডে নিজৰ ৱেবছাইটত চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে পঞ্জীয়ন সেৱা মুকলি কৰিছে । এই পঞ্জীয়ন কৰাৰ তিনিটা পদ্ধতি আছে । তীৰ্থযাত্ৰীসকলে registrationandtouristcare.uk.gov.in ত গৈ অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।
চাৰিধাম যাত্ৰা কৰিবলৈ বিচৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে এপৰ সুবিধা । touristcareuttarakhand এপ ডাউনলোড কৰি অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব তীৰ্থযাত্ৰীসকলে ৷ তদুপৰি QR কোডৰ জৰিয়তেও পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।
ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক
উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চাৰিধাম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক । পঞ্জীয়ন অবিহনে দৰ্শন কৰাটো কঠিন হ’ব । পঞ্জীয়নৰ বাবে এটা বৈধ ম’বাইল নম্বৰৰ প্ৰয়োজন । তীৰ্থযাত্ৰীসকলক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঊলৰ কাপোৰ, ছাতি, ৰেইনকোট আদি লৈ আহিবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
পঞ্জীয়নৰ সময়ত এই তথ্যৰ প্ৰয়োজন
চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাৰ সময়ত শাৰিৰীক অৱস্থাৰ সঠিক তথ্য দিয়াটো বাধ্যতামূলক । জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলকো যাত্ৰাৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । কোনো তীৰ্থযাত্ৰীয়ে যদি নিয়মীয়াকৈ ঔষধ সেৱন কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ লগত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ঔষধ মজুত থকাটো প্ৰয়োজন ৷
অবিৰতভাৱে খোজকঢ়াটো এৰাই চলক
তীৰ্থযাত্ৰীসকলক বাটৰ বিভিন্ন শিবিৰত জিৰণি ল’বলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ লগে লগে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাত উশাহ-নিশাহ লোৱাত কোনোৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ হৃদৰোগীসকলে এই অসুবিধা বেছি পৰিমাণে অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ অসুস্থ অনুভৱ কৰিলে যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈও উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷
কেনেদৰে হেলিকপ্টাৰৰ টিকট বুকিং কৰিব
উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডেও হেলিকপ্টাৰেৰে চাৰিধাম দৰ্শন কৰিবলৈ বিচৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলক সময়মতে টিকট বুকিং কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে । তেওঁলোকে টিকট বুকিং কৰিবলৈ heliyatra.irctc.co.in ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কিয়নো চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে আই আৰ চি টি চিয়ে হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত একমাত্ৰ সংস্থা । তীৰ্থযাত্ৰীসকলক হেলিকপ্টাৰৰ টিকট দিব পৰা বুলি দাবী কৰা যিকোনো লোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আনহাতে কোনো লোকে যদি সহজে মন্দিৰ দৰ্শন কৰোৱাৰ সুবিধা দিব বুলি কথা দিয়ে, তেনে লোকক এৰাই চলিবলৈও চৰকাৰে পৰামৰ্শ দিছে ৷
একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা
নিৰাপত্তাৰ সমানে সমানে পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে ৷ উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডে যাত্ৰাপথত আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছে । পথবোৰ পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ লগতে একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । যিকোনো বাহনকে এক নিৰ্দিষ্ট গতিৰ মাজেৰে যাত্ৰাপথত আগুৱাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ যান-জঁটৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চাৰিধাম যাত্ৰাপথৰ কাষতে থকা নিৰ্দিষ্ট পাৰ্কিঙৰ স্থানতহে বাহনসমূহ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
এই যাত্ৰাৰ বাবে টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি
তীৰ্থযাত্ৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰিছে, যিটো সপ্তাহৰ সাতটা দিনৰ ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ । তীৰ্থযাত্ৰীসকলে টোল ফ্ৰী নম্বৰ ০১৩৫-৩৫২০১০০ ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব । চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰিবলৈ আন দুটা নম্বৰো মুকলি কৰা হৈছে । তীৰ্থযাত্ৰীসকলে ০১৩৫-২৫৫৯৮৯৮ আৰু ০১৩৫-২৫৫২৬২৭ নম্বৰতো ফোন কৰিব পাৰে । উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন ব’ৰ্ডেও touristcare.uttarakhand@gmail.com ত ই-মেইল আই ডি মুকলি কৰিছে ৷
চাৰিধাম যাত্ৰা সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য
- ১৯ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব চাৰিধাম যাত্ৰা
- ৬ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অনলাইন পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া
- কোনো ধৰণৰ পঞ্জীয়ন মাচুল নালাগে
- ১৯ এপ্ৰিলত খোল খাব যমুনোত্ৰী আৰু গংগোত্ৰীৰ দুৱাৰ
- ২২ এপ্ৰিলত খোল খাব কেদাৰনাথৰ দুৱাৰ
- ২৩ এপ্ৰিলত খোল খাব বদ্ৰীনাথৰ দুৱাৰ
- অফলাইন পঞ্জীয়নৰ বাবে ৫০ টা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব
- হৰিদ্বাৰ, ঋষিকেশ, ডেৰাডুন, দেৱপ্ৰয়াগ, ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ আৰু চামোলীত এই শিবিৰসমূহ স্থাপন কৰা হ’ব
- ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অফলাইন পঞ্জীয়ন
- চাৰিধাম যাত্ৰাৰ বাবে ১,৮০০ খন বাছ চলাচল কৰিব
