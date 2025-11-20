ETV Bharat / bharat

ভাৰতক ৯৩ মিলিয়ন ডলাৰৰ সামৰিক সঁজুলি বিক্ৰীত অনুমোদন আমেৰিকাৰ

ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব জেভলিন মিছাইল চিষ্টেম আৰু এক্সকেলিবাৰ প্ৰজেক্টাইলৰ সৈতে জড়িত সঁজুলি ।

PM Narendra Modi and US President Donald Trump deliver a joint press statement after their meeting at the White House, in Washington, DC on Feb 14, 2025
ভাৰতক ৯৩ মিলিয়ন ডলাৰৰ সামৰিক সঁজুলি বিক্ৰীত অনুমোদন আমেৰিকাৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা নিৰাপত্তা সহযোগিতা সংস্থাই ভাৰতক সামৰিক সঁজুলি বিক্ৰীত অনুমোদন জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ৯৩ মিলিয়ন ডলাৰ । জেভলিন মিছাইল চিষ্টেম আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক সঁজুলিৰ বাবে ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলাৰ খৰচ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । আনহাতে এক্সকেলিবাৰ প্ৰজেক্টাইল আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সঁজুলিৰ মূল্য ৪৭.১ মিলিয়ন ডলাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

বুধবাৰে প্ৰতিৰক্ষা নিৰাপত্তা সহযোগিতা সংস্থাই ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে, "প্ৰস্তাৱিত সামৰিক সঁজুলিৰ বিক্ৰীৰ অনুমোদনে নিখুঁত ক্ষমতাৰ সঁজুলি প্ৰদান কৰি ভাৰতৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ ভাবুকিসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলত ইয়াৰ ব্ৰিগেডসমূহত প্ৰথম আক্ৰমণৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব । ভাৰতে এই সামগ্ৰী আৰু সেৱাসমূহ নিজৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীত সংযোগ কৰাত কোনো অসুবিধা নাপাব ।" লগতে কোৱা হৈছে যে এই সামৰিক সঁজুলিৰ ফলত অঞ্চলটোৰ মৌলিক সামৰিক ভাৰসাম্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব ।

লগতে কোৱা হৈছে, "এই প্ৰস্তাৱিত সামৰিক সঁজুলিৰ বিক্ৰীয়ে আমেৰিকা-ভাৰতৰ কৌশলগত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰি আমেৰিকাৰ বৈদেশিক নীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ লক্ষ্যক সমৰ্থন কৰিব আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় আৰু দক্ষিণ এছিয়া অঞ্চলত ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শান্তি আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তি হিচাপে অব্যাহত থকা এক প্ৰধান প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰৰ নিৰাপত্তা উন্নত কৰিব ।"

বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "ভাৰত চৰকাৰে ২১৬ এম৯৮২এ১ এক্সকেলিবাৰ কৌশলগত প্ৰজেক্টাইল ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । তলত দিয়া নন-এমডিই সামগ্ৰীসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব : আনুষংগিক সঁজুলি; উন্নত প্লেটফৰ্ম ইণ্টিগ্ৰেচন কিট (আইপিআইকে)ৰ সৈতে পৰ্টেবল ইলেক্ট্ৰনিক ফায়াৰ কণ্ট্ৰ'ল চিষ্টেম (পিইএফচিএছ); প্ৰাইমাৰ; প্ৰপেলেণ্ট চাৰ্জ; আমেৰিকা চৰকাৰৰ কাৰিকৰী সহায়; কাৰিকৰী তথ্য; মেৰামতি আৰু ওভতাই দিয়াৰ সেৱা; আৰু অন্যান্য আনুষংগিক লজিষ্টিক আৰু প্ৰগ্ৰেম সমৰ্থনৰ উপাদানসমূহ । আনুমানিক মুঠ খৰচ হৈছে ৪৭.১ মিলিয়ন ডলাৰ ।"

আন এটা বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাৰতক জেভলিন মিছাইল চিষ্টেম আৰু আনুষংগিক সঁজুলিৰ সম্ভাৱ্য বিদেশী সামৰিক বিক্ৰীৰ অনুমোদন দি আনুমানিক ৪৫.৭ মিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে ।

বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰতে ১০০ টা এফ জি এম-১৪৮ জেভলিন ৰাউণ্ড; এটা জেভলিন এফ জি এম-১৪৮ মিছাইল, ফ্লাই-টু-বাই; আৰু ২৫ টা জেভলিন লাইটৱেট কমাণ্ড লঞ্চ ইউনিট (LwCLU) বা জেভলিন ব্লক ১ কমাণ্ড লঞ্চ ইউনিট (CLU)ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । জেভেলিন মিছাইল চিষ্টেমৰ বাবে প্ৰধান ঠিকাদাৰ হ'ব ফ্ল'ৰিডাৰ অৰলেণ্ডো আৰু এৰিজ'নাৰ টাচনৰ আৰটিএক্স কৰ্প'ৰেশ্যন/লকহিড মাৰ্টিন জেভলিন জইণ্ট ভেঞ্চাৰ (জেজেভি)।

প্ৰতিৰক্ষা নিৰাপত্তা সহযোগিতা সংস্থাই জনোৱা মতে এক্সকেলিবাৰ প্ৰজেক্টাইলৰ বাবে প্ৰধান ঠিকাদাৰ হ'ব ভাৰ্জিনিয়াৰ আৰ্লিংটনত অৱস্থিত আৰ টি এক্স কৰ্প'ৰেশ্যন ।

লগতে কোৱা হৈছে, "এই সময়ত আমেৰিকা চৰকাৰে এই সম্ভাৱ্য বিক্ৰীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱিত কোনো অফছেট চুক্তিৰ বিষয়ে অৱগত নহয় । যিকোনো অফছেট চুক্তি ক্ৰেতা আৰু ঠিকাদাৰৰ মাজত হোৱা আলোচনাত কৰা হ'ব । এই প্ৰস্তাৱিত বিক্ৰী ৰূপায়ণৰ বাবে ভাৰতত কোনো অতিৰিক্ত আমেৰিকা চৰকাৰ বা ঠিকাদাৰৰ প্ৰতিনিধি নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । এই প্ৰস্তাৱিত বিক্ৰীৰ ফলত আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে ।"

লগতে পঢ়ক :আল ফালাহ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিত বে-আইনী নিৰ্মাণকাৰ্য ; জাননী প্ৰেৰণ

TAGGED:

EXCALIBUR ARTILLERY PROJECTILES
JAVELIN MISSILES
ইটিভি ভাৰত অসম
US APPROVES DEFENCE DEAL
INDIA US DEFENCE DEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.