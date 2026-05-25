তাজমহল পৰিদৰ্শনৰ পিছত জয়পুৰত সপত্নীক মাৰ্কো ৰুবিঅ'

তাজমহল পৰিদৰ্শনৰ পিছত জয়পুৰত সপত্নীক মাৰ্কো ৰুবিঅ'
গোলাপী চহৰ জয়পুৰৰ ঐতিহাসিক আমেৰকিল্লা পৰিদৰ্শন কৰিলে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ', পত্নী জিনেট আৰু ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰে ।
Published : May 25, 2026 at 6:36 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ' সোমবাৰে জয়পুৰত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছতে বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে জয়পুৰৰ ঐতিহাসিক আমেৰকিল্লা পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেওঁৰ সৈতে পত্নী জিনেট ৰুবিঅ' আৰু ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰও উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰি এই কীৰ্তিচিহ্নক বিশ্বৰ অন্যতম সম্পদ বুলি প্ৰশংসা কৰে । পত্নী, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসহ প্ৰতিনিধি দলটোৰ সৈতে ৰুবিঅ'ই তাজমহলত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা সময় কটায় আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ মন্তব্য বহীত লিখে, "আমাক বিশ্বৰ এক প্ৰকৃত সম্পদ চাবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ।"
Wonderful to be back at the iconic Taj Mahal with @SecRubio, @jeanettedr4 and Robert Gabriel. A breathtaking symbol of India’s extraordinary heritage and craftsmanship. pic.twitter.com/ezoCNJ3l1C— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 25, 2026
তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ কিছু মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰি ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰে তাজমহলক ভাৰতৰ অসাধাৰণ ঐতিহ্য আৰু কাৰুকাৰ্যৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে ।
উল্লেখ্য যে বিগত বছৰ আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰিছিল । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰথম কাৰ্যকালত ড'নাল্ড ট্ৰাম্পেও তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰিছিল । ভ্ৰমণৰ সময়ত ট্ৰাম্পে ইয়াক ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰিছিল । বিশ্বৰ বহু নেতাই ইতিমধ্যে তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰি এই কীৰ্তিচিহ্নৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছিল ।
ইফালে তাজমহল পৰিদৰ্শনৰ পূৰ্বে মাৰ্কো ৰুবিঅ' কলকাতাত উপস্থিত আছিল । তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে আৰু পিছত বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় । ৰুবিঅ'ই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় । ইফালে মঙলবাৰে বৈদেশিক সচিবগৰাকীয়ে কোৱাড সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছে । য'ত ভাৰতে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ বিকশিত নিৰাপত্তা আৰু পশ্চিম এছিয়াত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংঘাত আদি বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
