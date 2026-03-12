ক’ভিডৰ দৰেই আন এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ ! ঔষধৰ মূল্য ১০-২০% বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
মাৰ্চ মাহৰ শেষৰফালে ঔষধৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে এই নাটনিৰ ফলত ঔষধৰ মূল্যৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিব, সেয়া এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহয় ৷
Published : March 12, 2026 at 8:01 PM IST
- নীতা কলহাটকাৰ
মুম্বাই: আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা সংঘাতৰ দ্বিতীয়টো সপ্তাহ ৷ ইতিমধ্যে এই সংঘাতে বহু পৰিমাণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ সূচনা কৰিছে ৷ সংঘাতৰ প্ৰভাৱ ভাৰতীয় বজাৰত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ যাৰ ফলত ভাৰতৰ বজাৰত ঔষধৰ মূল্য যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷
ঔদ্যোগিক বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে মজুত হ্ৰাস পোৱা আৰু পৰিবহণ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে মাৰ্চ মাহৰ শেষৰফালে ঔষধ তথা আনুষংগিক সামগ্ৰীৰ মূল্য ১০-২০% বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
বিশ্বৰ শক্তি আৰু পণ্য পৰিবহণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিডৰ হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ হোৱাৰ ফলত ভাৰতৰ ঔষধ যোগান শৃংখলা আৰু ৰপ্তানিৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিছে । খাৰুৱা তেলৰ লগতে পশ্চিম এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ পৰা আহৰণ কৰা মূল ঔষধীয় উপাদানসমূহৰ বাবে জলদ্বীপৰ প্ৰাথমিক পৰিবহণ পথ ।
যোগান শৃংখলৰ বাবে 'ক’ভিডৰ দৰেই আন এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি
কোটাক ছিকিউৰিটিজৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা আৰু সুতৰ হাৰৰ গৱেষণাৰ মুৰব্বী অনিন্দ্য বেনাৰ্জীয়ে ক’ভিড মহামাৰীৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা পৰিস্থিতিৰ সৈতে এই সম্ভাব্য বিপদৰ তুলনা কৰে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত অনিন্দ্য বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘এয়া আন এক অস্বাভাৱিক ক'ভিড সদৃশ পৰিস্থিতি ৷’’ মূল্য নিৰ্ধাৰণ, উপলব্ধতা আৰু যোগান শৃংখলৰ ওপৰত একেলগে পৰা চাপক আঙুলিয়াই দিয়ে বেনাৰ্জীয়ে ।
বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিগত কিছুদিন ধৰি হ্ৰাস-বৃদ্ধি দেখা গৈছে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে চলি থকা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি শাম কটাৰ ইংগিত দিয়াৰ পাছতো বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি বেৰেলত ১০০ ডলাৰৰো অধিক হয় ৷
এইদৰে বৃদ্ধি পোৱা ইন্ধনৰ মূল্যই পোনপটীয়াকৈ ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহৃত সক্ৰিয় ঔষধ উপাদান(এ পি আই) আৰু পেট্ৰ’কেমিকেল ডেৰাইভেটিভৰ ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে । ভাৰতে ইউৰোপৰ পৰা প্ৰায় ১৫-১৬% এ পি আই আমদানি কৰে, যাৰ অধিকাংশই হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পঠোৱা হয় । সমান্তৰালকৈ উপসাগৰীয় দেশ যেনে - চৌদি আৰব আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ পৰা আহৰণ কৰা মূল প্ৰাৰম্ভিক সামগ্ৰী(কে এছ এম) আৰু দ্রাৱকসমূহো অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ কেবল কেঁচামালতে সীমাবদ্ধ নহয়
- চিৰাপ আৰু টেবলেট পেকেজিঙৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে ৷
- উৎপাদনত ব্যৱহৃত উদ্যোগিক গেছৰ অভাৱ ।
- এল পি জি আৰু চি এন জিৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
- মালবাহী আৰু জাহাজৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে ।
All Food and Drug License Holders Foundation ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অভয় পাণ্ডেই কয় যে পেট্ৰ’লিয়াম জাতীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘প্লাষ্টিক পেকেজিং প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু বিতৰণ লেহেমীয়া হৈছে । মাৰ্চ মাহৰ শেষৰফালে কাহৰ চিৰাপ, গ্লিচাৰিন আনকি মাস্কৰ দামো বৃদ্ধি পাব । তিনি মাহৰ বাবে সামগ্ৰীসমূহ মজুত আছে, কিন্তু উৎপাদন আৰু উৎপাদনত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সামগ্ৰীসমূহৰো দাম বৃদ্ধি পাব ।’’
