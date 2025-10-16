ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীৰ সৈতে শক্তিৰ সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ

ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীৰ সৈতে শক্তিৰ সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ
ভাৰতৰ সৈতে শক্তি সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ বৰ্তমানৰ আমেৰিকা প্ৰশাসনৰ ৷
Published : October 16, 2025 at 2:48 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়া বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰাৰ এদিন পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীৰ সৈতে শক্তিৰ সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত আলোচনা চলি আছে ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক বিবৃতিত কয় যে ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীৰ সৈতে শক্তিৰ সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আলোচনা চলি আছে ।
জয়ছোৱালে কয়, "ভাৰত তেল আৰু গেছৰ উল্লেখযোগ্য আমদানিকাৰক । অস্থিৰ শক্তিৰ পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাটো আমাৰ ধাৰাবাহিক অগ্ৰাধিকাৰ হৈ আহিছে । আমাৰ আমদানি নীতি সম্পূৰ্ণৰূপে এই উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।"
তেওঁ আৰু কয় যে সুস্থিৰ শক্তিৰ মূল্য আৰু সুৰক্ষিত যোগান নিশ্চিত কৰাটো ভাৰতৰ শক্তি নীতিৰ যমজ লক্ষ্য ৷ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শক্তিৰ উৎসসমূহ বহল কৰা আৰু বজাৰৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি ইয়াৰ বৈচিত্ৰ্যতা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমানৰ আমেৰিকা প্ৰশাসনে ভাৰতৰ সৈতে শক্তি সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
তেওঁ কয়, "আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইবাবছৰ ধৰি শক্তি ক্ৰয় সম্প্ৰসাৰণৰ চেষ্টা কৰি আহিছো ৷ বিগত দশকত অবিৰত অগ্ৰগতি হৈছে ৷ বৰ্তমানৰ প্ৰশাসনে ভাৰতৰ সৈতে শক্তি সহযোগিতা গভীৰ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আলোচনা চলি আছে ৷"
বুধবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰে বুলি তেওঁক ‘আশ্বাস’ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ বুজি পাইছে যে এইটো ‘তৎক্ষণাত’ কৰিব নোৱাৰি ৷
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ৫০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধিৰ পিছতো চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথমাৰ্ধত (এপ্ৰিল-ছেপ্টেম্বৰ) আমেৰিকালৈ ভাৰতৰ ৰপ্তানি ৪৫.৮২ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত ৪০.৪২ বিলিয়ন ডলাৰৰ তুলনাত ১৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷
বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছে যে শোধনাগাৰৰ বিন্যাস সলনি নকৰাকৈ ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা ১২-১৩ বিলিয়ন ডলাৰৰ অতিৰিক্ত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আমদানি কৰিব পাৰে ৷ চৰকাৰে দেশৰ শক্তি আমদানিৰ পৰ্টফলিঅ’ৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আগ্ৰহী, যদিহে যুক্তিসংগত মূল্যত উপলব্ধতা থাকে ৷
ইফালে, ভাৰতৰ মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰতিনিধি দলটো ৰাজেশ আগৰৱালৰ নেতৃত্ব বুধবাৰে আমেৰিকালৈ ৰাওনা হয় ৷ ভাৰতে বাণিজ্যিক পেকেজৰ অংশ হিচাপে আমেৰিকাৰ পৰাও অধিক নবীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰযুক্তিৰ উৎস লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো পদক্ষেপে দেশখনক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিব ৷
