সঞ্চাৰ সাথীক ছেভ কৰিব নে ডিলিট, ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মুকলিকৈ ল’ব পাৰিব সিদ্ধান্ত

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই মঙলবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সঞ্চাৰ সাথী এপ ছেভ কৰিব নে ডিলিট, সেয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা থাকিব ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 6:00 PM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ ম'বাইল ডিভাইচতে প্ৰি-ইনষ্টল কৰিব বিচৰা সঞ্চাৰ সাথী নামৰ এটা স্মাৰ্টফোন এপৰ সৈতে জড়িত গোপনীয়তাৰ বিষয়ক লৈ অব্যাহত থকা বিতৰ্কৰ মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ৷ মন্ত্ৰী সিন্ধিয়াই মঙলবাৰে কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইচ্ছানুসাৰে এই এপ্লিকেচনটো ডিলিট কৰিব পাৰিব ৷

মঙলবাৰে সাংবাদিকৰ আগত সিন্ধিয়াই কয়, ‘‘ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সঞ্চাৰ সাথী এপটো ছেভ ৰাখিব নে ডিলিট কৰিব, সেই সিদ্ধান্ত নিজে ল’ব পাৰে ।’’

চাইবাৰ জালিয়াতিত টেলিকম সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ বাবে সঞ্চাৰ সাথী এপ যাতে সকলো নতুন ডিভাইচত প্ৰি-ইনষ্টল কৰা হয়, এই তথ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ দূৰসংযোগ বিভাগে ম’বাইল হেণ্ডছেট নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকৰ্তাসকলক নিৰ্দেশ দিছে ৷ লগতে কৈছে যে বৰ্তমানৰ হেণ্ডছেটত ছফ্টৱেৰ আপডেটৰ জৰিয়তে এপটো ইনষ্টল কৰা হ’ব ৷

২৮ নৱেম্বৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি ভাৰতত নিৰ্মিত বা আমদানিকৃত সকলো ম’বাইল ফোনত অৰ্ডাৰ দিয়াৰ তাৰিখৰ পৰা ৯০ দিনৰ ভিতৰত এই এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব । সকলো ম’বাইল ফোন কোম্পানীয়ে ১২০ দিনৰ ভিতৰত দূৰসংযোগ বিভাগক এই নিয়ম মানি চলাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।

‘‘আপুনি যদি আঁতৰাব বিচাৰে, তেন্তে আঁতৰাওক । কিন্তু দেশৰ সকলোৱে নাজানে যে এই এপটোৱে তেওঁলোকক প্ৰৱঞ্চনা আৰু চুৰিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷’’ মন্ত্ৰী সিন্ধিয়াই এনেদৰে কয় ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই এপটো সকলোৰে বাবে সুলভ কৰি তোলাটো আমাৰ দায়িত্ব । যদি আপুনি ইয়াক আঁতৰাব বিচাৰে, তেন্তে আঁতৰাওক । যদি আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে, তেন্তে ইয়াৰ পঞ্জীয়ন নকৰিব । যদি আপুনি ইয়াক পঞ্জীয়ন কৰে, তেন্তে ই সক্ৰিয় হৈ থাকিব । যদি আপুনি ইয়াক পঞ্জীয়ন নকৰে, তেন্তে ই নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব ।’’

সঞ্চাৰ সাথী এপ কি ?

দূৰসংযোগ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি সঞ্চাৰ সাথী হৈছে ম’বাইল গ্ৰাহকক সবলীকৰণ, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰা আৰু চৰকাৰৰ নাগৰিককেন্দ্ৰিক পদক্ষেপৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধিৰ এক পদক্ষেপ ।

ম’বাইল এপ আৰু ৱেব প’ৰ্টেল হিচাপে উপলব্ধ এই এপটোৱে হেৰুওৱা বা চুৰি হোৱা ম’বাইল হেণ্ডছেট ব্লক কৰা, ম’বাইল হেণ্ডছেটৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰা, ভাৰতীয় নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নম্বৰ ফ্লেগ কৰা আৰু ব্যৱহাৰকাৰীক তেওঁলোকৰ পৰীক্ষিত ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বিষয়ে অৱগত কৰা আদি বহুতো সেৱা আগবঢ়াব ৷

