ভাৰতৰ ওপৰত পুনৰ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিব নেকি আমেৰিকাই ?
ভাৰতকে ধৰি ৫৪ খন দেশৰ ওপৰত ১২.৫ শতাংশ অতিৰিক্ত আমদানি শুল্ক আৰোপ কৰাৰ এক প্ৰস্তাৱ দিছে বাণিজ্যিক প্ৰতিনিধিয়ে ।
Published : June 3, 2026 at 1:55 PM IST
নতুন দিল্লী: আমেৰিকাই ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ ৫৪ খন দেশৰ ওপৰত ১২.৫ শতাংশ অতিৰিক্ত আমদানি শুল্কৰ আৰোপ কৰাৰ এক বৃহৎ আৰু কঠোৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ৱাশ্বিংটনৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি যিবোৰ দেশে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ জৰিয়তে উৎপাদিত সামগ্ৰী আমদানি কৰাত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই শুল্ক বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । বিশ্বৰ ৬০ খন দেশৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা এক বিস্তৃত তদন্তৰ পিছতে এই কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত জেমিছন গ্ৰীয়ে এক বিবৃতিত কয়, "আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক অংশীদাৰসকলে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ আমদানি বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাৰ শ্ৰমিকসকলে অসমতা আৰু অন্যায় বিশ্ব পৰিৱেশত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে ।" ৰাষ্ট্ৰদূত গ্ৰীৰ মতে আমেৰিকাই এই গাফিলতি আৰু সহ্য নকৰে ।
For nearly a century, the United States has prohibited the importation of goods made with forced labor. It is time for our trading partners to follow suit.— United States Trade Representative (@USTradeRep) June 3, 2026
Today, Ambassador Greer determined that the acts, policies, and practices of 60 economies related to the failure to… pic.twitter.com/JWyRCDyXHL
অৱশ্যে ভাৰতে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ অধীনত উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি আমেৰিকাক তদন্তৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে চলি থকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনাৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰতে এনে বিষয়সমূহ সমাধান কৰিব লাগে ।
ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয় যে যদিও কিছুমান বাণিজ্যিক অংশীদাৰে ইউএছএমচিএ আৰু পাৰস্পৰিক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকে ধৰি বলপূৰ্বক শ্ৰমিকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ আমদানি ৰোধৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তথাপিও প্ৰতিগৰাকী বাণিজ্যিক অংশীদাৰে এই ক্ষেত্ৰত অধিক কাম কৰিব লাগিব ।
ইউএছটিআৰৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ভাৰত, চীন, জাপান, ব্ৰাজিল, অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰিটেইন, চৌদি আৰবকে ধৰি ৫৪ খন দেশে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী আমদানি কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে বলবৎ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
লগতে কোৱা হৈছে যে ৬ খন দেশ ক্ৰমে কানাডা, ইকুৱেডৰ, ইউৰোপীয় সংঘ, ইণ্ডোনেছিয়া, মেক্সিকো আৰু পাকিস্তানে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ নিষেধাজ্ঞাসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে বলবৎ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
যিবোৰ দেশে বলপূৰ্বক শ্ৰমৰ আমদানি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে, যিবোৰ দেশে পাৰস্পৰিক বাণিজ্যিক চুক্তিৰ জৰিয়তে এনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ আৰু বলবৎ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বা যিবোৰ দেশে কিছুমান বলপূৰ্বক শ্ৰম সামগ্ৰীৰ আমদানি ৰোধ কৰাৰ প্ৰভাৱত আংশিক ব্যৱস্থা আৰোপ কৰিছে, সেইবোৰ দেশৰ ওপৰত ইউএছডিআৰয়ে ১০ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে আন সকলো দেশৰ বাবে আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিনিধিয়ে অতিৰিক্ত শুল্কৰ হাৰ হিচাপে ১২.৫ শতাংশ প্ৰস্তাৱ কৰিছে ।
ইউএছটিআৰয়ে এনে এক বস্ত্ৰ নীতিৰো প্ৰস্তাৱ কৰিছে যিয়ে কিছুমান বিশেষ দেশৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পোছাক আৰু বস্ত্ৰ আমদানিক হ্ৰাস কৰা শুল্ক হাৰত আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব ।
ইউএছটিআৰয়ে আগ্ৰহী ব্যক্তিসকলক শুনানিৰ সময়ত হাজিৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাই কয় লগতে সাক্ষ্যৰ ভাষ্যও ২২ জুনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ আৰু ৬ জুলাইৰ ভিতৰত লিখিত মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কয় ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ৭ জুলাইত এই তদন্তসমূহত প্ৰস্তাৱিত ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে ইউএছটিআৰয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
অপাৰেশ্ব'ন চেকমেট ! আমেৰিকাত ৩০ জন ভাৰতীয়ক গ্ৰেপ্তাৰ, শীঘ্ৰে কৰা হ’ব বিতাড়ন