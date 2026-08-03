গুজৰাটতকৈ দুগুণ ঋণৰ বোজা উত্তৰ প্ৰদেশ-বিহাৰৰ; ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ঋণগ্ৰস্ত ৰাজ্য কোনখন ?
নিজৰ জিএছডিপিৰ তুলনাত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাবেই হৈছে দেশৰ সৰ্বাধিক ঋণ লোৱা ৰাজ্য । আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় স্বাস্থ্যৰ এক বিশেষ বিশ্লেষণ ।
Published : August 3, 2026 at 10:12 AM IST
ভাৰতীয় অৰ্থনীতি দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈছে আৰু এক শক্তিশালী বিশ্ব অৰ্থনীতিত পৰিণত হৈছে । বৰ্তমান চলিত বজাৰ মূল্যত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ (nominal GDP) ক্ষেত্ৰত ভাৰত বিশ্বৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম অৰ্থনীতি আৰু তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হোৱাৰ পথত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ।
ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক শীৰ্ষস্থানলৈ আগবঢ়াই নিয়াত ৰাজ্যসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । এই ক্ষেত্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক আৰু গুজৰাটে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ এই শৃংখলাত ৰাজ্যসমূহৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ইয়াত ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰ, তেওঁলোকৰ ঋণৰ স্থিতি আৰু ৰাজহৰ বিপৰীতে ব্যয়ৰ দিশসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ।
সৰ্বাধিক ঋণগ্ৰস্ত ৰাজ্য কোনখন ?
ভাৰতৰ আটাইতকৈ ঋণগ্ৰস্ত ৰাজ্যখন দুটা সুকীয়া মাপকাঠিৰ ভিত্তিত চিনাক্ত কৰা হয় । সেয়া হৈছে মুঠ বকেয়া ঋণ আৰু ঋণ-জিএছডিপি অনুপাত । মুঠ বকেয়া ঋণৰ ক্ষেত্ৰত তামিলনাডু আটাইতকৈ ঋণগ্ৰস্ত ৰাজ্য । ৰাজ্যখনৰ বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৯.৬ লাখ কোটি টকা ।
আনহাতে, মুঠ ৮.৬ লাখ কোটি টকা বকেয়া ঋণেৰে উত্তৰ প্ৰদেশ দ্বিতীয় স্থানত আছে । একেদৰে ৮.১ লাখ কোটি ঋণেৰে মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে তৃতীয় বৃহত্তম ঋণগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য ।
জিএছডিপিৰ তুলনাত সৰ্বাধিক ঋণগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ
কোনো ৰাজ্যৰ মুঠ আয় (উপাৰ্জন) বা মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ (জিএছডিপি) বিপৰীতে ঋণৰ পৰিমাপ কৰিবলৈ গ'লে কেগ আৰু শেহতীয়া অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবেদনৰ তথ্যই ইংগিত দিয়ে যে পঞ্জাব আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যৰ ঋণ আৰু জিএছডিপিৰ অনুপাত সৰ্বাধিক ।
প্ৰধান ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত পঞ্জাব ৪৬.৯ শতাংশৰে এই ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ স্থানত আছে । আনহাতে, কিছুমান পাহাৰীয়া আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত ৫৯.৮% আৰু নাগালেণ্ডৰ ৪৭% অনুপাত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । দৰাচলতে উত্তৰ-পূব বা পাহাৰীয়া অঞ্চলত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলসমূহত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ সীমিত হোৱাৰ ফলত দেশৰ ভিতৰতে এনে অনুপাত সৰ্বাধিক ।
পঞ্জাবে নিজৰ উপাৰ্জনৰ বেছিভাগেই ঋণ পৰিশোধৰ বাবে ব্যয় কৰে
পঞ্জাবৰ ঋণৰ মুঠ জিএছডিপিৰ প্ৰায় ৪৬.৯% হোৱাটোৱে এইটো ইংগিত দিয়ে যে ৰাজ্যখনে নিজৰ ৰাজহৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ কেৱল বিগত ঋণৰ সুত পৰিশোধ কৰাতে ব্যয় কৰে । ইয়াৰ পিছতে আছে পশ্চিমবংগ (৪০%) আৰু বিহাৰ (৩৭.৩%) ।
এই ৰাজ্যসমূহ জিডিপিৰ তুলনাত অতিমাত্ৰা ঋণৰ হেঁচাত পৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে প্ৰধান ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী, যাৰ ফলত ঋণ-জিএছডিপিৰ অনুপাত বহু কম ।
ৰাজ্যসমূহৰ বাবে ঋণৰ সীমা কিমান ?