ইয়াৰোপৰিও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ‘চাক্ষু’ বৈশিষ্ট্য, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক সন্দেহযুক্ত প্ৰবঞ্চনা, ক্ষতিকাৰক ৱেব লিংক আৰু অবাঞ্চিত যোগাযোগৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰিব ৷

সঞ্চাৰ সাথী এপক লৈ বিতৰ্ক

তেতিয়াই এই ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, যেতিয়া দূৰসংযোগ বিভাগে প্ৰতিটো ম’বাইল নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকৰ্তাক ভাৰতত ব্যৱহাৰৰ বাবে সকলো ডিভাইচতে সঞ্চাৰ সাথী এপটোৰ প্ৰি-ইনষ্টলেশ্যনৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷ বিভাগে ইয়াক ‘‘চাইবাৰ সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ম’বাইল সঁজুলি পৰিচয়(আই এম ই আই)ৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰা’’ ৰ দিশত এক শক্তিশালী পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে ।

এই অধিসূচনাৰ জৰিয়তে সকলো স্মাৰ্টফোনতে সঞ্চাৰ সাথী এপৰ বৈশিষ্ট্য বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু নিৰ্মাতাসকলক ডিভাইচ ছেটআপৰ সময়ত এপটো ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে যাতে অভিগম্য হৈ থাকে অথবা কোনো বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্ৰিয় বা নিষিদ্ধ নহয়, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৷

কেন্দ্ৰৰ এই নিৰ্দেশনাই বিৰোধীৰ মাজত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বহুতে ইয়াক প্ৰত্যক্ষভাৱে গোপনীয়তাৰ উলংঘন আৰু মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনত হস্তক্ষেপ কৰা বুলি অভিহিত কৰিছে, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক ‘‘আতংকৰ সৃষ্টি কৰা’’ ৷

কংগ্ৰেছ নেতা কে চি বেণুগোপালে কয়, ‘‘জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব নোৱাৰে । দূৰসংযোগ বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা অসাংবিধানিকতাৰ বাহিৰত ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আনইনষ্টল কৰিব নোৱৰা এটা প্ৰি-লোড চৰকাৰী এপ, প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক নিৰীক্ষণ কৰাৰ এক অশুভ আহিলা । ই প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ প্ৰতিটো কাৰ্য, কথোপকথন, সিদ্ধান্ত নিৰীক্ষণ কৰাৰ এক আহিলা । ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ ওপৰত চলি থকা দীঘলীয়া আক্ৰমণৰ অংশ আৰু ইয়াক চলি থাকিবলৈ দিয়া নহ’ব ।’’

কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইয়াক ‘‘চোৰাংচোৱা এপ’’ বুলি অভিহিত কৰি শাসকীয় চৰকাৰে ‘‘দেশখনক একনায়কত্ববাদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা’’ বুলিও দাবী কৰে ।

কংগ্ৰেছ নেতা কাৰ্তি চিদাম্বৰমে সঞ্চাৰ সাথী এপটোক পেগাছাছ স্পাইৱেৰৰ সৈতে তুলনা কৰি ইয়াক ‘‘পেগাছাছ++’’ বুলি অভিহিত কৰি সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত অনুপ্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱন নিৰীক্ষণ কৰাৰ আন এক প্ৰয়াস বুলি দাবী কৰে ।

লগতে কেন্দ্ৰই দেশখনক ৰাছিয়াৰ মডেললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে । শিৱসেনাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে কয়, ‘‘এই পদক্ষেপ আন একো নহয়, বিগ বচৰ আন এটা চোৰাংচোৱাগিৰিৰ মুহূৰ্ত ৷’’

‘‘ব্যক্তিগত ফোন হেক কৰাৰ এনে গোপন পদ্ধতিক প্ৰতিহত কৰা হ’ব আৰু যদি আই টি মন্ত্ৰালয়ে শক্তিশালী প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰিব বুলি ভাবিছে, তেন্তে প্ৰতিৰোধৰ বাবে সাজু হোৱা উচিত’’ বুলি চতুৰ্বেদীয়ে কয় ৷

