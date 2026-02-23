ETV Bharat / bharat

দিল্লীত বৰ্ণ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন উত্তৰ-পূবৰ ইউ পি এছ চি প্ৰাৰ্থী

অৰুণাচলৰ এগৰাকী ইউ পি এছ চি প্ৰাৰ্থীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দুই ৰুমমেটক সামান্য কাজিয়াত চুবুৰীয়াই বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ কৰিছিল ।

RACIAL ABUSE IN DELHI
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By PTI

Published : February 23, 2026 at 12:58 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : "তেওঁলোকে আমাক অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল আৰু দাবী কৰিছিল যে আমি ৫০০ টকাত মাছাৰ্জ পাৰ্লাৰ চলাই অনৈতিক কামত লিপ্ত হওঁ, কেৱল আমি উত্তৰ-পূবৰ হোৱাৰ বাবেই ।" অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এগৰাকী ইউ পি এছ চি প্ৰাৰ্থীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দুই ৰুমমেটক সামান্য কাজিয়াত চুবুৰীয়াই বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ কৰিছিল ।

২০ ফেব্ৰুৱাৰীত যুৱতীকেইগৰাকীয়ে দক্ষিণ দিল্লীৰ মালৱিয়া নগৰত থকা চতুৰ্থ মহলাৰ ভাড়াঘৰৰ ফ্লেটত প্ৰায় ৩:৩০ বজাত এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ানক ফোন কৰি এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ লগাইছিল । ড্ৰিলিঙৰ সময়ত তলৰ মজিয়াত ধূলি আৰু অৱশিষ্ট পৰি যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া হৰ্ষ সিং আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰুবী জৈনে আপত্তি কৰে ।

সৰু কাজিয়া হিচাপে আৰম্ভ হোৱা মতানৈক্য ক্ষন্তেকতে তীব্ৰতৰ হৈ পৰে যেতিয়া তিনিওগৰাকী অৰুণাচলী যুৱতীয়ে অভিযোগ কৰে যে দম্পতীহালে তেওঁলোকক আৰু উত্তৰ-পূবৰ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি অপমানজনক আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰিছিল ।

পি টি আই ভিডিঅ’ছৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা এগৰাকী যুৱতীই কয়, "মূল বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ-পূবক লক্ষ্য কৰি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে । উত্তৰ-পূবৰ মানুহ নিৰক্ষৰ বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে । আমি ৫০০ টকাত অনৈতিক কাম কৰো । আনকি মোক মাৰপিট কৰাৰ ভাবুকিও দিছিল ।" অভিযোগ অনুসৰি একেটা অট্টালিকাৰ ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা হৰ্ছ আৰু ৰুবীয়ে ওপৰলৈ আহি তেওঁলোকৰ সৈতে তৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

"আমি চতুৰ্থ মহলাত থাকোঁ, আৰু তেওঁলোক প্ৰথম মহলাত থাকে । আমি এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ানক এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ লগাবলৈ মাতিছিলোঁ । যেতিয়া তেওঁ বাকচ এটা ফিট কৰিবলৈ সৰু ফুটা এটা বনাবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া তলৰ মহলাত থকা ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ বেলকনিত কিছু ধূলি পৰিল । ই সৰু কথা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানক গালি-গালাজ কৰিবলৈ ধৰিলে ।" যুৱতীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁলোকে এইটো অনিচ্ছাকৃত বুলি কৈ তৎক্ষণাত ক্ষমা বিচাৰে ।

"আমি ক্ষমা খুজিলোঁ আৰু বুজাই দিলোঁ যে ইচ্ছাকৃতভাৱে নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক অপমানসূচক মন্তব্য কৰি থাকিল ।" যুৱতীকেইগৰাকীয়ে কয় যে দম্পতীহালে এটা সামান্য বিষয়ক লৈ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোক স্তম্ভিত হৈ পৰে ।

