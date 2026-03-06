ইউ পি এছ চিৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা : উজলিল অসমৰ তিনি সন্তান, শীৰ্ষস্থানত অনুজ অগ্নিহোত্ৰী

ETV Bharat / bharat

শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে ২০২৫ বৰ্ষৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে । এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৯৫৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷

প্ৰতীকী ফটো
March 6, 2026

নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে ২০২৫ বৰ্ষৰ অসামৰিক সেৱাসমূহৰ পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰে । ফলাফল অনুসৰি অনুজ অগ্নিহোত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৷ তালিকাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ক্ৰমে ৰাজেশ্বৰী সুৱে এম আৰু আকাংশ ধূলে ৷

আয়োগে জনোৱা মতে, মুঠ ৯৫৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক সেৱাত নিযুক্তি দিয়া হ’ব ৷

ইউ পি এছ চিৰ চূড়ান্ত ফলাফলৰ সবিশেষ

অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাটো বছৰি তিনিটা পৰ্যায় যেনে - প্ৰাৰম্ভিক, মূল আৰু সাক্ষাৎকাৰ পৰ্যায়ৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ ইউ পি এছ চিয়ে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা (আই এ এছ), ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱা (আই এফ এছ) আৰু ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা (আই পি এছ) আদিৰ বিষয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে বছৰে বছৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে ।

অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ১,০৮৭ টা খালী পদ পূৰণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই যো-জা চলাইছিল । ইউ পি এছ চিয়ে পৰীক্ষাগৃহৰ সমীপতে নিজৰ চৌহদত এটা সুবিধা প্ৰদান কেন্দ্ৰও স্থাপন কৰিছে, য’ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা বা নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় তথ্য লাভ কৰিব ।

প্ৰাৰ্থীসকলে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজাৰ ভিতৰত ব্যক্তিগতভাৱে তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । সপ্তাহটোৰ কৰ্মদিনসমূহত ২৩৩৮৫২৭১/২৩৩৮১১২৫/২৩০৯৮৫৪৩ ফোন নম্বৰত ফোন কৰি এই যোগাযোগ কৰিব পৰা যাব । আয়োগে লগতে কয় যে ফলাফল ঘোষণাৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ব্যক্তিগত নম্বৰসমূহ চৰকাৰী ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হ’ব ।

তিনি অসম সন্তানৰ সফলতা

UPSC ৰ ফলাফলত তিনি অসম সন্তানে সফলতা লাভ কৰিছে ৷ অভিজ্ঞান খাউণ্ডে AIR 187 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে । ৰাজ্যৰ আন আন সফল প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে অভিজ্ঞান জ্যোতি বৰা(AIR 570) আৰু ভাস্বত শইকীয়া (AIR 777) ।

UPSC CSE 2025 ৰ ফলাফল কেনেকৈ লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে

তলত দিয়া প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অনুসৰণ কৰি ফলাফল প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে

  • ইউ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট upsc.gov.in ত ক্লিক কৰক
  • হোমপেজত “What’s New” অংশলৈ যাওক
  • লিংকত ক্লিক কৰক ইউ পি এছ চি অসামৰিক সেৱাৰ চূড়ান্ত ফলাফল ২০২৫
  • পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰক
  • দস্তাবেজত আপোনাৰ নাম বা ৰোল নম্বৰ প্ৰদান কৰি ফলাফলৰ সন্ধান কৰক ।

শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত দহগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী

  1. অনুজ অগ্নিহোত্ৰী
  2. ৰাজেশ্বৰী সুৱে এম
  3. আকাংশ ধূল
  4. ৰাঘৱ ঝুনঝুনৱালা
  5. ঈশান ভাটনগৰ
  6. জিনিয়া অৰোৰা
  7. এ আৰ ৰাজা মহিদীন
  8. পক্ষল চেক্ৰেট্ৰি
  9. আস্থা জৈন
  10. উজ্জ্বল প্ৰিয়ংক

