ঘন, ক’লা চুলিটাৰীৰে ইউক্ৰেইনৰ সুন্দৰীক অতিক্ৰমী গিনিজ বুকত স্থান ভাৰতৰ ৰেণুৰ
যুৱতীগৰাকীয়ে বিগত ১১ বছৰে চুলি কটা নাই । আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ চুলিৰ দৈৰ্ঘ ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি অৰ্থাৎ প্ৰায় ২৭১.৫০ ছেণ্টিমিটাৰ ।
Published : August 10, 2026 at 5:30 PM IST
হালদ্বাণী(উত্তৰাখণ্ড): নিজৰ দীঘলীয়া ঘন চুলিটাৰীৰে এগৰাকী যুৱতীয়ে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ গিনিজ বুকতো স্থান লাভ কৰিছে ৷
উত্তৰাখণ্ডৰ হালদ্বানী নিবাসী ৰেণু ধৰিয়াল সম্প্ৰতি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । বিশ্বৰ ভিতৰতে তেওঁ সৰ্বাধিক দীৰ্ঘকেশী মহিলাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে । বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰে চেষ্টা চলাই ৰেণুৱে নিজৰ চুলি ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি অৰ্থাৎ ২৭১.৫০ ছেণ্টিমিটাৰ দীঘল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
উল্লেখ্য যে, ইউক্ৰেইনৰ আলিয়া নাছিৰোবাক অতিক্ৰমী ভাৰতৰ ৰেণুৱে এই খিতাপ দখল কৰে ৷ আলিয়াৰ চুলিৰ দৈৰ্ঘ ২৫৭.৩৩ ছেণ্টিমিটাৰ ৷ ৰেণুৰ চুলিৰ দৈৰ্ঘ ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক ওখ ব্যক্তি ৰবাৰ্ট ৱাডল’ৰ শাৰিৰীক উচ্চতাৰ তুলনাত মাত্ৰ কেইছেণ্টিমিটাৰমানহে কম । ৰবাৰ্টৰ উচ্চতা আছিল ২৭২ ছেণ্টিমিটাৰ ৷ ৰেণুক এই কৃতিত্ব গঢ়িবলৈ বহু বছৰৰ সাধনাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷
২০১৫ চনৰ পৰাই ৰেণু ধৰিয়ালে চুলি কটা বাদ দিছিল । ইমান দীঘল একোচা চুলি ভালদৰে ৰখাটো ৰেণুৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানত পৰিণত হৈছিল ৷ মাটিত পৰি ৰোৱাৰ পৰা চুলিকোচা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ ৰেণুৱে সুকীয়া কিছু পন্থাও গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এবাৰতে চুলিখিন ধুবলৈ আৰু যত্ন ল’বলৈ ৰেণুক বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷
অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ সহায়ত ৰেণুৱে নিজৰ চুলিকোচাৰ যত্ন লৈছিল ৷ ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী যিকোনো ছেম্পু বা আন আন সামগ্ৰী চুলিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি ৰেণুৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সামগ্ৰীৰে চুলিকোচাৰ যতন লৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ তেওঁ চুলিকোচা ভালে ৰাখিবলৈ বজাৰৰ সলনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা তেল আৰু ছেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
ৰেণু এগৰাকী কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু ইউটিউবাৰ, যিয়ে আন আন মহিলাসকলক প্ৰায়ে চুলিৰ যত্নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় টিপছ শ্বেয়াৰ কৰে । উত্তৰাখণ্ডৰ হালদ্বাণীৰ বাসিন্দা ৰেণুৰ এই কাহিনীয়ে বছৰ বছৰ জোৰা আবেগ, ধৈৰ্য আৰু চুলিৰ প্ৰাকৃতিক যত্নৰ বিষয়টোক স্বীকৃতি দিছে ৷
আজিৰ ব্যস্ত পৃথিৱীখনত সকলোৱে মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’বলগা হয়, যিয়ে শৰীৰৰ ক্ষতি কৰে । ইয়াৰ ফলত শৰীৰত দেখা দিয়া বিভিন্ন সমস্যা, যেনে - উদ্বেগ, অনিদ্ৰা, উচ্চ ৰক্তচাপ, হাৰ্ট এটেক, গেছ, এচিডিটি, মাইগ্ৰেইন, চুলি সৰা আদিৰ দৰে ৰোগসমূহে দেখা দিব পাৰে । ৰেণু ধৰিয়ালৰ চুলি তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ প্ৰমাণ ৷ বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ চুলিৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰিছে ৷
ৰেণু ধৰিয়াল সামাজিক মাধ্যমতো সমানে সক্ৰিয় ৷ এই মঞ্চখনত তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতা আনৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰে । বিশেষকৈ জীৱনশৈলী আৰু চুলিৰ যত্নৰ টিপছৰ বিষয়েও প্ৰায়ে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰে ৷ তদুপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধসমূহৰ সৈতেও তেওঁ আনক পৰিচয় কৰাই দিয়ে যাতে সকলোৰে কল্যাণ সাধন হয় ৷
লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : ৰাঁচীত ৫০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আটক, বিজেপি নেতাক গৃহবন্দী