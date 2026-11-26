ইউএছটিআৰৰ প্ৰতিবেদন: আমেৰিকাৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তি আগতীয়াকৈ সমাপ্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভাৰতৰ
নতুন শুল্ক আৰোপ কৰাৰ আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত ভাৰতে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয় যে দেশৰ কোনো ঔদ্যোগিক খণ্ডতে অতিৰিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নাই ৷
Published : November 26, 2026 at 8:26 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতে আমেৰিকাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি আগতীয়াকৈ সমাপ্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ৷ নতুন শুল্ক আৰোপ কৰাৰ আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত ভাৰতে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয় যে দেশৰ কোনো ঔদ্যোগিক খণ্ডতে অতিৰিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নাই ।
আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধিয়ে অতিৰিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা আৰু অন্যায় বাণিজ্যিক পদ্ধতিৰ অভিযোগত ভাৰতকে ধৰি ১৪খন অৰ্থনীতিৰ ওপৰত নতুন শুল্ক আৰোপ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ।
ভাৰত চৰকাৰে কয় যে এই বিষয়ত তদন্তৰ সৈতে জড়িত জাননীখন পুনৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমেৰিকাৰ সৈতে গঠনমূলক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।
বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ে বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ জাননী আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যবিধিৰ সময়ত বাণিজ্য বিভাগে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে ভাৰতৰ কোনো অঞ্চলতে কোনো গাঁথনিগত অতিৰিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নাই ।
Statement on USTR Section 301 Determination Government of India has taken note of the Notice of Determination and Request for Comments issued by the United States Trade Representative (USTR) in the Section 301 Investigation concerning Acts, Policies, and Practices of 14 economies, including India, relating to Structural Excess Capacity and Production in Manufacturing Sectors. The Notice is currently under examination. India engaged constructively throughout this investigation. In response to the Notice of Initiation and in subsequent proceedings, the Department of Commerce stated that India does not have structural excess capacity in any sector. India and the United States are engaged in negotiations for a Bilateral Trade Agreement. It has been India’s position that any trade-related concerns should be addressed within the framework of these negotiations. Government of India remains committed to working closely with the United States towards the early conclusion of the India-U.S. Bilateral Trade Agreement, as announced on 2nd February 2026 and in accordance with the Joint Statement issued on 7th February 2026. Read more: https://t.co/W3kBviDOuQ #IndiaUS #BilateralTradeAgreement #DoC_GoI @PIB_India @RajeshAgrawal94— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) November 25, 2026
মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, আমেৰিকাৰ এই জাননীৰ ওপৰত বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে । সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ভাৰতে নিজৰ স্থিতি শক্তিশালীভাৱে দাঙি ধৰিছে আৰু প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত গঠনমূলকভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে ।
১৯৭৪ চনৰ বাণিজ্য আইন ৩০১ নং ধাৰাত আঠ মাহৰ তদন্তৰ অন্তত আমেৰিকাই এই নতুন শুল্ক প্ৰস্তাৱ কৰিছিল । তদন্তত ১৬ জন বাণিজ্যিক অংশীদাৰৰ সৈতে অভিযোগ কৰা অন্যায় বাণিজ্যিক পদ্ধতি আৰু অতিৰিক্ত উৎপাদন ক্ষমতাৰ অভিযোগ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।
ভাৰতৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ এই প্ৰস্তাৱে চীন, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইউৰোপীয় সংঘ, ইণ্ডোনেছিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া, মালয়েছিয়া, ছিংগাপুৰ, ছুইজাৰলেণ্ড, টাইৱান, থাইলেণ্ড, আৰু ভিয়েটনামক লক্ষ্য কৰি লৈছে । ভাৰতৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ শুল্ক লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে যদিও চীনৰ ওপৰত ৪০ শতাংশ শুল্ক লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে ।
ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চলি থকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ সৈতে বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয় আলোচনা কৰা উচিত । বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে যে দুয়োখন দেশৰ মাজত এই চুক্তিৰ আলোচনা চলি আছে আৰু ভাৰতৰ স্থিতি আৰম্ভণিৰে পৰাই হৈছে যে এই আলোচনাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰতে বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় উদ্বেগসমূহ সমাধান কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ উপৰিও মন্ত্ৰণালয়ে পুনৰ কয় যে ভাৰত চৰকাৰে আমেৰিকাৰ সৈতে কাম কৰি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি অতি সোনকালে চূড়ান্ত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । চৰকাৰে কয় যে এই দিশত ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে গঠনমূলকভাৱে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিব ।
লগতে পঢ়ক :