ভাৰতৰ ওপৰত ১৮% লৈ শুল্ক হ্ৰাস আমেৰিকাৰ, মোদী-ট্ৰাম্পৰ আলোচনাত চুক্তি
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক ২৫% ৰ পৰা ১৮% লৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
Published : February 3, 2026 at 12:07 AM IST
নতুন দিল্লী: আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ শুল্ক ২৫% ৰ পৰা ১৮% লৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্ট ট্ৰুথৰ এটা পোষ্টত কয়, ‘‘আজি পুৱা (আমেৰিকাৰ সময় অনুসৰি) ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হও ৷ তেওঁ মোৰ অন্যতম প্ৰিয় বন্ধু আৰু নিজৰ দেশৰ এজন শক্তিশালী আৰু সন্মানীয় নেতা । আমি বাণিজ্য আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাকে ধৰি বহু বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ । তেওঁ ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰি আমেৰিকা আৰু সম্ভাৱ্যভাৱে ভেনিজুৱেলাৰ পৰা অধিক ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ সন্মত হয় । ইয়াৰ ফলত ইউক্ৰেইনত প্ৰতি সপ্তাহত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱা যুদ্ধৰ অন্ত পৰাত সহায়ক হ’ব !’’
ট্ৰাম্পে লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতি বন্ধুত্ব আৰু সন্মান জনাই তেওঁৰ অনুৰোধত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমি আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত বাণিজ্যিক চুক্তিত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছো ৷ যাৰ অধীনত আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত কম পৰিমাণে পাৰস্পৰিক শুল্ক আৰোপ কৰিব, অৰ্থাৎ ইয়াক ২৫% ৰ পৰা ১৮% লৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব । তেওঁলোকে(ভাৰত) একেদৰেই আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শুল্কৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ হ্ৰাস কৰিব নাইবা শূন্যলৈ অৱনমিত কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ৷’’
ট্ৰাম্পে পুনৰ লিখিছে, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও আমেৰিকাৰ শক্তি, প্ৰযুক্তি, কৃষি, কয়লা, আন বহুতো সামগ্ৰীকে ধৰি ৫০০ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক আৰু উচ্চ পৰ্যায়ত আমেৰিকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক আগলৈ অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ৷’’
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত হোৱা কথা-বতৰাৰ সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । পোষ্টটোত গ’ৰে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এইমাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে কথা পাতিলে । আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ তিনিদিনীয়া ৱাশ্বিংটন ভ্ৰমণৰ প্ৰথমদিনাই হৈছিল । ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ এয়াই প্ৰথম বাৰ্তালাপ ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ট্ৰুথত এক পোষ্টযোগে কয় যে তেওঁ ভাৰত আৰু চীনৰ পৰা ভেনিজুৱেলাৰ তেলখণ্ডত বিনিয়োগক আদৰণি জনাইছে । ইয়াৰোপৰিও তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে ফটো থকা নিউজ মেগাজিনৰ কভাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, যাৰ শিৰোনাম আছিল ‘নিউজমেকাৰ্ছ অৱ দ্য ইয়েৰ ২০২৫’, আৰু কেপচন ‘দ্য মুভাৰ এণ্ড দ্য শ্বেকাৰ’ ।
ট্ৰাম্পে ভাৰতকে ধৰি বহু দেশে ভেনিজুৱেলাৰ পৰা তেল আমদানি আৰম্ভ কৰিব পাৰে বুলিও দাবী কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ হোৱা আইনী সংস্কাৰৰ কথা আঙুলিয়াই দি এই খণ্ডটো ব্যক্তিগত বিনিয়োগৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে ।
বাণিজ্যিক আলোচনা আৰু শুল্ক সন্দৰ্ভত ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ইতিমধ্যে বহু হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছে । ভাৰত আৰু আমেৰিকাই ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনাত মিলিত হৈছে ।
২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা আমেৰিকাই ভাৰতীয় ৰপ্তানিৰ ওপৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থাৎ ৫০% শুল্ক আৰোপ কৰিছে, যিটো এতিয়ালৈকে যিকোনো দেশৰ ওপৰত আৰোপ কৰা সৰ্বোচ্চ শুল্ক ৷ য’ত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫% পাৰস্পৰিক শুল্ক আৰু ২৫% অতিৰিক্ত লেভি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা বিমানত ৫০% শুল্ক আৰোপেৰে কানাডাক ভাবুকি ট্ৰাম্পৰ