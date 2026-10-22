অভিলেখসংখ্যক যাত্ৰীৰ চাৰিধাম দৰ্শন, তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যায়ো ৰচিলে অভিলেখ

অভিলেখসংখ্যক যাত্ৰীৰ চাৰিধাম দৰ্শন, তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যায়ো ৰচিলে অভিলেখ
চলিত বৰ্ষত অভিলেখসংখ্যকভাৱে ৬০ লাখ তীৰ্থযাত্ৰীয়ে চাৰিধাম যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে বহুসংখ্যক ভক্তই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷
Published : October 22, 2026 at 1:09 PM IST
ডেৰাডুন(উত্তৰাখণ্ড): চলিত বৰ্ষৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ বিখ্যাত চাৰিধাম যাত্ৰা অব্যাহত আছে ৷ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বৃহৎসংখ্যক ভক্তই নিজৰ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰি মন্দিৰসমূহ দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰে ৷ চলিত বছৰত চাৰিধাম দৰ্শন কৰা ভক্তৰ সংখ্যাই অভিলেখ গঢ়িছে ৷
উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে ভক্তসকলৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ৷ তদুপৰি তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য সেৱা, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আদি স্থাপন কৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷
उत्तराखंड में मानसून बीतते ही चारधाम यात्रा ने नया इतिहास रच दिया है. चारधाम यात्रा में अब तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. @DmRudraprayag @RudraprayagPol @BKTC_UK खबरों के लिए विजिट करें https://t.co/MA93E6EU1h https://t.co/yUDcgCjXsC— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 21, 2026
ইমানবোৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ থকাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই ৷ চলিত বৰ্ষত চাৰিধাম যাত্ৰালৈ অহা ২৭১ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১৯ এপ্ৰিলত উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিধাম যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । প্ৰথমাৱস্থাত ভক্তৰ আগমনৰ সংখ্যা অত্যধিক নাছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ ৬০ লাখ স্পৰ্শ কৰে ৷ চাৰিধাম যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুধবাৰ পৰ্যন্ত ২৭১ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে ৷
তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মৃত্যুৰ সংখ্যায়ো চলিত বছৰত নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷ অৱশ্যে মন্দিৰসমূহলৈ আহোতে আদবাটতে হোৱা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলক এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷
চাৰিধামৰ ভিতৰত কেদাৰনাথ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ মাজত মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক ৷ ২২ এপ্ৰিলৰ পৰা ২১ অক্টোবৰৰ পুৱা ১০ বজালৈ কেদাৰনাথ দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ মাজৰ ১৩২ জনে ইতিমধ্যে মৃত্যুক সাবটিছে ৷
ইয়াৰ বিপৰীতে ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা ২১ অক্টোবৰৰ পুৱা ১০ বজাৰ ভিতৰত বদ্ৰীনাথ দৰ্শনৰ বাবে অহা ৮৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আনহাতে, যমুনোত্ৰীলৈ অহা ৩৪ জন আৰু গংগোত্ৰীলৈ অহা ২০ জন যাত্ৰীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । অৰ্থাৎ চাৰিধামলৈ অহা মুঠ ২৭১ জন যাত্ৰীয়ে বৰ্তমানলৈকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷
এই ঘটনাই চৰকাৰৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ৷ সাধাৰণতে অন্য স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰাতকৈ উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিধাম যাত্ৰা কিছু পৰিমাণে পৃথক ৷ চাৰিধাম যাত্ৰালৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে নিচেই কম সময়ৰ ভিতৰতে অত্যধিক উচ্চতাত আৰোহণ কৰিব লাগে ৷
যাৰ বাবে পাহাৰৰ যিমানে ওপৰলৈ যোৱা যায়, সিমানে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায় ৷ তীৰ্থযাত্ৰীসকলে বহু কষ্ট কৰি পাহাৰীয়া একা-বেঁকা পথেৰে বাট বুলি, ভাগৰুৱা শৰীৰ, শীতল বতৰ, কিছুসংখ্যক যাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই শৰীৰত অতিৰিক্ত চাপ প্ৰয়োগ কৰে ৷
বিশেষকৈ হৃদৰোগ, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ, উচ্চ ৰক্তচাপ বা মধুমেহৰ দৰে ৰোগত ভূগি থকা ব্যক্তিসকলে এই যাত্ৰাৰ সময়ত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন ।
এনে অৱস্থাত তীৰ্থযাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে কেৱল স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সজাগতা জাৰি কৰাটোৱেই যথেষ্ট নহয় । সমগ্ৰ যাত্ৰাপথত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ শৰীৰৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন ।
যাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যজনিত কোনো গুৰুতৰ লক্ষণে দেখা দিলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন ৷ অৱশ্যে এনেধৰণৰ বহু ঘটনাত এছডিআৰএফ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তীৰ্থযাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰক্ষাও কৰিছে ।
বদ্ৰীনাথ ধামৰ পুৰোহিত সমাজৰ সৈতে জড়িত আশুতোষ নামৰ পুৰোহিতগৰাকীয়ে কয় যে, চাৰিধাম যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা, চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, পৰীক্ষা আৰু জৰুৰীকালীন সহায়ৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে প্ৰস্তুতি চলায় ।
তীৰ্থযাত্ৰীসকলক স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’বলৈ, পৰ্যাপ্ত জিৰণি ল’বলৈ, স্বাস্থ্যজনিত কোনো গুৰুতৰ অৱস্থাই দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’বলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে । তথাপিও মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ব্যৱস্থাসমূহৰ সুফল কোন যাত্ৰীয়ে কিমান সোনকালে লাভ কৰিছে, সেয়া পৰ্যালোচনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।
বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা বদ্ৰীনাথ আৰু কেদাৰনাথকে ধৰি প্ৰায় প্ৰতিখন পাহাৰীয়া তীৰ্থস্থানতে চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধাসমূহৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷ তথাপিও প্ৰতি বছৰে তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈয়েই আছে । বৰ্তমান সময়ত এয়া এক চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে, যিটো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন ।
বছৰ বছৰ ধৰি উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিধাম যাত্ৰাত অংশ লোৱা বহুসংখ্যক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ২০২২ চনত ৩১১ জন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ বিপৰীতে ২০২৩ চনত ২৪৫ জন, ২০২৪ চনত ২৪৬ জন আৰু ২০২৫ চনত ২১৮ জন লোকে এই চাৰিধাম যাত্ৰালৈ আহি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷
চলিত বছৰত অভিলেখসংখ্যক ২৭১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই যাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন পুনৰবাৰ উত্থাপন হৈছে ।
উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে চাৰিধাম যাত্ৰাৰ সময়ত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াত নিয়মীয়াকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । তীৰ্থযাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুস্কৰ সিং ধামীয়ে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে এক নিৰাপদ যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে । কিন্তু তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰ এইক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে ৷
ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব বিনয় শংকৰ পাণ্ডেই এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘আমি চাৰিধামৰ প্ৰতিখন ঠাইতে ব্যৱস্থাসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে উন্নত কৰি আহিছো । কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথৰ দৰে ঠাইত চিকিৎসালয়ৰ দৰে সুবিধাও আছে । মৃত্যু হোৱাসকলৰ ভিতৰত অধিকাংশই আছিল হৃদৰোগত আক্ৰান্ত তীৰ্থযাত্ৰী । তীৰ্থযাত্ৰাৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন বুলি আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছো ৷ সমগ্ৰ পথছোৱাৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ দলসমূহ নিয়োজিত হৈ আছে । অৱশ্যে বহু লোকেই এইক্ষেত্ৰত অসাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে । আমি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ব্যৱস্থাবোৰ উন্নত কৰি আহিছো । এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও কোনো লোকৰ মৃত্যু হ’লে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ ৱেবছাইট https://cmrf.uk.gov.in/ বা উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ চৰকাৰী ৱেবছাইট https://usdma.uk.gov.in/ ত গৈ সকলোৱে সাহায্য সম্পৰ্কীয় তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব ।’’
উল্লেখ্য যে, উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিধাম যাত্ৰা ৰাজ্যখনৰ ধৰ্মীয়, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । প্ৰতিবছৰে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যাত্ৰীসকলে চাৰিধাম দৰ্শন কৰিবলৈ আহে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত যাৱতীয় প্ৰস্তুতিত কিছু আঁসোৱাহ থকাটো নুই কৰিব নোৱাৰি যদিও যাত্ৰীসকলৰ জীৱন সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰতি ৫ গৰাকীৰ বিপৰীতে এগৰাকী ভাৰতীয় কলেজীয়া ছাত্ৰই আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়