তেওঁলোকে কয়, "যিহেতু কাজিয়াখন সৰু আছিল, গতিকে আমি আশা কৰা নাছিলো যে তেওঁলোকে আৰক্ষীক ফোন কৰিব । কিন্তু তেওঁলোকে কৰিলে, আনকি আমাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো দাখিল কৰিলে । আৰক্ষীয়ে আহি আমাৰ নামটো লক্ষ্য কৰিলে, তথাপিও দম্পতীহালে বিষয়াজনৰ সন্মুখত আমাৰ ওপৰত বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতন চলাই থাকিল ।" ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত এই কাজিয়াৰ এটা ভিডিঅ’ত ৰুবীয়ে যুৱতীসকলক অসামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে হৰ্ষে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা মাছাৰ্জ পাৰ্লাৰ চলায় ।

কাজিয়া সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল এজন আৰক্ষী বিষয়া । ভিডিঅ’টোত বিষয়াগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি পৰিস্থিতি শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে । অৰুণাচলী যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু অভিযোগ কৰে যে যেতিয়া তেওঁ হৰ্ষৰ মাছাৰ্জ পাৰ্লাৰ চলোৱাৰ বিষয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিষয়ে মুখামুখি হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ পত্নীয়ে আৰু অধিক আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল । পৰিস্থিতি সমাধানৰ বাবে হস্তক্ষেপ কৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আন এগৰাকী চুবুৰীয়াই কয় যে তেওঁকো মৌখিক গালি-গালাজ কৰা হৈছে ।

এগৰাকী যুৱতীই কয়, "তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি তেওঁলোকৰ জাতিৰ বাবেই তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছো, যিটো সম্পূৰ্ণ মিছা । আমি তেনেকৈও নাভাবো ।" আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, হৰ্ষ সিং আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰুবী জৈনৰ বিৰুদ্ধে মালৱিয়া নগৰ আৰক্ষী থানাত বিএনএছ ধাৰা ৭৯ (যুৱতীগৰাকীক উদ্দেশ্যি ব্যৱহাৰ কৰা অপমানজনক শব্দ), ৩৫১(২) (অপৰাধমূলক ভয় দেখুৱাই), ৩(৫) (সাধাৰণ উদ্দেশ্য), আৰু ১৯৬ (ধৰ্ম, জাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা আদিৰ ভিত্তিত শত্ৰুতা প্ৰচাৰ কৰা) ধাৰাত এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

অৱশ্যে এই গোচৰত এতিয়ালৈকে কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৯৬ নং ধাৰা জামিনহীন আৰু চিনিব পৰা অপৰাধ । যুৱতী তিনিগৰাকীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা ৰীণা ৰায়ে কয় যে এই ঘটনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উত্তৰ-পূবৰ লোকে সন্মুখীন হোৱা ধাৰাবাহিক বৰ্ণবাদী পক্ষপাতিত্বৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।

ছিকিমৰ বাসিন্দা ৰাইয়ে কয় , "চুবুৰীয়া হিচাপে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা বহু দূৰত বাস কৰা এই যুৱতীসকলক নিৰাপত্তাৰ অনুভৱ দিব লাগিছিল । বৰঞ্চ তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰিছিল আৰু গালি-গালাজ কৰিছিল ।" তেওঁ লগতে কয়, "আমি আন সকলোৰে দৰেই ভাৰতীয় । উত্তৰ-পূবৰ হোৱাৰ বাবেই আমাক বাহিৰৰ মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কিয় কৰা হয় ? আমাৰো সমতা আৰু মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে ।"

এই মন্তব্য একক উদ্দেশ্যৰে কৰা হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি যুৱতীকেইগৰাকীয়ে অভিযুক্তক আনুষ্ঠানিকভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : যৌনাংগত চেনিটাইজাৰ ঢালি অগ্নিসংযোগৰ চেষ্টা : লিভ ইন পাৰ্টনাৰৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰী

TAGGED:

RACIAL ABUSE
NORTHEAST
UPSC ASPIRANT
ইটিভি ভাৰত অসম
RACIAL ABUSE IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.