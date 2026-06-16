মেঘালয়ৰ বুকুত ১৫০ ফুট উচ্চতাত উৰিল ত্ৰিৰংগা

মেঘালয়ৰ বুকুত ১৫০ ফুট উচ্চতাত উৰিল ত্ৰিৰংগা
ইতিহাস ৰচিলে ইউএছটিএমএ । দেশৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তোলন ১৫০ ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় পতাকা ।
Published : June 16, 2026 at 8:56 PM IST
সোণাপুৰ: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষা জগতৰ অন্যতম অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান মেঘালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰচিলে এক অনন্য ইতিহাস । দেশৰ সমগ্ৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো এক শিক্ষানুষ্ঠানত উত্তোলন কৰা হ’ল ১৫০ ফুট উচ্চতাৰ এক বিশাল জাতীয় ত্ৰিৰংগা । এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ লগে লগে ইউএছটিএম এতিয়া মেঘালয়ৰ সৰ্বোচ্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলনকাৰী স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ‘জ্ঞান উদ্যান’ চৌহদত মঙলবাৰে মুম্বাইৰ বিখ্যাত ‘ডিকে ফ্লেগ ফাউণ্ডেচন’ৰ সহযোগত এই বিশাল পতাকাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উত্তোলন কৰা হয় । ফাউণ্ডেচনৰ মুৰব্বী ডঃ ৰাকেশ বক্ষী আৰু ইউএছটিএম-ৰ মহিলা NCC কেডেটসকলে যৌথভাৱে এই গৌৰৱময় কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে ।
আকৰ্ষণীয় বেণ্ড প্ৰদৰ্শন আৰু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ:
পতাকা উত্তোলনৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণটোক মেঘালয় আৰক্ষীৰ বেণ্ড আৰু নাৰেংগীস্থিত এছএফএছ স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ বেণ্ডৰ দেশপ্ৰেমমূলক সুৰে অধিক আৱেগিক তথা মৰ্যাদাপূৰ্ণ কৰি তোলে । ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সুৰত সমগ্ৰ চৌহদত এক অপূৰ্ব দেশপ্ৰেমমূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতি:
এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত ইউএছটিএমৰ আচাৰ্য মহবুবুল হক, উপাচাৰ্য প্ৰফেছৰ জি.ডি. শৰ্মা, ৰি-ভই জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অৰভিল মাচাৰ, চিআৰপিএফৰ ডিআইজি অনিল বিষ্ট আৰু মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডঃ সঞ্জয় দেশমুখকে ধৰি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
ডিকে ফ্লেগ ফাউণ্ডেচন প্ৰতিষ্ঠাপক ডঃ ৰাকেশ বক্ষীয়ে কয় "ইউএছটিএম-এ সততা, শৃংখলা, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰকৃত মূল্যবোধক প্ৰতিফলিত কৰে । সেইবাবেই মই এই বিশাল ত্ৰিৰংগা ইয়াত স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।"
আনহাতে, ইউএছটিএম-ৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকে ফাউণ্ডেচনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়, "এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপে কেৱল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবেই এক অতিকৈ গৌৰৱৰ বিষয় কঢ়িয়াই আনিছে ।"
উল্লেখ্য যে, ২০১১ চনত স্থাপিত আৰু NAAC-ৰ ‘A’ গ্ৰেডপ্ৰাপ্ত ইউএছটিএম-এ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নিজৰ শৈক্ষিক উৎকৃষ্টতাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰমূল্য আৰু দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ।