ডাৱৰ বিস্ফোৰণত নিৰুদ্দেশ হোৱা পাঁচ সেনা উদ্ধাৰ কাৰ্যত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ
তিনিদিনে সন্ধান নাই পাঁচ সেনাৰ ৷ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ হৈছিল পাঁচ সেনা ৷
Published : August 17, 2026 at 9:15 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডিবাং ভেলী জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তীৰ পশুপানীত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে নিৰুদ্দেশ হোৱা পাঁচজন সেনা জোৱানৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷ বিগত তিনিদনে সন্ধান পোৱা নাই নিৰুদ্দেশ হোৱা পাঁচ সেনাক ৷
ডিবাং ভেলী জিলা জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়াই জনোৱা মতে, ১৪ আগষ্টৰ বিয়লি পশুপানী অঞ্চলত হঠাৎ অহা প্ৰবল পানীৰ ধলে ভাৰতীয় সেনাৰ ৫ম গ্ৰেনেডিয়াৰ্ছৰ দুটা অস্থায়ী শিবিৰ উটুৱাই নিয়ে । এই ঘটনাত পাঁচজন সেনা জোৱান সন্ধানহীন হয় আৰু দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
আনিনি জিলা সদৰৰ পৰা প্ৰায় ৫৫ কিলোমিটাৰ দূৰত ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সমীপত পশুপানীত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছতে ১৫ আগষ্টৰ পৰা ব্যাপক অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছ । ভাৰতীয় সেনা, আইটিবিপি, এছডিআৰএফ, আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে সমন্বিতভাৱে অভিযান চলাই আছে ।
দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত নিৰুদ্দেশ হোৱা সেনা জোৱানকেইজনৰ সন্ধানত উদ্ধাৰকাৰী দলে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিও আকাশীপথেৰে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে । দুৰ্গম অঞ্চলত সেনাই হেলিকপ্টাৰ, ড্ৰোন আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইতিধ্যে এই ঘটনাৰ ৭২ ঘণ্টাৰ অতিক্ৰম কৰিছে । বৃহত সংখ্যক সেনা বাহিনীৰ বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গোইজেচনৰ, এছডিআৰএফ মোতায়েন কৰা হৈছে ।
ইফালে, দুৰ্গম আৰু বানপানীৰ ফলত বিপজ্জনক হৈ পৰা অঞ্চলটোলৈ সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশত জিলা প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে কোনো সাধাৰণ নাগৰিকক ঘটনাস্থলীলৈ যাবলৈ দিয়া নহ’ব । কেৱল অনুমোদিত উদ্ধাৰ আৰু অনুসন্ধানকাৰী দলেহে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।
জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, অঞ্চলটোত পুনৰ আকস্মিক বান, পানীৰ স্তৰ হঠাৎ বৃদ্ধি, ভূমিস্খলন, শিল-মাটি খহি পৰাৰ লগতে অন্যান্য বিপদৰ আশংকা আছে। এনে পৰিস্থিতিত অনাধিকৃত লোকৰ চলাচলে চলি থকা অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈও গুৰুতৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । সেয়ে মিপি চক্ৰৰ চিতাপানী আৰু পশুপানী অঞ্চলত তাৎক্ষণিকভাৱে অনধিকৃত লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও, অসামৰিক লোক, পৰ্যটক, দৰ্শনাৰ্থী আৰু অন্যান্য অনধিকৃত ব্যক্তিৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ দিশে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । সেনা, আইটিবিপি, আৰক্ষী, জিলা প্ৰশাসন আৰু অন্যান্য অনুমোদিত জৰুৰীকালীন সঁহাৰি সংস্থাক ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাত প্ৰয়োজনীয় অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ, স্থানান্তৰ, সাহায্য আৰু জৰুৰীকালীন অভিযান চলোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । এই নিষেধাজ্ঞা ২২ আগষ্ট, ২০২৬ পৰ্যন্ত বলৱৎ থাকিব ৷
লগতে পঢ়ক : এনটিএৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ এনএছইউআই-এছএফআইৰ