২০০৩ চনত বিত্তীয় দায়বদ্ধতা আৰু বাজেট ব্যৱস্থাপনা (Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM) আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু ২০০৪ চনৰ জুলাই মাহত ই কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল । এই আইনে বিত্তীয় সূচকৰ বাবে বাৰ্ষিক হ্ৰাসৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে । এফআৰবিএমৰ নিয়ম অনুসৰি, বছৰি জিডিপিৰ ০.৩% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিত্তীয় ঘাটি জিএছডিপিৰ ৩% লৈ হ্ৰাস কৰিব লাগিছিল । একেদৰে ৰাজহৰ ঘাটি প্ৰতিবছৰে জিডিপিৰ ০.৫% হ্ৰাস কৰি ২০০৮-০৯ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব লাগিছিল । যদি এই লক্ষ্যসমূহ পূৰণ নহয় তেন্তে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কাৰণসমূহ ব্যাখ্যা কৰি প্ৰয়োজনীয় সংশোধনী ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ দিব লাগিব ।
ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় ঘাটি আৰু জিএছডিপি অনুপাত
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বিত্ত আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিয়ম অনুসৰি, ৰাজ্যসমূহৰ বাবে মানক বিত্তীয় ঘাটিৰ সীমা জিএছডিপিৰ ৩% নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । কিন্তু শক্তি খণ্ডৰ সংস্কাৰৰ সৈতে জড়িত চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰিলে ৰাজ্যসমূহক জিএছডিপিৰ ৩.৫% পৰ্যন্ত বিত্তীয় ঘাটিৰ অনুমতি দিয়া হয় । কেগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বৃদ্ধি পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ব্যয় যেনে দৰমহা, পেঞ্চন আৰু সুত পৰিশোধে বহু ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ভাৰসাম্যৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ।
অত্যধিক ৰাজ্যিক ঋণৰ কাৰকসমূহ
- ৰাজসাহায্য, নগদ ধন স্থানান্তৰ আৰু বিনামূলীয়া আঁচনিৰ ওপৰত অত্যধিক ব্যয় ।
- ব্যয়ৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংশ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা, পেঞ্চন আৰু পূৰ্বৰ ঋণৰ সুত পৰিশোধৰ দিশত যায় ।
- জিএছটি ব্যৱস্থা ৰূপায়ণৰ পিছত ৰাজ্যসমূহৰ বাবে সীমিত নিজা কৰ ৰাজহ ।
- ক'ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত স্বাস্থ্য আৰু সাহায্য অভিযানৰ বাবে অতিমাত্ৰা ঋণ ।
- বজাৰত ঋণৰ সুতৰ ব্যয় বৃদ্ধি ।
ৰাজ্যসমূহে কেনেদৰে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে
ঋণৰ মাত্ৰা কম থকা ৰাজ্যসমূহে সুষম বাজেট নিয়ম, কঠোৰ ঋণ পৰিশোধৰ পৰিকল্পনা আৰু কঠোৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে ইয়াক পৰিচালনা কৰিছে । ৰাজ্যসমূহে আইনী আন্তঃগাঁথনি, বিত্তীয় নিয়ম আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে বিত্তীয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ঋণ পৰিচালনা কৰে । তেওঁলোকে ঋণৰ সীমা, বণ্ড নিলাম আৰু নগদ ধনৰ প্ৰবাহ ব্যৱস্থাপনা ব্যৱহাৰ কৰি বাজেটৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । এই ৰাজ্যসমূহে ঋণ, ব্যয় আৰু ঘাটিৰ ওপৰত কঠোৰ সংখ্যাগত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি বিত্তীয় নিয়মৰ জৰিয়তে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
ৰাজ্যিক বাজেটত বিনামূলীয়া আঁচনিৰ প্ৰভাৱ