মহাৰাষ্ট্ৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ফাৰ্মাচিষ্ট এছ’চিয়েশ্বনৰ অধ্যক্ষ কৈলাশ টাণ্ডেলে কয় যে যাতায়াতৰ বাধাই আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা । তেওঁ ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘চি এন জিৰ সীমিত উপলব্ধতা আৰু ইন্ধনৰ ব্যয় বৃদ্ধিয়ে উৎপাদন আৰু বিতৰণত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ঔষধৰ মূল্য ১০-২০% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’ টাণ্ডেলে কয় যে জাহাজৰ বিকল্প পথৰ অৰ্থ হ’ল মালবাহী, বীমা আৰু পৰিচালনাৰ খৰচ বৃদ্ধি, যিয়ে ৰপ্তানিকাৰকৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি কৰিব ।
আমেৰিকাৰ পিছতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ঔষধ ৰপ্তানিকাৰক দেশ হিচাপে পৰিচিত ভাৰতে ক্ৰমাৎ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । বহু ভাৰতীয় ঔষধ আমেৰিকাৰ খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰশাসন(USFDA)ৰ অনুমোদিত আৰু উপসাগৰীয় দেশ আৰু আফ্ৰিকাৰ বজাৰলৈ ব্যাপকভাৱে ৰপ্তানি কৰা হয় ।
হৰমুজ জলদ্বীপত হোৱা ব্যাঘাতৰ বাবে ডুবাই, ওমান আৰু আফ্ৰিকাৰ দৰে কেইবাখনো আগশাৰীৰ দেশৰ বিভিন্ন চহৰলৈ কৰা ৰপ্তানিত পলম হোৱাৰ লগতে পুনৰ পথ নিৰ্ধাৰণৰ খৰচ বৃদ্ধিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
তিনিটা স্তৰৰ প্ৰভাৱ
অনিন্দ্য বেনাৰ্জীয়ে তিনিটা স্তৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে । প্ৰথমটো হৈছে ‘‘মূল্যৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱ ৷ কিয়নো আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেল আৰু গেছৰ মূল্যৰ উত্থান-পতন দেখিবলৈ পাইছো আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ঘৰুৱাভাৱে পৰিব । দ্বিতীয়টো হৈছে তেল, গেছ, পেট্ৰ’লিয়ামজাত সামগ্ৰী, সংশ্লিষ্ট সামগ্ৰী, সাৰ, আৰু ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা । তৃতীয়টো হৈছে যোগান শৃংখলত প্ৰভাৱ ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে বিশ্বজুৰি তেলৰ যোগান দৈনিক হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত মূল্যৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি নোহোৱালৈকে এই চাপ চলি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সামগ্ৰীৰ মজুতকৰণে সাময়িক সকাহ দিয়ে
ঔদ্যোগিক জগতৰ সৈতে জড়িত সংস্থাসমূহে জনোৱা মতে, বৰ্তমান উৎপাদনকাৰীসকলৰ হাতত প্ৰায় তিনিমাহৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সামগ্ৰী মজুত আছে । কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া অনিশ্চয়তাই উৎপাদনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো বিগত সময়ৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সংকটৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱাৰ দৰে একেই দেখা যাব ৷
বিশ্লেষকসকলে ১৯৮০ চনত ইৰাণ-ইৰাক সংঘাতৰ সময়ত একেধৰণৰ ৰপ্তানি হ্ৰাস পোৱাৰ কথা সুঁৱৰি সকীয়াই দিছিল যে ধাৰাবাহিক অস্থিৰতাই ভাৰতৰ ঔষধৰ ক্ষেত্ৰখনত পুনৰ চাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
অনিন্দ্য বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘এই ব্যাঘাতৰ ফলত ৰপ্তানিকাৰকৰ আভ্যন্তৰীণ যোগানত প্ৰভাৱ পৰিব । হৰমুজ ধুমুহা হ্ৰাস পোৱালৈকে ব্যয়ৰ পৰিমাণ অধিক হৈ থাকিব ।’’
অংশীদাৰসকলে বিশ্বাস কৰে যে মাৰ্চ মাহৰ শেষৰফালে ঔষধৰ উপলব্ধতা আৰু মূল্যৰ ওপৰত প্ৰকৃত প্ৰভাৱ অধিক পৰিমাণে স্পষ্ট হ’ব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অতি শীঘ্ৰে গ্ৰাহক আৰু স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলে এই চাপ অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বেনাৰ্জীয়ে কয় যে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২০% তেল উৎপাদন ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা আৰু অতিৰিক্ত গেছৰ যোগানৰ ফলত হৰমুজ বিবাদৰ সমাধান নোহোৱালৈকে অদূৰ ভৱিষ্যতে মূল্য অধিক হৈ থাকিব । বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘তেলক লৈ এয়াই শেষ সংঘাত । ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ সংঘাত প্ৰায় শেষ হৈছে ৷ হৰমুজ বিবাদৰো সমাধানৰ প্ৰয়োজন, তাৰপিছতহে তেলক লৈ যুদ্ধ শেষ হ'ব ।’’
লগতে পঢ়ক : আমেৰিকান মালিকানাধীন তেল টেংকাৰৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণত নিহত ভাৰতীয় নাগৰিক