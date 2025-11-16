সোণভদ্ৰাৰ শিল কুৱেৰীত অঘটন, পাহাৰৰ শিলৰ ভগ্নাৱশেষৰ তলত জীৱন্তে পোঁত গ’ল কেবাজনো শ্ৰমিক
শিলৰ কুৱেৰীত অঘটন ৷ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ কেইবাজনো শ্ৰমিক ৷
Published : November 16, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : November 16, 2025 at 11:46 AM IST
সোণভদ্ৰা : উত্তৰ প্ৰদেশৰ অঘটন ৷ এটা শিলৰ কুৱেৰীৰ এক অংশ ভাঙি পৰে ৷ ফলত সেই ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে কেইবাজনো শ্ৰমিক । জানিব পৰা মতে, সোণভদ্ৰ জিলাৰ এটা শিল কুৱেৰীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ।
জানিব পৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ১৮জন শ্ৰমিক উক্ত স্থানত কৰ্মৰত হৈ আছিল । বিভাগীয় বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, বাতৰি লিখা পৰলৈকে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে কেবাজনো লোক ৷ আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলাই থকা হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত ওব্ৰা আৰক্ষী থানা এলেকাৰ বিলি মাৰ্কুণ্ডি খনন এলেকাৰ ৰাশপাহাৰী পাহাৰৰ কৃষ্ণ খনিত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । এই পাহাৰটো প্ৰায় ৪০০ ফুট দ’ । পাহাৰটোৰ তলতে সকলো শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল ।
৯ টা কম্প্ৰেছাৰ মেচিনৰ সহায়ত পাহাৰৰ এটা শিলত ফুটা কৰি আছিল । এনেতে হঠাৎ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা শিলৰ এটা অংশৰ পৰি যায় ৷ ফলত সেই শিলৰ অংশটোৰ তলত পোঁত যায় সকলো শ্ৰমিক ৷ সেই সময়ত পাহাৰটোৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা লোকসকলে দুৰ্ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে সেই স্থানত বহু জনসমাগম হয় । কিছু সময়ৰ পাচতে সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ লগতে শ্ৰমিকৰ আত্মীয়ও ।
জিলা দণ্ডাধীশ বি এন সিঙে জনোৱা মতে, "কুৱেৰীৰ ভিতৰত এখন দেৱাল ভাঙি পৰাত কিছু শ্ৰমিক সমাধিস্থ হয় । আৱদ্ধ হৈ থকা লোকৰ সঠিক সংখ্যা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলসমূহে এই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ৷’’
বিধায়ক হিচাপে অঞ্চলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজ কল্যাণ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ গণ্ডে দেওবাৰে জিলা বিষয়াৰ সৈতে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰাথমিক তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে প্ৰায় এক ডজন শ্ৰমিক ইয়াত আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে ৷ এই ধ্বংসাৱশেষ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতহে শ্ৰমিকৰ চূড়ান্ত গণনা জানিব পৰা যাব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "জিলা দণ্ডাধীশ, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অন্যান্য বিষয়াসকল এই স্থানতে আছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই চলোৱা হৈছে ।"
|লগতে পঢ়ক : নগাঁৱৰ বিন্দাচ ধাবাত যৌনতাৰ বিন্দাচ বেহা !