ৰাজ্যিক বাজেট আৰু কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ বাবে পুঁজি আবণ্টনৰ ধাৰাসমূহৰ বিশ্লেষণে প্ৰকাশ কৰে যে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডত বিনামূলীয়া সামগ্ৰীয়ে সামাজিক খণ্ডৰ ব্যয়ৰ ওপৰত পৰিসংখ্যাগতভাৱে উল্লেখযোগ্য আৰু ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় । অৰ্থাৎ জনসন্মোহিনী ব্যৱস্থাৰ ফলত এই ক্ষেত্ৰসমূহত বাজেট আবণ্টন প্ৰায়ে বৃদ্ধি পায় ।
স্থায়ী বিত্তীয় ঘাটি আৰু বৃদ্ধি পোৱা ঋণৰ বোজাৰ সমান্তৰালভাৱে বিনামূলীয়া সামগ্ৰীৰ অংশও বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত এনে নীতিৰ দীৰ্ঘম্যাদী বহনক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
বিনামূলীয়া আঁচনিয়ে সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে নিৰ্বাচনী লাভৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদিও শক্তিশালী ৰাজহ আহৰণ আৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা কল্যাণমূলক কাঠামোৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নহ’লে ই বিত্তীয় স্থিতিশীলতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ আশংকা থাকে ।
ৰাজ্যসমূহৰ উদাহৰণৰ ওপৰত এবাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ আহক ।
বিহাৰৰ ৰাজহ ৩.৪৭ লাখ কোটি টকা
ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ এখন ৰাজ্য বিহাৰ হৈছে জনসংখ্যাৰ হিচাপত ভাৰতৰ ভিতৰত তৃতীয় বৃহত্তম, ভৌগোলিক অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত দ্বাদশ আৰু বাজেটৰ আকাৰৰ ক্ষেত্ৰত দশম স্থানত থকা ৰাজ্য । ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুঠ বাজেট ৩,৪৭,৫৮৯.৭৬ কোটি টকা (৩.৪৭ লাখ কোটি) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ আয় ৩,৪৭,৭৫২.৬১ কোটি টকাৰ (৩.৪৭ লাখ কোটি) পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ বাবে মূল ৰাজহ আহৰণকাৰী খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে বাণিজ্যিক কৰ (৫০,০০০ কোটি), ৰাজহ শুল্ক আৰু পঞ্জীয়ন (১০,০০০ কোটি), পৰিবহণ কৰ (৫,০০০ কোটি), ভূমি ৰাজহ (৮০০ কোটি) আৰু অনা কৰ ৰাজহ (৯,৪০২.৯৯ কোটি) ।
বিহাৰৰ আয়-ব্যয়ৰ সৈতে সংগতি আছে
বিহাৰৰ মুঠ ব্যয় ইয়াৰ ৰাজহৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ব্যয় ৩,৪৭,৫৮৯.৭৬ কোটি টকা (৩.৪৭ লাখ কোটি টকা) । ৰাজ্যখনে বাজেটৰ সৰ্বাধিক অংশ শিক্ষা (৬৮,২১৬.৯৫ কোটি), গ্ৰামোন্নয়ন (২৩,৭০১.১৮ কোটি), স্বাস্থ্য (২১,২৭০.৪০ কোটি) আৰু আৰক্ষী আৰু আইন-শৃংখলাৰ (২০,১৩২.৮৭ কোটি) বাবে আবণ্টন দিয়ে । ইয়াৰ উপৰি বিদ্যুতৰ বাবে ১৮,৭৩৭.০৬ কোটি টকা ব্যয় কৰা হয় ।
বিনামূলীয়া সুবিধাসমূহত ব্যয় উল্লেখযোগ্য
বিহাৰে কল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবে ১৩,২০২.৩৮ কোটি টকা ব্যয় কৰে । তদুপৰি, বিনামূলীয়া আঁচনি বা বিনামূলীয়া সুবিধাসমূহৰ বাবেও যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰা হয় । উদাহৰণ স্বৰূপে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে প্ৰায় ২৩,০০০ কোটি টকা, মহিলাৰ নিয়োগৰ পদক্ষেপত ২০,০০০ কোটি টকা আৰু পেঞ্চন আঁচনিৰ বাবে প্ৰায় ১৬,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰে ।
বিহাৰৰ ঋণ ৪.৪৭ লাখ কোটিতকৈ অধিক
ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঋণ সন্দৰ্ভত যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত এই পৰিসংখ্যা ২,৬৮,৬১৩ কোটি আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৩,৭৪,১৩৩.৫০ কোটিলৈ (৩.৭৪ লাখ কোটি) বৃদ্ধি পাইছে । ই মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ (জিএছডিপি) ৩৭.৭২% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ই ৪,৪৭,০৩৪ কোটি টকা (৪.৪৭ লাখ কোটি টকা) অতিক্ৰম কৰাৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । বিহাৰৰ বিত্তীয় ঘাটি বিগত বছৰৰ তুলনাত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিকাশৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৫-২৬ চনত ৩,২৭,১২৮ কোটি টকাৰ বিত্তীয় ঘাটি ২০২৬-২৭ চনত ৩৯,১১১.৮০ কোটি টকা হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ।
বিকাশৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত ২০২৪-২৫ চনত ১৩.১%ৰ পৰা ২০২৫-২৬ চনত ১৪.৯%লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ঝাৰখণ্ডৰ ঋণৰ অনুপাত হ্ৰাস পাইছে যদিও ঋণ বৃদ্ধি পাইছে
এই ক্ষেত্ৰত ঝাৰখণ্ডে এক মিশ্ৰিত বিত্তীয় ছবি দাঙি ধৰিছে । ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ অনুপাতত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি উন্নতি হোৱাটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়তে মুঠ ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি পায়েই আছে । ২০২৪–২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত বকেয়া ঋণৰ পৰিমাণ আছিল ৮৪,৭৭৯ কোটি আৰু ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰায় ১.৩৩ লাখ কোটি টকা হ’ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জনমূৰি ঋণ প্ৰায় ৩৫,০০০ টকা।
যদিও ৰাজ্যখনৰ বিত্তীয় ঘাটি 'ৰাজকোষীয় উত্তৰদায়িত্ব আৰু বাজেট ব্যৱস্থাপনা' (এফ আৰ বি এম) আইনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ ভিতৰতে আছে, কিন্তু বৰ্ধিত ৰাজহুৱা ঋণ আৰু কল্যাণমূলক কাম-কাজত বৃদ্ধি পোৱা ব্যয়ে ৰাজহুৱা বিত্তৰ স্থিতিশীলতা আৰু ৰাজ্যখনৰ দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়ন কৌশলত স্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ঝাৰখণ্ডৰ অৰ্থনীতি ১০.০৩% বিকাশৰ প্ৰক্ষেপণ
২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিত্তীয় ঘাটি ১৩,৫৯৫.৯৬ কোটি বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যিয়ে জিএছডিপিৰ ২.১৮% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এইটো এফআৰবিএম আইনে নিৰ্ধাৰণ কৰা ৩% সীমাৰ ভিতৰত পৰে । ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ঝাৰখণ্ডৰ অৰ্থনীতি স্থিৰ (২০১১–১২) মূল্যত ৬.৯০% আৰু চলিত মূল্যত ১০.০৩% হাৰত বৃদ্ধি পাব বুলি প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছে ।
ঝাৰখণ্ডৰ ব্যয় ৰাজহতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে
২০০০ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ বাজেট যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০০১–০২ বিত্তীয় বৰ্ষত দাখিল কৰা প্ৰথম বাজেটৰ তুলনাত বিগত ২৫ বছৰত মুঠ বাজেটৰ আকাৰ ১৬ গুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু চৰকাৰী ৰাজহ মাত্ৰ ১২ গুণহে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ব্যয়ে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ গতি অতিক্ৰম কৰিছে । এই ধাৰাটোৱে ঋণৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
ঝাৰখণ্ডৰ বাজেটৰ এক বৃহৎ অংশ মহিলাৰ বাবে আবণ্টন
