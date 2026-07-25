নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত দ্বিতীয় স্থানত অসম, শীৰ্ষত উত্তৰাখণ্ড

নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত দ্বিতীয় স্থানত অসম, শীৰ্ষত উত্তৰাখণ্ড
পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰাখণ্ডে সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ ৪৭.৫ লাভ কৰি শীৰ্ষ স্থান প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
By ANI
Published : July 25, 2026 at 3:39 PM IST
নতুন দিল্লী : নিটি আয়োগৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসম দ্বিতীয় স্থানত আছে । নিটি আয়োগৰ প্ৰতিযোগিতামূলক সমীক্ষা প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অসমৰ সামগ্ৰিক স্ক’ৰ হৈছে ৪৭.৩ । আনহাতে, সামগ্ৰিক ৰেংকিঙত অসমৰ স্থান হৈছে ১৪ নম্বৰ । প্ৰতিবেদন মতে, ৰাজ্যখনৰ এই উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণ হৈছে প্ৰতিষ্ঠানিক শক্তি, সুদৃঢ় আৰ্থিক স্থিতি ৰাজ্যখনৰ নীতিসমূহৰ ধাৰাবাহিকতা ।
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমে শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । ৰাজ্যখনে ২০১৯ৰ পৰা ২০২৪ চনৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত গড়ে ১৮ শতাংশ বাজেট শিক্ষাৰ বাবে আৱণ্টন দিয়াৰ বিপৰীতে এই শ্ৰেণীৰ ৰাজ্যসমূহৰ এই ক্ষেত্ৰত গড় হৈছে প্ৰায় ১২ শতাংশ । অসমৰ আৰ্থিক স্থিতিক জিএছডিপিৰ ২.৮ শতাংশ সুত পৰিশোধৰ দ্বাৰাও সহায় কৰা হৈছে, যিটো পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূব ৰাজ্যৰ গড়তকৈ প্ৰায় ২৪ শতাংশ কম ।
শীৰ্ষত উত্তৰাখণ্ড
উল্লেখ্য যে পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰাখণ্ডে সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ ৪৭.৫ লাভ কৰি শীৰ্ষ স্থান প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
উত্তৰাখণ্ডে সামগ্ৰিকভাৱে ১১ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে । ৰাজ্যখনৰ প্ৰদৰ্শনত মূলতঃ আছে শক্তিশালী মানৱ সম্পদ আৰু কৰ্মশক্তিত স্নাতকসকলৰ নিৰন্তৰ যোগদান ।
পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত এই ৰাজ্যখনে সৰ্বাধিক শতাংশ কৰ্মশক্তিৰ যোগদানৰ ৰেকৰ্ড গঢ়ে । আনহাতে, জনসংখ্যাৰ অনুপাতত কৰ্মশক্তিত যোগদান কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্যখনে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ।
প্ৰতিবেদনখনত অৱশ্যে উত্তৰাখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । একে সময়তে ৰাজ্যখনৰ সুদৃঢ় বেংকিং সুবিধা, বিত্তীয় উপলব্ধতা আৰু অনুকূল ঔদ্যোগিক পৰিৱেশৰো প্ৰশংসা কৰা হৈছে ।
উত্তৰাখণ্ডত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে কাৰ্যক্ষম বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যালয়ৰ সংখ্যা পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ গড়তকৈ প্ৰায় ২০ শতাংশ বেছি আছিল । তদুপৰি, উৎপাদন জিএছডিপিৰ শতাংশ হিচাপে উদ্যোগলৈ বেংকৰ ঋণ শ্ৰেণীৰ গড়তকৈ প্ৰায় ৬৬ শতাংশ বেছি আছিল ।
ৰাজ্যখনে ব্যৱসায়ীসকলক এক অতি সৰল প্ৰশাসনিক পৰিৱেশো প্ৰদান কৰে । ইয়াত চৰকাৰী কামকাজ সম্পৰ্কীয় কাগজ-পত্ৰসমূহ কম সময়ৰ ভিতৰতে একক উইণ্ড’ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰা হয় ।
২০২৪ চনত উত্তৰাখণ্ডত ১,৬৩৭টা পেটেণ্ট দাখিল কৰা হৈছিল, যিটো সমগ্ৰ ভাৰতৰ গড়তকৈ ২৮ শতাংশ বেছি । ই ৰাজ্যখনত এক শক্তিশালী উদ্ভাৱন পৰিৱেশতন্ত্ৰ আৰু বৌদ্ধিক সম্পদ উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো দৰ্শায় ।
তৃতীয় স্থানত হিমাচল প্ৰদেশ
হিমাচল প্ৰদেশে এই শাখাত তৃতীয় স্থান আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ১৭ নম্বৰ স্থান লাভ কৰি ৪৬.১ নম্বৰ লাভ কৰে । ইয়াৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনসমূহৰ ভিতৰত আছে শক্তিশালী সম্পদ, মহিলা কৰ্মশক্তিৰ অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ফলপ্ৰসূতা ।
ৰাজ্যখনত শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰ ৬৩.৩ শতাংশ, যিটো এই শ্ৰেণীৰ গড় ৪৮ শতাংশতকৈ বহু বেছি । আনহাতে, ৰাজ্যখনৰ চাইবাৰ অপৰাধৰ হাৰ পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ গড়তকৈ প্ৰায় ৪৫ শতাংশ কম ।