২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ১,৫৮,৫৬০ কোটি টকাৰ বাজেটৰ ভিতৰত চৰকাৰে সৰ্বাধিক অংশ ৬৭,৪৫৯.৫৪ কোটি টকা সামাজিক খণ্ডলৈ আবণ্টন দিছে । সকলো আঁচনিৰ ভিতৰত ‘মাইয়া সন্মান যোজনা’ই সৰ্বাধিক ১৪,০৬৫.৫৭ কোটি টকা আবণ্টন লাভ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ৫১ লাখ মহিলাই মাহে ২৫০০ টকা পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰে । এই আঁচনিৰ ব্যয় হৈছে সামাজিক খণ্ডৰ আবণ্টনৰ প্ৰায় ১৩.৯৪% আৰু ৰাজ্যৰ মুঠ বাজেটৰ ৮.৮৭% ।
হাৰিয়ানাৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা
বিগত তিনিটা বিত্তীয় বৰ্ষত হাৰিয়ানাৰ মুঠ বকেয়া ঋণ (প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ হিচাপত) বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু জিএছডিপিৰ তুলনাত ইয়াৰ অনুপাত সুস্থিৰ হৈ আছে । ২০২৪-২৫ চনত মুঠ বাকী থকা দায়বদ্ধতা প্ৰায় ৩.৩২ লাখ কোটি টকা আছিল আৰু ঋণ-জিএছডিপিৰ অনুপাত প্ৰায় ৩২.৮% ।
২০২৫-২৬ চনলৈকে দায়বদ্ধতা প্ৰায় ৩.৫৮ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল, আনহাতে ঋণ-জিএছডিপিৰ অনুপাত সামান্য হ্ৰাস পাই ৩২.৫% হৈছিল ।
ইফালে, ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বাজেট ২.২৩ লাখ কোটি (২,২৩,৬৫৮.১৭ কোটি) পুঁজিৰ বাবে মুঠ ঋণ প্ৰায় ৩.৯১ লাখ কোটি টকা হোৱাৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ জিএছডিপি ১৫.১৮ লাখ কোটি (১৫,১৮,২২৩ কোটি) হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে; এই ঋণৰ পৰিমাণ জিএছডিপিৰ প্ৰায় ২৫.৭৫% হ’ব ।
হাৰিয়ানাৰ মূৰৰ ওপৰত মুঠ ৪০,১৪৮ কোটিৰ ঋণ আছে আৰু ব্যয়ৰ প্ৰায় ৩০% অংশ ঋণ পৰিশোধতে যায় । বিশ্ব বেংকৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া বাহ্যিক পুঁজিৰ ভিতৰত ‘হাৰিয়ানা স্বচ্ছ বায়ু প্ৰকল্প’ৰ বাবে ২,৭১৬ কোটি টকা আৰু ‘জল সংৰক্ষিত হাৰিয়ানা’ (Water-Secure Haryana) পদক্ষেপৰ বাবে ৪,০০০ কোটি টকাৰ ঋণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
হাৰিয়ানাৰ উপাৰ্জন
২০২৫-২৬ চনত হাৰিয়ানাৰ মুঠ ৰাজহ আছিল ১,৪৬,১৬৩.৩৮ কোটি টকা । এই সংখ্যাত সেৱা খণ্ডই সৰ্বাধিক অৱদান আগবঢ়াইছিল । ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিত সেৱা খণ্ডই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ জিএছডিপিৰ প্ৰায় ৫১–৫৪% । ই মূলতঃ তথ্য-প্ৰযুক্তি (আইটি), আইটি-সক্ষম সেৱা (আইটিইএছ), বিত্তীয় সেৱা, ৰিয়েল ইষ্টেট আৰু বাণিজ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ।
ঔদ্যোগিক খণ্ড হৈছে হাৰিয়ানাৰ মেৰুদণ্ড
জিএছডিপিত উৎপাদন আৰু উদ্যোগে প্ৰায় ২৮% অৰিহণা যোগায় । এই খণ্ডই ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিক মেৰুদণ্ড হিচাপে কাম কৰে । মানেছাৰ আৰু ফৰিদাবাদত অৱস্থিত প্ৰধান হাবসমূহৰ সৈতে হাৰিয়ানাত ভাৰতৰ ৫০%তকৈ অধিক গাড়ী আৰু ট্ৰেক্টৰ উৎপাদন হয় । ৰাজ্যখনৰ কৃষি খণ্ডই জিএছডিপিত প্ৰায় ১৮% অৰিহণা যোগায়; ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ কৃষি খণ্ডত ৰাজ্যখনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে । হাৰিয়ানাই দেশৰ বাছমতী চাউলৰ ৰপ্তানিত ৬০% অৰিহণা যোগায় ।
অটোমোটিভ আৰু গাড়ীৰ যন্ত্ৰাংশই বিদেশী বিনিয়োগক আকৰ্ষিত কৰিছে
ৰাজ্যখনৰ বাবে অটোমোটিভ উৎপাদন এক অতি লাভজনক খণ্ড হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ই যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৰ্ষণ কৰিছে । ৰাজ্যিক পদক্ষেপ যেনে ‘মে'ক ইন হাৰিয়ানা ২০২৬ নীতি’য়ে এই খণ্ডত ৰাজহ বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তদুপৰি, শেহতীয়াকৈ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মূল্য সংযোজন আৰু গ্ৰাম্য ৰপ্তানিক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ কৃষি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু খাদ্য প্ৰযুক্তিক উচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।
হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যিক ব্যয়
হাৰিয়ানাৰ ব্যয়ে বহু পৰিমাণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহক অতিক্ৰম কৰিছে । ৰাজহ ১.৪৬ লাখ কোটি টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় ১.৮৭ লাখ কোটি (১,৮৭,৫৫৬.৪৯ কোটি) । ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাধিক ব্যয় শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ প্ৰায় ২৩,৬০৪ কোটি টকা । ইফালে, ১৭,২৫১ কোটি সামাজিক ন্যায় আৰু কল্যাণৰ বাবে আৰু ১৪,০০৭ কোটি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণৰ বাবে ব্যয় কৰা হয় ।
বিনামূলীয়া আঁচনিত হাৰিয়ানাৰ সৰ্বাধিক ব্যয়
হাৰিয়ানাই সমাজ কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰা কাৰ্যসূচীত যথেষ্ট ব্যয় কৰে । এই ব্যয়ৰ সৰ্বাধিক অংশ মহিলাৰ বাবে নিবেদিত আঁচনি ‘লাডো লক্ষ্মী যোজনা’ত খৰচ হয় । এই আঁচনিৰ বাবে ৬,৫০০ কোটি টকাৰ বাজেট আবণ্টন দিয়া হৈছে । এই শিতানত যোৱা বছৰ আবণ্টন আছিল ৫,০০০ কোটি টকা । এই পদক্ষেপৰ অধীনত যোগ্য মহিলাসকলে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰে । ৰাজ্যৰ বাজেটৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৃদ্ধ, বিধৱা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ বাবে মাহেকীয়া সামাজিক সুৰক্ষা পেঞ্চনৰ বাবেও ব্যয় কৰা হয় ।
শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ বাবে যথেষ্ট ৰাজসাহায্য
হাৰিয়ানাই নিজৰ বাজেটত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণৰ বাবে ১৪,০০৭.২৮ কোটি আৰু শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ বাবে ২৩,৬০৩.৬৯ কোটি টকা আবণ্টন দিছে । ইয়াৰ ফলত এই ৰাজহুৱা সেৱাসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । হাৰিয়ানাৰ ২০২৬-২৭ বাজেটত কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু বিনামূলীয়া সুবিধাসমূহৰ বাবে ব্যয় জিএছডিপিৰ ২.৪% হ’ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ।
হাৰিয়ানাৰ জনমূৰি আয় বছৰি ৩.৫ লাখ
হাৰিয়ানাৰ অন্যতম প্ৰধান আৰ্থিক সাফল্য হৈছে ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় জনমূৰি আয় । ভাৰতৰ মুঠ ভূমিৰ মাত্ৰ ১.৩৪% অংশ হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যখনে ৰাষ্ট্ৰীয় জিডিপিত প্ৰায় ৩.৭% অৰিহণা যোগায় । তদুপৰি, ই ভাৰতৰ প্ৰধান ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনমূৰি আয় বজাই ৰাখিছে, যিটো ৩.৫ লাখতকৈ অধিক । ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত হাৰিয়ানাই ৪,৪৫৬ কোটি টকাৰ মুঠ ৰাজ্যিক জিএছটি (এছজিএছটি) লাভ কৰে, যাৰ দ্বাৰা বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ২২% বিকাশেৰে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰে ।
দিল্লীৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা
দিল্লী চৰকাৰৰ বাজেট বিশ্লেষণ অনুসৰি, ২০২৫-২৬ চনৰ সংশোধিত পূৰ্বানুমানত বিত্তীয় ঘাটি ২২,২৮৯ কোটি টকা আৰু ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে ১৬,৯৬৬ কোটি টকাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ১৫,৩২৬ কোটি ঋণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । দিল্লী জল ব’ৰ্ডৰ দৰে সংস্থাসমূহৰ ওপৰত থকা অত্যধিক ঋণৰ বোজাৰ ওপৰতো বাজেটত আলোকপাত কৰা হৈছে । ২০২২ চনলৈকে সুতকে ধৰি এই ঋণ বিপুল পৰিমাণত ৬৬,৫৯৫ কোটি টকাত উপনীত হৈছিল ।
বিনামূলীয়া আঁচনি আৰু চৰকাৰী কল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবে ব্যয়
দিল্লী চৰকাৰে মুঠ বাজেটৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন আঁচনি, কাৰ্যসূচী, প্ৰকল্পৰ বাবে ব্যয় কৰে । ২০২৫-২৬ চনৰ বাবে মুঠ ১,০০,০০০ কোটি টকাৰ বাজেটৰ ভিতৰত ৫৯,৩০০ কোটি টকা বিশেষভাৱে দিল্লী চৰকাৰৰ আঁচনি, কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰকল্পৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছিল । চৰকাৰী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত মূলতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ৰাজসাহায্য (যেনে বিদ্যুৎ, পানী আৰু বাছ ভ্ৰমণ) আৰু অন্যান্য সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
বিগত পাঁচ বছৰৰ সামগ্ৰিক পৰিসংখ্যা বাজেট নথিপত্ৰত বাৰ্ষিক আবণ্টন হিচাপে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে যদিও শেহতীয়া ধাৰাসমূহে ইংগিত দিয়ে যে দিল্লী চৰকাৰৰ মুঠ ব্যয়ৰ যথেষ্ট অংশ ‘ৰাজহ ব্যয়’ৰ অন্তৰ্গত, যিয়ে সমাজ কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সৰহভাগ সামৰি লৈছে ।
কৰ্ণাটকৰ ঋণৰ বোজা
কৰ্ণাটকৰ মুঠ ঋণ হৈছে ৮,২৪,৩৮৯ কোটি । ই হৈছে ৰাজ্যখনৰ জিএছডিপিৰ ২৪.৯৪% । এই সংখ্যা কৰ্ণাটক বিত্তীয় দায়বদ্ধতা আইনৰ (KFRA) দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত ২৫% বিধিগত সীমাৰ ভিতৰত আছে । ২০২৬-২৭ চনৰ বাবে মুঠ আভ্যন্তৰীণ ঋণ ১,৩২,০০০ কোটি বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ৬,৮১০ কোটি টকা, মুক্ত বজাৰৰ পৰা ১,২২,৩৪০ কোটি টকা আৰু এলআইচি, এনএছএছএফ, এনচিডিচি আৰু আৰআইডিএফৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ২,৮৫০ কোটি টকা ।
তিনি বছৰৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকত ঋণ বৃদ্ধি
বিগত তিনিটা বিত্তীয় বৰ্ষত কৰ্ণাটকৰ ঋণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ ঋণ আছিল ৮৫,৮১৮ কোটি, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ১,০৫,২৪৬ কোটি আৰু ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ১,১৬,০০০ কোটি টকা; ২০২৬-২৭ চনৰ বাবে প্ৰক্ষেপিত ঋণ ১,৩২,০০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ তুলনাত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ মুঠ ৰাজ্যিক বাজেট ৪,৪৮,০০৪ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে, আনুমানিক মুঠ ৰাজহ হৈছে ৩,১৫,০৫০ কোটি টকা ।
কৰ্ণাটকৰ আয়ৰ উৎস
কৰ্ণাটকৰ উপাৰ্জন মূলত কৰ আৰু অনা কৰ ৰাজহৰ পৰাই আহৰণ কৰা হয় । কৰ ৰাজহৰ ভিতৰত বাণিজ্যিক কৰ, ৰাজ্যিক আবকাৰী শুল্ক, ৰাজহ আৰু পঞ্জীয়ন মাচুল, পৰিবহণ কৰ আৰু অন্যান্য কৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
অনা কৰ ৰাজহ খনন আৰু ৰয়েল্টিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় । ২০২৬-২৭ চনৰ বাজেটৰ বাবে প্ৰকল্পিত প্ৰাপ্তিৰ ভিতৰত আছে বাণিজ্যিক কৰৰ পৰা ১,২৫,০০০ কোটি, ৰাজ্যিক আবকাৰী শুল্কৰ পৰা ৪৫,০০০ কোটি, ৰাজহ শুল্ক আৰু পঞ্জীয়ন মাচুলৰ পৰা ২৯,০০০ কোটি আৰু পৰিবহণ কৰৰ পৰা ১৫,৫০০ কোটি টকা । অনা কৰ ৰাজহ ১৬,০০০ কোটি টাক হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
কৰ্ণাটকৰ ব্যয়
কৰ্ণাটকৰ মুঠ ব্যয়ৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা, পেঞ্চন, সুত প্ৰদান আৰু ৰাজসাহায্যৰ বাবে যায় । ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে মুঠ ৰাজহ ব্যয় হৈছে ৩,৩৮,০০৭ কোটি আৰু মূলধনী ব্যয় হৈছে ৭৪,৬৮২ কোটি চকা । ঋণ পৰিশোধৰ বাবে ৩৫,৩১৬ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে ।
ইয়াৰ পিছত আছে পাঁচ গেৰাণ্টি আঁচনি : গৃহলক্ষ্মী, গৃহজ্যোতি, আন্না ভাগ্য, শক্তি আৰু যুৱ নিধিৰ ব্যয় । তৃতীয়টো প্ৰধান উপাদান হ’ল মূলধনী ব্যয় (উন্নয়নমূলক কাম) ।
বিনামূলীয়া আঁচনিত কৰ্ণাটকৰ ব্যয়
২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পাঁচ গেৰাণ্টিৰ বাবে ৫১,২৮৬ কোটি টকা আবণ্টন দিছে । এই আবণ্টনসমূহ হৈছে : গৃহলক্ষ্মীৰ বাবে ২৮,৬০৮ কোটি, গৃহজ্যোতিৰ বাবে ১০,৫৭৮ কোটি, আন্না ভাগ্যৰ বাবে ৬,২০০ কোটি, শক্তিৰ বাবে ৫,৩০০ কোটি আৰু যুৱ নিধিৰ বাবে ৯১৩ কোটি । সমাজ কল্যাণমূলক পেঞ্চনৰ ব্যয় ১১,৮৭১ কোটি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বিনামূলীয়া আঁচনিৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ ব্যয় জিএছডিপিৰ প্ৰায় ২%ৰ পৰা ২.৫% । এই আঁচনিসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা গেৰাণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ব্যয় ৯৭,৮০০ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে ।
ৰাজহুৱা ঋণ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাই (পিডিএমএ) নগদ ধন ব্যৱস্থাপনা পৰিচালনা কৰে
এইটো এটা বিশেষ স্বতন্ত্ৰ সংস্থা, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক দায়বদ্ধতাসমূহ ব্যাপকভাৱে পৰিচালনা কৰে আৰু মাচুলৰ বিনিময়ত এনে বিষয়ত পৰামৰ্শদাতা হিচাপে সেৱা প্ৰদান কৰে । মূলতঃ পিডিএমএয়ে চৰকাৰৰ বাবে বিনিয়োগ বা মাৰ্চেণ্ট বেংকাৰ হিচাপে কাম কৰে । ই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আকস্মিক দায়বদ্ধতাসমূহৰ পৰামৰ্শ আৰু পৰিচালনাৰ লগতে চৰকাৰী ছিকিউৰিটিজ জাৰি আৰু ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰে । ইয়াৰ উপৰি ই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে নগদ ধন ব্যৱস্থাপনা চম্ভালে, য’ত হ্ৰস্বম্যাদী ছিকিউৰিটি জাৰি কৰা আৰু ৰিডিম কৰা আৰু নগদ ধন ব্যৱস্থাপনাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
ৰাজ্যসমূহক কোন বিত্তীয় সংস্থাই ঋণ প্ৰদান কৰে ?
ভাৰতৰ সংবিধানত চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী শাখাক ভাৰতৰ সমন্বিত পুঁজিৰ নিৰাপত্তাৰ বিপৰীতে ঋণ লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে চৰকাৰৰ বাবে (কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক উভয়) এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি ঋণ লোৱাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আইন, ১৯৩৪ৰ ২১ নং ধাৰাৰ পৰা ঋণ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আইনী ক্ষমতা আহৰণ কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা ঋণ পৰিচালনা কৰাটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দায়িত্ব যদিও ই বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা ঋণ নিৰ্দিষ্ট চুক্তিৰ অধীনত পৰিচালনা কৰে ।